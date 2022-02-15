「四方安全對話」聯合聲明雖未提台海，但美國公布《印太戰略報告》卻點出台灣特別之處

美國務卿訪澳洲和斐濟，強化美印太戰略部署

歐洲烏克蘭危機一觸即發，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在2月8日啟程，先後訪問澳洲、斐濟。在2月12日之後前往夏威夷檀香山，與日、韓外長舉行美日韓三國外長會議。另外，這趟「澳洲行」中，美國東亞助卿康達（Daniel Kritenbrink）也跟隨布林肯參與相關行程。

2月8日，布林肯正式展開為期四天的澳洲行程，他除了與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、外長佩恩（Marise Payne）見面外，此行他也參與在澳洲墨爾本舉辦的「四方安全對話」（Quad）外長級會議。美國與日、印、澳等國外長，共同商討如何深化彼此在印太地區的各項合作。另外，2月11日時，布林肯也與日本外務大臣林芳正舉行雙邊會談，雙方同意美日同盟不可或缺的重要性，並就拜登（Joe Biden）今年（暫定5月底）訪日行程展開協調。

「四方安全對話」深化合作

2月11日，美國務卿布林肯、澳洲外長潘恩、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、日本外務大臣林芳正，在墨爾本舉行了「第四屆四方安全對話外長級會議」，會議中重申四方安全對話對支持印太國家促進自由和開放的印太地區的承諾。並且，各國努力保護其人民的利益，不受脅迫。

會後公布《聯合聲明》，內容包含疫苗捐贈與疫情協助、支持東南亞國協（ASEAN）推動「印太展望」（ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific）、人道援助與救災、海上安全、反恐、打擊假訊息與網路安全，以及緬甸政變後局勢。聲明中，Quad外長還提到：「海上的國際法、和平與安全是印太地區發展和繁榮的基礎。我們重申遵守國際法的重要性，特別是《聯合國海洋公約》（UNCLOS）所體現的國際法，因應對海上規則秩序的挑戰，包含南海與東海。」

Quad外長還在聲明中承諾，維護和加強以規則為基礎、以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體系，反對有違這一體系的脅迫性經濟政策和做法。並且，Quad將採取集體行動，增強全球經濟抵禦此類作為的能力。

另外，自2022年1月以來，北韓單月試射7次各型飛彈。針對此議題，Quad也納入討論。《聯合聲明》中，Quad外長譴責北韓發射導彈的不穩定舉動，違反聯合國安理會決議（UNSCRs）。四國重申對北韓徹底「去核化」的承諾，以及重新確認日本被綁架者議題的重要性和急迫性。《聯合聲明》最後提到，四國外長期待日本在2022上半年舉行「四方安全對話領袖級峰會」。

Quad聲明未提及中國、台灣

這份Quad聯合聲明，既未提到中國，也未提到台灣，甚至是台海安全。不過，從內容的一些細節仍可看到中國的影子，像是經濟脅迫、東海和南海的挑戰。不過，就整份聯合聲明內容來說，並未有鮮明的「抗中」意涵。

不過，布林肯選在烏克蘭危機籠罩時訪澳，以及與數個美在印太區域的重要盟友會面，就是要向中國和其餘印太國家傳達：「即便美國正忙於處理烏克蘭危機，但在參與印太事務、抗衡中國的決心，並不會削減」的訊息。此外，布林肯分別與林芳正、佩恩的兩場雙邊會談，都有提到台海安全的重要性。

布林肯會前受《澳洲人報》（The Australian）採訪時表示：「中國雄心勃勃的目標不僅在區域層面，也在全球範圍內成為領先的軍事、經濟、外交和政治大國。」布林肯還說：「美國並非站在中國的對立面，也不是企圖壓制或遏制中國，但美國須和其他自由主義國家團結，堅定支持與澳洲等盟友，共同打造比中俄聯手更強大的聯盟，以倡導積極和自由的秩序，捍衛自身價值觀。」

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拜登政府未來兩年將展開10項核心工作，實踐印太戰略

2月11日，白宮公布《美國印太戰略》（Indo-Pacific Strategy of the United States）。全文分別四大部分：「印太展望」、「我們的印太戰略」、「印太行動方案」和「結論」。

《美國印太戰略》中最重要的「我們的印太戰略」章節則又細分為五大部分：一、推動自由開放的印太地區；二、建構區域內、外連結；三、推動印太地區繁榮；四、增強印太安全；五、打造區域對抗跨國威脅的韌性。

全文含封面計為19頁，共提到19次東協、13次中國、九次日本、 九次印度、八次台灣、八次韓國和五次澳洲。

《美國印太戰略》提到：「美國對印太地區的關注之所以持續增強，一部分是因爲印太地區面臨的挑戰增加，特別是來自中國的挑戰。」中國結合其經濟、外交、軍事、科技能力，在印太區域追求勢力範圍，並設法成為世界上最具影響力的強權。

《美國印太戰略》認為，中國脅迫和激進作為，在全球各地都有發生，但在印太地區最為嚴重，如：對澳洲經濟脅迫、與印度邊境衝突、加強對台灣施壓，以及霸凌中國在東海和南海的鄰國。在這過程中，中國迫害人權和破壞國際法，其中包括自由航行，和其他帶給印太地區穩定和繁榮的原則。

《美國印太戰略》說：「我們的目標並不是要改變中國，而是形塑一個對美國和其盟友、夥伴的有利戰略環境，而這個戰略環境也有利於我們共享的利益和價值。」《美國印太戰略》強調，美國將負責任地控管與中國的競爭，但美國也將與其盟友和夥伴尋求與中國的合作，如氣候變遷和核不擴散等領域。