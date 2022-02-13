九合一選舉藍白合不合？郝龍斌稱民眾黨「敗事有可能」，朱立倫喊話在野團結、不能讓民主獨裁

年底選舉將近，各黨紛紛準備醞釀提名，而在從去（2021）年底公投前的諸多民調結果可發現，藍營群眾和台灣民眾黨支持者高度重疊，加上關鍵的台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安和台北市副市長黃珊珊都已在醞釀參選，因此「藍白合」最近成為熱議話題，藍營政治人物各有看法。

前台北市長郝龍斌日前受訪時提到「藍白合」，並認為民眾黨在北市長選舉成事不足，敗事有可能，對此民眾黨發言人楊寶楨則反嗆「愛不到就毀掉」；中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康則在臉書（Facebook）放上與柯文哲的合照，盼民眾黨重新考慮藍白合。黨主席朱立倫也表示，在野勢力一定要團結。

郝龍斌稱民眾黨「敗事有可能」楊寶楨怒回

郝龍斌日前曾表示，以在野黨角度當然不希望台北市副市長黃珊珊參選台北市長，且選民結構重疊，呼籲應藍白合作。

《中央社》報導，郝龍斌上週接受廣播節目專訪時重申，兩黨為什麼談，是為了讓雙方利益達到最大，彼此之間不會因為在野互相扯後腿造成雙輸，但這很難，因為要思考如何照顧到兩黨的利益。

對於民眾黨主席柯文哲日前冷回應「藍白合」議題，郝龍斌說，柯文哲當年可以當選台北市長，就是因為「白綠合」，靠民進黨支持才當選，相信柯文哲不會否認。

郝龍斌說，雙方要談合作不容易，因此當然是要談就談、要戰就戰，而國民黨要先強化自己、團結，能戰才能合；從候選人的角度不能寄望兩黨能談成功，而是要全力備戰，爭取勝選。郝龍斌也說，民眾黨絕對比國民黨弱，一對一的選舉，以民眾黨現在的實力，要成事應該是不足的，但敗事、將國民黨扯下來，是有可能的，這樣對在野力量的擴大是否有幫助，這是民眾黨需要思考的。

不過對此言論，《新頭殼》報導，民眾黨發言人楊寶楨反嗆郝龍斌「吃不到葡萄，嫌葡萄酸？愛不到，就想毀掉對方？」強調民眾黨已經不是兩年前創黨時的樣貌，持續努力和壯大，現階段希望真的能夠成為最強在野，作為民眾最堅實的靠山，監督政府、為民發聲。民眾黨沒有說一定要取代掉某個政黨，但若他們自己不爭氣，想尋求合作，卻又這樣的態度，請問誠意在哪。

朱立倫：在野勢力一定要團結在一起

（中央社）藍白合議題近日引發討論，國民黨主席朱立倫12日表示，他都呼籲在野勢力一定要團結在一起；更多的議題合作，以及在未來選舉工作上，能夠彼此協調合作，才能爭取更多的勝選。

朱立倫12日上午與外傳有意挑戰台北市長的國民黨立委蔣萬安，一同出席中正獎學金頒獎典禮。對於藍白合議題，朱立倫說，他這幾天在包括核食等各項民生議題以及政治議題，都呼籲在野黨勢力一定要團結在一起。

朱立倫認為，所有非民進黨的朋友共同努力，台灣不能讓一黨獨大，更不能讓民主獨裁，只有團結在一起，更多的議題合作，在未來選舉工作上，能夠彼此協調合作，才能夠爭取更多的勝選。

對於台南市長選戰，現在國民黨內台南市議員謝龍介、立委陳以信有意參選，也傳出中常委高思博也有意願再戰，朱立倫說，其實這是一個喜訊，也表示大家對國民黨的信心。

他表示，每位都是國民黨青壯世代優秀的人才，願意為地方服務都是好事，他樂見更多人才在各地表態，然後透過協調、徵詢的方式，以及運用科學的數據跟地方的分析，推出最好、最強的人選。

至於執政的宜蘭、彰化、雲林、嘉義市，四大公投的結果都是不同意票大於同意票，媒體報導被綠營鎖定為重點攻陷的區域。朱立倫說，現有執政縣市，一定會把縣政做好，獲得更多民眾的肯定，但民進黨一定會不擇手段，用出各種的攻擊、抹黑；國民黨只要正正當當的選舉，有信心在各縣市都能勝選。

趙少康：能合最好，不合也不能勉強

戰鬥藍發起人趙少康在臉書放上與台北市長柯文哲的合照，被解讀是為藍白合喊話，他12日說，能夠合是最好，但合不成也沒辦法，這種事勉強不得，其實就是各取所需。

年底台北市長選戰，前台北市長郝龍斌拋出藍白合議題，趙少康也在臉書放上與柯文哲的合照，主張在野合作才能成事。

趙少康12日上午出席陸軍官校專修班校友會年會活動時受訪表示，能夠合是最好，但合不成也沒辦法，這種事勉強不得，其實就是各其所需，大家彼此覺得有需要，各讓一步才有可能合。

趙少康說，若有一方覺得不需要，或認為要不到想要的，也許就不會想合作，這事情就是要心甘情願，像是共同的目標是希望民進黨不要繼續執政，要把民進黨拉下來，但若沒大目標，只是為了小我，就很難合作。

趙少康也說，國民黨立委蔣萬安能力、學歷都不錯，黃珊珊從議員到台北市副市長有問政與行政經驗，是很優秀的候選人，但也要考慮到基本盤的問題。台北市藍大於綠，白到底是占什麼地位，如果黃珊珊拿到20％的選票，蔣萬安就比較危險，因此，到時候是否會出現策略性投票，像是為了不讓民進黨當選而集中投票等狀況都很難說，未來的變化很大。

國民黨立委傅崐萁、費鴻泰、吳斯懷、李貴敏等人也出席這場活動，傅崐萁致詞時說，不要再罵國民黨，也不要聽罵國民黨的人，團結一致，唯有打贏2022，才有2024。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺