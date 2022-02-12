《魔球》主角原型、MLB前球星小吉昂比逝世享年47歲，法醫判定自殺

（中央社）美國洛杉磯郡法醫處今天表示，曾在電影《魔球》故事中留名的前美國職棒MLB奧克蘭運動家外野手傑瑞米．吉昂比（Jeremy Giambi）自殺，因胸部槍傷過世。

綜合法新社和路透社報導，警方9日獲報趕到吉昂比在加州克雷蒙特（Claremont）的雙親住家，發現吉昂比身亡，享年47歲。

警方表示，沒有跡象顯示有其他人涉案，法醫處判定為自殺。

吉昂比的前隊友、退役投手齊托（Barry Zito）告訴《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle），吉昂比是「很慈愛的人，心腸非常軟，身為隊友的我們看得出來他當時內心深處有些掙扎」。

齊托這番評論是在法醫報告出爐前出現。

齊托表示：「我希望這可以成為一記警鐘，告訴大家別讓那些人孤軍奮戰，當親朋好友感覺週遭的人需要協助，必須相信自己的直覺。願上帝保佑傑瑞米和他的家人度過這段艱難的時間。」

吉昂比曾助加州州立大學富勒頓分校（California State University, Fullerton）贏得1995年大學世界大賽（College World Series），1996年MLB選秀會被堪薩斯市皇家選中，1998年首度升上大聯盟出賽，之後在2000年加入運動家隊。

（吉昂比效力運動家隊時，被洋基隊游擊手基特〔Derek Jeter〕的拋傳刺殺在本壘前）

吉昂比在2000年到2002年效力運動家隊2個半球季。2002年運動家隊在總經理比利．比恩（Billy Beane）運用科學統計分析，帶著一群平凡球員打出驚奇球季，故事被寫成書並拍成電影《魔球》（Moneyball）。

吉昂比在2002年季中被交易到費城費城人，他的大聯盟生涯總共6個球季，平均打擊率2成63，敲出52支全壘打，貢獻209分打點。

吉昂比生涯最佳球季是2001年在運動家隊，當年打擊率2成83，出賽124場當中敲出12支全壘打、26支二壘安打。

吉昂比曾捲入大聯盟禁藥醜聞，他2005年3月告訴《堪薩斯城明星報》（Kansas City Star），他曾服用合成類固醇，而合成類固醇是種肌肉增強劑。2007年，調查大聯盟禁藥問題的「密契爾報告」（Mitchell Report）說，他是向灣區合作實驗室（BALCO）購買類固醇的運動員之一。

他的哥哥傑森．吉昂比（Jason Giambi）2000年拿下美國聯盟最有價值球員（MVP），兩人同是運動家隊友。傑森後來效力紐約洋基，因與台灣投手王建民同隊而在台灣享有知名度。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航