本土新增12例：高雄砂石場再增7例，另新北新增1個案曾過年返鄉高雄感染源待釐清

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增52例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為12例本土個案及40例境外移入（15例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

莊人祥說明，新增12例本土個案，其中最多的是高雄砂石場增加7人，而高雄疫情從家庭群聚衍生至砂石場職場，指標個案的大表哥女友（19434）與其母親（19435）在砂石場工作，砂石場染疫情況又擴大，且影響外縣市，加上今日病例，整起砂石場群聚有34人染疫。

Photo Credit:指揮中心提供

另外莊人祥也說，新北新增1名不明感染源個案，是一位設計師，平常都會騎車或搭捷運到各地工地去監工，該個案在2月12日出現喉嚨痛症狀，根據疫調，該個案在1月30日到2月5日，有到高雄過年，2月5日後回到台北，相關感染情形需要再進一步釐清。

而新北樹林的嘉聯益電子廠宿舍300多名移工在集中檢疫所隔離，今又新增3名移工陰轉陽確診，該廠累計共有18人確診。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為18例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別美國（9例）、菲律賓（4例）、澳大利亞（3例）、烏克蘭及日本（各2例）、義大利、柬埔寨、瑞典、芬蘭、波蘭、加拿大、南非、新加坡、蒙古、西班牙、寮國、韓國及墨西哥（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月12日至2月12日。

汐止飲料店店員和圓山房仲基因定序相同

另外指揮中心今天也公布汐止手搖飲店員（案19492）基因定序結果，序列和之前雙北地區房仲案有關。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，手搖飲店員基因定序和房仲案、圓山飯店案以及點點幼兒園相關傳播鏈是相同的，所以此案不屬於先前的桃機或高雄港群聚。雖然疫調發現，潛伏期14天內有南部高雄旅遊史，但是基因序列證實，是之前雙北地區傳播鍊的相關延伸。

羅一鈞進一步提到，房仲案先前足跡公佈有曾經到汐止，活動範圍也包括南港、東區等地，且手搖飲會遇到的客人很多都是不同地方來的，目前相關疫調還在進行中，只是透過序列讓大家了解，手搖飲店員是之前雙北傳播鏈的延伸，和桃園、高雄都不一樣。

羅一鈞表示，目前總共有9條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、中國大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園。

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羅一鈞說明，先前已經結案的龍潭農家樂，透過後續警政協尋疫調中發現，日翊物流後續確診個案足跡，曾經有到龍潭農家樂，所以目前看起來，這兩起傳播應該是連結在一起。

另外，高雄砂石場群聚跟高雄跨縣市家庭群聚，目前看起來在岡山有些地緣和足跡重疊。羅一鈞強調，岡山有特別加強社區採檢，看看是否能找出之間的關聯性，但目前並沒有新增陽性個案，還要持續追蹤釐清。

莊人祥回應媒體提問時表示，疫情目前「戒慎不恐懼」，的確是沒有所謂指數型爆發，事實上若很多點可能都是一個小家庭群聚，大家可以養成有症狀馬上去就醫，能立刻採檢，都可以立刻控制下來，有些時候看到比較大的影響，可能是工廠、公司接觸為多，才可能指數型成長，確實都要注意。不管家庭、企業等部分，都要再請大家負責自己的健康，重申若有任何問題就立刻去就醫採檢。

另外針對長者疫苗覆蓋率，過年前後75歲以上的長者覆蓋率並未有太多增加，打第三劑追加劑的人也不多；莊人祥也說，目前有透過加強宣導，以及給予獎勵金的方式鼓勵更多75歲以上長者施打，針對長照中心、洗腎中心，居家服務員也都有強化宣導，希望民眾踴躍施打。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺