拜登與普亭就烏克蘭情勢通話無結果，俄方稱美國「歇斯底里到頂點」

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今（13）日針對烏克蘭危機進行一小時通話，但未帶來重大改變。克里姆林宮於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示普亭和拜登同意繼續對話。

俄羅斯稱美「歇斯底里到頂點」

《法新社》報導，拜登和普亭通話結束後，克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）在電話會議上表示：「歇斯底里已達到頂點。」

鄂夏柯夫說，美方要求安排拜登和普亭於12日通話，即使這次通話原本計畫於14日登場。在華盛頓當局警告指稱俄羅斯「隨時」可能展開全面入侵烏克蘭後，兩國領袖進行通話。

鄂夏柯夫抱怨稱，美方甚至釋出「俄羅斯入侵日期」。他告訴記者：「我們無法理解為何有關我們意圖的不實資訊會交給媒體。」他說，普亭再次表達不滿，指責西方國家持續武裝烏克蘭，而基輔當局一直在暗中破壞西方斡旋達成的旨在終結烏東多年衝突和平協議。

與此同時，鄂夏柯夫形容兩國領袖歷時一小時的通話「不偏不倚且講求實際」，並稱「兩國總統同意在各層面繼續接觸」。俄羅斯要求西方提供具拘束力安全保證，包括承諾自東歐撤離北大西洋公約組織（NATO）部隊，以及絕不讓烏克蘭加入北約等。

華盛頓已直截了當拒絕俄方要求，但願意與莫斯科討論新的歐洲裁軍協議。

鄂夏柯夫表示，俄方準備對華盛頓和北約的提議做出回應，莫斯科將會把拜登的觀點納入考量，「俄方將會仔細分析拜登的疑慮」。

《路透社》報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭今天告訴美國總統拜登，莫斯科將會檢討拜登今天在通話時，提出的解決俄羅斯安全要求的構想，但那些構想仍未解決莫斯科的主要疑慮。

由於俄羅斯在烏克蘭周邊集結重兵，俄烏邊境情勢緊繃，助長各界擔心俄羅斯即將入侵烏克蘭的憂慮，但俄羅斯一再否認有此計畫。拜登和普亭在此背景下安排通話。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫向記者簡報時，形容這次通話務實，但也表示，這是在西方對俄國即將入侵烏克蘭的「歇斯底里」背景下進行對話。

鄂夏柯夫表示，由於歇斯底里不斷升高，拜登要求今天就進行通話。他說：「在圍繞烏克蘭緊張情勢的脈絡下，拜登一如預料提及可能祭出對俄嚴厲制裁，但那不是他與俄羅斯領導人相當冗長對話的焦點。」

鄂夏柯夫表示，拜登提出解決俄羅斯去年底向西方提出一連串安全要求的一些想法，包括否決烏克蘭加入北約等。「我要立即指出，普亭總統回應的精神是，俄方將會仔細分析拜登表達的想法，且無疑會把它們納入考量。」「但很不幸的，那些想法並未觸及俄方提議的核心關鍵元素。」

鄂夏柯夫指出，拜登的構想，大抵是重提美國和北約先前於1月26日對俄羅斯安全要求的反提案。

他又說，俄羅斯實際上已研擬完成對那些反提案的回應，且很快就會宣布。鄂夏柯夫還說，普亭告訴拜登，他認為西方國家未對烏克蘭足夠施壓，要求它落實履行針對烏東衝突的明斯克（Minsk）和平協議。

拜登外交手段未能成功

俄羅斯烏克蘭邊境緊張局勢不斷升高，儘管美國試圖外交解決，但俄羅斯不為所動，讓自認外交老手的美國總統拜登毫無對策。在阿富汗倉促撤軍遭抨擊後，拜登外交政策再度面臨嚴重考驗。

一連數日，從總統、白宮國安顧問到國務卿，美方主管外交高層頻頻警告，指稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，時間可能就在本月北京冬季奧運舉辦期間，呼籲仍滯留烏克蘭的美國公民儘速撤離。

五角大廈也增派3000名陸軍前往波蘭。連同2月初的2000人，增派歐洲的美軍已達到5000人，目的在「讓我們的北大西洋公約組織盟邦安心，並嚇阻任何對北約東翼可能的進犯」。

另一方面，拜登今天再度與俄羅斯總統普亭通話。在約一小時的通話中，儘管拜登揚言倘若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將會果斷回應，並讓俄羅斯迅速付出嚴重代價，但美方官員坦言，今天的對話並未對烏克蘭對峙情勢帶來任何重大改變。

這等同宣告拜登政府數個月來的外交斡旋並未成功。

拜登底牌盡出，普亭好整以暇

拜登縱橫美國政壇超過40年，30多年的參議員生涯主要在外交委員會，還曾擔任參議院外委會主席。擔任副總統期間，也協助外交經驗不足的總統歐巴馬（Barack Obama）處理國際事務。

拜登去年初入主白宮時，外界期待他能匡正前任總統川普（Donald Trump）毫無章法的個人外交亂象，重拾美國國際霸主地位。

但去年夏天美軍在阿富汗狼狽撤軍，讓外界開始質疑自詡為外交老手的拜登，是否已無法掌握國際關係的脈動與細微變化，沒能與時俱進。

拜登的外交國安團隊也都是老面孔，標準的建制派，按表操課，外交手法與底線早已讓對手摸得一清二楚。

俄羅斯對烏克蘭虎視眈眈早已不是秘密，但選擇在現在發動攻勢，有評論認為阿富汗毫無章法的撤軍反映美軍戰略規劃能力不足，是普亭決定行動的一大因素。

拜登政府的外交政策主軸是聯合盟邦與夥伴共同解決各項議題，也盡可能避免再次涉入他國戰事。在結束阿富汗戰爭時，拜登曾表示，透過大規模軍事行動改造他國的時代將告終。

這番話聽在普亭耳裡，可認定若俄羅斯入侵烏克蘭，不用擔心美軍強勢回擊。而拜登也確實表達了不會派遣美軍進入烏克蘭境內，甚至不會為了撤僑派兵，因為這可能引發「一場世界大戰」。