客觀評價〈客觀評價習近平〉：來自權貴集團的警告——如果你再恣意妄為，我們都要拋棄你

近日，一篇四萬字的長文〈客觀評價習近平〉在海外熱傳。如果不是對政治話題特別感興趣的話，這樣的長篇大論足以嚇跑一大波習慣快閱讀的讀者。但是在今（2022）年中共20大的背景下，此文的動機引發了輿論場的各種解讀。

有學者就指出，這篇文章的內容並沒有講出很多新的東西，不過是把以前大家知道的東西做了系統整理。此外，它還有兩處硬傷，全文多處將「一帶一路」寫成了「一代一路」，同時將毛澤東當作「中央文革小組組長」。

也有人分析這篇文章的動機，三分之二的篇幅講習上台以來在內政外交方面的不盡如人意，最後部分卻明顯地抬薄貶習，很大概率是薄熙來的勢力在反習，還有人認為此文作者是薄熙來的兒子薄瓜瓜。

這篇文章最早發布在海外中文社區網站留園網（6park），網站有新聞、論壇和生活諮詢等欄目，頁面設計頗顯復古。據維基百科披露，自2010年以來，留園網得到中國政府外宣部門的部分資助。另外發此文的作者「方舟與中國」在該網站的前一篇文章是〈客觀評價薄熙來〉，這似乎印證了一些學者的看法「此文的目的是體制內的人反習不反共」。

筆者花了兩天時間通讀了全文，不禁讚嘆作者斐然的文采、扎實的政治學功底和妙趣橫生的演繹手法。

就像閱讀一部歷史演繹小說，開頭對習的形象刻畫還是比較生動吸引人的，接著提到習的趣事，比如為了營造習的領袖親民形象，網路上出現了〈包子鋪〉、〈要嫁就嫁習大大這樣的人〉的洗腦歌曲。作者似乎有意刻畫習的狼狽形象，比如提到習多次聲稱自己最大愛好是讀書，在多個國際場合當眾念自己的書單，他樂此不疲的同時，台下的觀眾和中國人卻很困惑。作者還提到習在演講時讀錯字的情節，刻畫他的「文表而枲裡」，成為了世界的笑柄。

作者似乎非常擅長對習進行精神性格分析，對於習的心理活動作出了不少主觀的理解。作者認為，縱觀習近平執政十年，會發現他性格比較強勢，在政策上也比較激進。但從人格上來說，他卻是一個被動者。作者還引用德國社會學家馬克思・韋伯（Max Weber）魅力型權威人格特質的觀點，認為習缺少一種領袖人物的天賦和素質，這項天賦對掌權者來說十分重要，甚至比軍權更重要，這就是領袖魅力。

作者認為，習近平為了重塑權威，擴大宣傳方式，大搞個人崇拜，來激發人們對他的好感；但他又欠缺自我支撐的優勢，因此難以留住人們的擁護。這讓習近平萌生了一種逆反情緒，他認為人民在改革開放下被過於縱容，以至於失去了對領袖的尊重。於是管控人們的思想，打壓宗教和異議人士。

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在中篇部分，作者重點著墨於習的經濟政策，提出了對一些人來說新穎的名詞。比如：三位一體（青少年、民企、商業寡頭）、「新國企」（國企PLUS）。

作者認為，習布下的一個經濟迷霧，在這道迷霧中，有一個三路並進的架構，而這個架構的第一層，就是青少年管理：引導青少年價值觀，反對過度娛樂；第二層，對民企的全行業下死手，習的政策不是為了規範市場，而是打算推倒重來；第三層，則是一場權力革命。這場革命的物件是那些財雄勢大的金融寡頭，它們披著私企的外衣，背後卻盤踞著一幫政治權貴。他們壟斷著中國的經濟命脈，並以此干預朝政。

作者認為，把「共同富裕」這個詞轉化為「集中共產」就便於理解了，習近平在籌謀一種新型的經濟模式，這種模式是以打擊私企的方式來擴充國企，以便讓他全盤掌握經濟資源；他要讓國營經濟回歸，當然並非以計劃經濟的方式，而是創建一種經過優化和精簡的「新國企」制度。

最後綜述部分，作者將習形容為逆流泅泳的帝王，還將他與慈禧和崇禎類比。同時將習和薄熙來做對比，作者毫不掩飾地認為，人們會越發地懷舊，尤其是懷念與中國政壇失之交臂的薄熙來。

對於習的結局，作者認為，習近平是中國近代的一個標誌性領袖，他像燈塔一樣顯示出專制政權的週期性困境。習近平很可能遭遇一個落寞的收場，對他來說，該來的總會來；人們不會固守不切實際的幻想，去跟隨他一起覆亡。

筆者雖然開始也被其標題中的「客觀評價」所吸引，但通讀下來，作者個人主觀臆測和情緒化的觀點頗多，難稱客觀，它僅可能代表了中共體制內高層的觀點，正如最後結尾說「而當大家都離去，只把他一人留在寶座上煢煢孑立時，也就是他的政治生命壽終正寢之時。」

若論客觀的話，連人類歷史上最大殺人魔之一的毛澤東都被「三七開」，但這篇〈客觀評價習近平〉基本上用委婉的語氣將習全盤否定，筆者不知道這能否稱為客觀。也許所處的位置和階層不同，對於習的看法也會有所差別。

正如文章所述，習上台以來不斷集權，思想和言論領域的自由進一步萎縮，這些大家都不會否認，但是其在照顧貧困人群方面並非一無是處。

共同富裕的理論並非源自習近平，早在鄧小平1992年南巡時就對社會主義的本質作出了論斷，「消滅剝削，消除兩極分化，最終實現共同富裕。」這一觀點在不少西方國家領導人看來都是沒有異議的。為了在當時還是計劃經濟的落後中國實現這一目標，鄧提出了「先富帶動後富，最終實現共同富裕」，而從後來的實際情況來看，這不過是「犧牲一部分人的利益來實現另一部分人的榮華富貴。」