新加坡淪陷80周年：日軍「肅清」華人、南京大屠殺與二二八事件的共同點

今年2月15日是新加坡淪陷80周年的日子,在負責佔領馬來半島的日本陸軍第25軍作戰主任參謀过政信中佐的策劃下,日軍立即對華人展開了名為「肅清」的屠殺。究竟有多少華人在「肅清」中死亡?其實就跟1937年的南京大屠殺和1947年的二二八事件差不多,關於星馬華人在「肅清」中的死亡數字,直到80年後的今天都還沒有一個肯定的答案。

南京大屠殺的死亡數字從最少的20000到最多的40萬,二二八事件則是從685到30萬之間的統計都有,而「肅清」的死亡人數則是介於5000到50000人,差了整整10倍之多。無論是南京大屠殺還是「肅清」中的日軍,或者是二二八事件中的國軍,都犯下了軍人針對非武裝平民的暴行事件,甚至於無差別屠殺。

所以我們今天立場無論是統派還是獨派,是支持民進黨還是國民黨,都沒有必要為當年殘殺平民的軍人粉飾美化。沒有必要為了支持台獨,就去否定日本軍國主義的暴行,更沒有必要為了支持統一,就把二二八事件中的受害者全部打成毆打外省平民的「皇民」。我們必須要脫離政治,回歸到最基本的人性,才能一一檢驗這三場發生在東亞與華人世界的不幸事件。

也因為沒有辦法像猶太人那樣,提出一個統一又可信的受害人數據,3起歷史事件都在戰後成為兩岸以及新加坡政治人物操弄的議題。中共直到今天還死咬著日軍殺死30萬南京市民不放,不只用來對日本進行情緒勒索,就連當大陸內部有老師對30萬人這個數據提出質疑時,也會遭到鋪天蓋地的民族主義攻擊。仿佛對於中共而言,南京大屠殺死亡30萬人已經成為確保政權穩定的工具了。

比「肅清」晚五年發生的二二八事件,直到今天還是民進黨與深綠團體用來炒作悲情,凝聚本土勢力對本土政權支持的神主牌。新加坡更是早在正式獨立建國以前,就已經以「肅清」的歷史來積累華人對李光耀的支持,甚至還以此為理由向日本索取了大量賠償。除了政治人物戰後對歷史議題的操弄之外,3個歷史事件還有一個共同點,就是受害者與合作者的身份往往只有一線之隔。

Photo Credit: 李博儒 新加坡華人的唯一抗日英雄林謀盛,其實嚴格來講是出生在福建,而且還是由國民政府派往新加坡,其實一點也不本土

伊恩・布魯瑪的感嘆

荷蘭歷史學家伊恩・布魯瑪(Ian Buruma),在他的大作《罪惡感的代價:德國與日本對二戰的記憶》(The Wages of Guilt:Memories of War in Germany and Japan)中,如此介紹了荷蘭人對納粹佔領荷蘭的戰時記憶:

在老師告訴我們的故事裡,德國人總是那麼低劣,老師是那麼英勇。老一輩的人,似乎個個都參與了當年的抵抗運動。

當然,也不是所有荷蘭人都是抵抗者。在多數選擇英勇抗擊納粹侵略的荷蘭人之中,總還是有那少數的通敵敗類存在。布魯瑪指出:

除了鬧街角落上的那個肉販子之外,大家都是反抗份子,只有他是通敵的叛徒,沒有人要跟他買東西:還有那個賣香菸的女人,她之前交了一個德國男朋友,後來大家也不再跟她買菸了。

直到後來他對第二次世界大戰的歷史,尤其是荷蘭經歷過的二戰歷史有了更清晰的掌握之後,布魯瑪才發現所謂大多數荷蘭人都是抵抗者的論述有多麼偏離事實。原來多數的荷蘭人在二戰爆發前,出於對蘇聯共產主義的恐懼,曾經對希特勒(Adolf Hitler)提倡的國家社會主義心生嚮往。原來在德軍出兵佔領荷蘭以後,志願參加納粹武裝親衛隊遠征蘇聯的荷蘭青年數量恐怕都比抵抗者還要多。

他指出:

對任何人來說,被佔領都是讓人難堪的。不只是因為喪失了主權和政治權力,更是因為各種人性弱點會在此時一覽無遺。困難時少有人會想當英雄,只有傻瓜才會把自己加入想像中的英雄行列。我們可以理解一般人為了保住小命,而做出了骯髒的小妥協,默默地為穿著制服的主人服務,或是在蓋世太保踹開鄰居的門時別過頭去。

在閱讀到布魯瑪上述幾段文字時,筆者產生了強烈的共鳴,因為過去從父母家人還有學校學習到的知識,都是中國人在英勇的抵抗日本侵略者。包括新加坡的海外華人在內,願意「數典忘祖」跟侵略者合作當「漢奸」的始終只有一小撮人。等到筆者開始真正從事對榮民先進的訪談工作以後,也終於出現了類似於布魯瑪的感嘆。

Photo Credit: 李博儒 遊說林文慶組織昭南華僑協會的篠崎護

選擇當合作者的華人不在少數

從荷蘭、丹麥到法國,多數歐洲人不願意承認自己在二戰期間與侵略者合作的歷史。多數法國人幻想自己的父祖輩是「馬基」(Maquis)游擊隊,可他們絕大多數卻是維琪政府的支持者。要等到思想解放的60年代以後,歐洲人才逐漸接受了自己的祖先不是抵抗者,而更可能是合作者的事實。而類似的思想解放運動,在愛面子的華人社會至今尚未發生。

二戰時的中華民國因為國土面積夠大,有足夠的戰略縱深,所以不像上述的歐陸國家一樣全境遭到敵國佔領。從1937年到1945年這八年之間加入中華民國三軍,並且從來沒有因為兵敗被俘而被改編為「偽軍」的榮民先進,確實是不折不扣的抵抗者。只是有機會打完全場,又能在國共內戰中全身而退,隨政府來到台灣的還是相對少數。

倒是二戰時為淪陷區的沿海省份,如河北省、山東省、江蘇省與浙江省的居民能憑藉著地緣優勢出海來到台灣。之所以要跟著政府來到台灣,在於他們多數來自中上階層的富裕家庭,目的是逃避共產黨的清算鬥爭。其中有許多人是到了內戰的尾聲才報名參加青年軍,以搭乘海軍的船艦或空軍的飛機來到台灣,這意味著他們都是來自於二戰時與日軍合作致富的家庭。