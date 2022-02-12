民意清零？城規程序被精簡的不只是諮詢環節？

除左教人釘口罩，2月12日立法會發展局[1]仲靜靜雞透露多咗「精簡」城規程序嘅具體方向，雖然3月先有更多細節，但其中一個已經睇到研究員眼都突一突。「理順相關安排，如限制對土地有控制權者方可提出改劃申請」這項新修訂，帶出兩個問題：

一、扼殺民間改劃？

現時城規會容許任何人申請改劃土地用途，無限制於土地的業權擁有人（是的，即使你不是土地擁有人也有權申請改劃一土地的用途）。除了較著名的囍帖街啞鈴方案，過往民間團體曾利用提交民間方案的改劃申請，與「一鎚定音」的發展方案打擂台，由民間表達規劃發展應該點做起，包括但不限於：

「還海於海」：民間於去年透過向城規會申請改劃（Y/I-NEL/1)，將涉及「明日大嶼」填海範圍的交椅洲一帶位置改劃為「海洋功能保留區」地帶，以禁止於該處填海或進行大規模永久覆蓋海面的發展。

大坑西改劃：於2016年提交的改劃方案為建合併出租公屋及資助出售房屋，當時重建計劃的出租公屋不足以安置居民而遭到反對，有民間團體聯同居民策動民間改劃，於方案中提出居民對重建的構想，以及揭示「保守」的城規制度。

「Take back the street」：多個環保團體於2016年曾經申請將德輔道中畢打街至摩利臣街地段，在週日及公眾假期改劃成行人及電車專用區，改劃在社會惹起的討論，政府當時亦於立法會上「迫住」回應有關的建議。

「人文啟德」：本土研究社聯同其他民間智庫，就啟德改劃方案向城規會提出改劃申請，直擊當時政府部門之間的意見分歧與各自為政，帶出九龍城區受重建計劃影響的苦主、啟德私樓豪宅化、跑道南區高檔化旅遊區自成一角等問題。

雖然這些改劃方案一一被否決，卻曾是重要的集氣、動員途徑，各部門焗住要答點解個改劃申請點解唔work。現時部門卻指這種公眾參與改劃或會「令到一啲程序有爭拗或者拖長」[2]。若修例「只允許對土地有控制權者提出改劃申請」，則變相「你無地，你就無say」，直接效果就是阻礙民間「主動出擊」參與規劃。在城規過程中，民間只剩「入信」這個平台——而這平台也將被「精簡」。另一邊廂，地產商就可「安心收地」，儲夠「土地控制權」再申請改劃。

圖片由作者提供

二、何謂「土地控制權」？

擁有多少業權份額才算有「土地控制權」？現時不少私人發展項目的改劃申請均涉及一定面積的官地。以最近提交改劃申請的九華徑「綜合發展區」改劃住宅項目（A/KC/489）為例，地盤面積為4.8萬平方米，當中近一半為政府土地（約2.2萬平方米）。在這種情況下，該改劃的「土地控制權」屬發展商還是政府？一般市民對政府的「土地控制權」有無say？會怎樣延續發展商對其他私人土地的改劃權？這些都是重要的問題，尚待更多細節交代再作進一步分析。

近年政府「放晒風」要針對公眾諮詢，早前某智庫更建議要「取消埋公眾申述會」，今次修例針對「反對意見」也是意料之內。今次修例都有講明「用不同條例處理相類反對意見」。但或許之前沒有預料的是，被斬的不只是公眾諮詢及俗稱「入信」的環節。不會反躬自省，要民意清零才得以順利進行的發展計畫，都真係幾廢。

注釋：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！