台灣人均GDP追上日韓沒什麼好開心的，因為我們的基本工資仍遠遠落後於鄰國

台灣的人均GDP預計到2028年將超過日本，僅次於韓國，但對台灣勞工來說仍然毫無意義。

根據日本經濟研究中心（JCER）上個月發布的估計，台灣的人均GDP將在2028年超過日本，並趕上韓國。2028年，台灣人均GDP將達到47,305美元，超過日本人均GDP46,443美元。2027年，韓國人均GDP預計將達到46,519美元。

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然而，即使台灣的人均GDP將與日本和韓國持平，台灣的勞工仍然無法從中受益。

今年韓國和日本的基本工資分別增加到新台幣46,718（1,914,440韓元）和新台幣41,128（161,643日元），而台灣的基本工資仍然只有新台幣25,250，或僅為韓國和日本的基本工資的54%和61%。

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如果以過去六年基本工資的年增加率計算，預計到2028年韓國的基本工資將增加至新台幣70,969元，日本的基本工資將增加至新台幣49,932元，但台灣的基本工資將僅增加至新台幣31,865元。

換言之，雖然台灣的GDP將超越日本與韓國持平，但屆時台灣的基本工資仍將僅不到韓國的一半（45%），也僅為日本的三分之二（66%）。

因此，台灣的人均GDP對台灣勞工來說意義不大，他們的工資仍然遠遠落後於鄰國的勞工。

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比較薪資中位數，2020年日本的薪資中位數為88,210新台幣，韓國的薪資中位數為70,153新台幣，而台灣的薪資中位數僅為41,500新台幣。台灣的薪資中位數僅為日本的一半（47%）和韓國的60%。

如果以過去8年的年增加率計算，預計到2028年，日本和韓國的薪資中位數將增加到90,000新台幣以上，分別達到91,496新台幣和90,477新台幣。然而，台灣的薪資中位數只會增加到新台幣47,323元。

到2028年，台灣的薪資中位數仍僅為日韓的52%，即使台灣的人均GDP預計與日本和韓國持平，其薪資中位數也只有這兩個國家的一半。

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如果台灣的基本工資與日本和韓國的基本工資和生活成本掛鉤，那麼台灣的基本工資如果與日本掛鉤，今天仍將增加到新台幣31,064元，如果與韓國掛鉤，則將增加到新台幣37,784元。

以過去六年台灣基本工資的增加速度計算，若與日韓掛鉤，台灣的基本工資將在2028年增加至新台幣41,039元和新台幣52,772元。但以台灣目前的基本工資標準，將增加至新台幣31,865元。

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如果我們將這些國家的基本工資與其人均GDP進行比較，您可以看到韓國的基本工資已從人均GDP的15.3%攀升至2020年的60.7%。即使在日本，基本工資也從1988年佔人均GDP的30.4%增加到2020年的44.6%。

然而在台灣，台灣的基本工資卻反其道而行之——從人均GDP的45.4%下降到今天的34.0%。

基於上述預測，到2028年，韓國和日本的基本工資都將繼續增加或保持在其人均GDP的60%和45%左右。然而，到2028年，台灣的基本工資可能會進一步下降至人均GDP的28.9%。

要與日本相提並論，台灣今天的基本工資需要在新台幣三萬元左右，而要與韓國相提並論，台灣的基本工資今天需要在新台幣四萬元左右。

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比較薪資中位數，日本的薪資中位數自2010年以來一直徘徊在人均GDP的100%左右，而韓國的薪資中位數從2010年佔人均GDP的79.4%增加到2020年的97.2%。

然而，台灣的薪資中位數反而從占人均GDP的70.1%下降到2020年的僅59.7%。

換句話說，台灣的GDP越來越少地返還給勞工。如果我們要與日本和韓國並駕齊驅，台灣今天的薪資中位數需要大約新台幣65,000元——正如我之前所寫，如果要與今天的生活成本相稱，薪資中位數就應該在這個水平。

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從這個比較可以看出，雖然台灣的人均GDP很快就會與日本和韓國持平，但台灣與這兩個國家相比，實際上返還給勞工工資的GDP很少。

正如我在上一篇文章中所解釋的，台灣的薪資中位數緊隨基本工資，這意味著只要台灣的基本工資被壓低，台灣各收入水平的勞工的困境將繼續受到影響。

換言之，台灣的人均GDP增加到與鄰國持平，實在是沒什麼好說的，因為與日本和韓國的勞工相比，這對台灣勞工的好處是微乎其微的。

我們需要關注的不是人均GDP，而是工資增加是否足以滿足台灣勞工的生活成本需求。

如我在之前的文章中所指出的，台灣的基本工資仍然遠遠不足以支付國內的生活成本。在Yahoo奇摩新聞進行的一項調查中，台灣大部分受訪者（45.6%）認為今年的基本工資需要進一步調升。

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在基本工資應該調漲多少的部分，受訪者最認同的方案是把基本工資調漲28,001元以上——比今年的基本工資至少高出10.9%。

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綜上所述，在勞工仍然面臨工資停滯的情況下，對人均GDP的增加感到興奮毫無意義。政府需要付出更大的努力並製定計劃，將基本工資提高到足以滿足台灣基本生活水平的水平。

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