今日本土新增11例，陳時中：目前無第4劑必要、實聯制簡訊打廣告暫不開罰

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增60例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及49例境外移入，確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；境外移入個案為27例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國及英國、香港、哈薩克、荷蘭、吉爾吉斯、德國、印尼、瑞士、緬甸、中國及立陶宛移入，另18例調查中，入境日介於今年1月21日至2月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,515例確診，分別為4,154例境外移入，15,307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起，則累計851例COVID-19死亡病例。

陳時中：目前無「第四劑」必要、實聯制打廣告「暫無開罰問題」

記者會中，指揮官陳時中表示疫苗第3劑接種覆蓋率已達近3成，昨天疫苗總共接種35萬5968劑「還不錯」。

問到美國研究建議應該要讓民眾盡速接種第4劑，台灣是否跟進時，陳時中表示台灣1月6日才擴大接種第3劑疫苗，因此並無立刻規劃讓民眾接種第4劑的急迫性，但同時也表示，如果有如此需要，採購疫苗的數量也足夠大家使用。

此外，針對美國傳出原有意從3月開始開放5歲以下幼兒接種BNT疫苗，但FDA將該申請延後到4月，陳時中表示因為美國個案還不足，對於5歲以下的幼兒「要更謹慎」，並表示目前對於5歲以下幼兒是否接種疫苗的規劃，並無相關進展。

Photo Credit: 中央社

針對日前傳出民眾掃描連鎖賣場實聯制時，發現簡訊內容包括「家電滿兩千送兩百」等廣告字樣，因而質疑透過政府負擔成本的防疫簡訊打廣告是否可行，陳時中表示該事件「有幾個層面要看」。首先因為不會因為加字讓電信單位多收錢，所以廣告並沒有增加政府負擔；至於可不可以做廣告，陳時中表示如果是公益性質或為了增加辨識度，指揮中心「並不是那麼的反對」。

話雖如此，指揮中心也考量，這樣的行為會不會造成上面有假訊息，增加行政作業的負擔。對此，綜合上述幾個面向，目前廣告、善意提醒、公益「並沒有開罰的問題」，但未來如果會增加訊息的混亂，那應該有更明確的方法，目前已請法制組進行研議，設計相關的規範。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航