農委會拍板「2＋3」政策上調雞蛋價格助蛋農，部分超市量販店1人限購1盒

從年前開始延燒至今的「雞蛋荒」導致雞蛋價格升高，除了不少餐飲業者喊苦外，部分超市量販祭出限購令，要求民眾一人僅能買一盒蛋。農委會解釋主要是飼料成本上漲，加上禽流感撲殺、氣候等因素導致產蛋率降低，11日已經拍板產地蛋價每台斤上調2元，並表示「2＋3」政策補助雞蛋價格，將持續實施到2月28日。

農委會允諾產地價上調2元

（中央社）農委會主委陳吉仲11日同意產地蛋價每台斤上調2元。農委會說，12日起批發價先反映上調2元。走訪市場，散裝跟盒裝蛋的零售價有的沒上漲、有的漲1到3元，通路上架就賣光。

民進黨立委蔡易餘11日邀請陳吉仲至嘉義縣朴子農會產銷部，與蛋農面對面討論農業政策，陳吉仲允諾雞蛋的產地價從每台斤新台幣34.5元上調2元，變成36.5元。

農委會畜牧處副處長江文全接受《中央社》記者電話訪問時說，依照產業調整價格的作業方式，12日批發價先反映，從原本每台斤44元變成46元，明天產地價會調成36.5元。記者詢問零售價是否會跟著波動，江文全說，有可能。

記者走訪通路，家樂福於台北市所開設24小時營業門市的人員告知，現在仍無法天天進貨雞蛋，今天沒有貨來，而有進貨時一天約50、60盒，很快就會賣光，不過最平價的洗選蛋每盒56、57元左右，沒有調漲。

全聯門市店員指出，今天進貨20多盒，一下子就賣光，洗選蛋每盒原本特價51元，現在則為52元，調升1元。

另外，有消費者在新北市傳統市場選購散裝雞蛋，上週原本每台斤42元，店面散裝蛋則多1元，每台斤43元；昨天黃昏市場的攤商，雞蛋售價每台斤變成46元、貴3元，並限購10顆，秤重後約55元，跟通路的洗選蛋盒裝價差不多。

綜合《聯合報》和《華視》報導，陳吉仲表示此次蛋價上漲因素，包括去（2021）年一整年玉米、大豆的價格，比前一年上漲了40％，飼料價格增加約2至3成，所以造成整個不只是蛋雞，整個畜牧業的農民生產成本，大幅度提高。另外就是禽流感的撲殺，西部冬天溫差過大，產蛋率下跌，導致每一顆雞蛋的，單位生產成本都提高。

陳吉仲強調，除了產地漲價2元，至2月28日還會補助雞蛋生產每台斤3元，透過「2＋3」政策調節市場供需，並讓通路更順暢。增加農民利潤，加上減免飼料商5％營業稅，未來還會利用農損基金，穩定飼料價格，維持所有畜牧業的成本不要過高，希望可以降低農民成本，增加養蛋雞的意願。

雲林縣養雞協會理事長張振寧則表示，「2＋3」政策實施後控管得宜，有發揮效果，希望大家持續合作，共體時艱度過難關；接下來氣溫逐漸回溫後，產蛋量應該就會增加，預期蛋荒2個月內可以舒緩、價格回穩，不過他也指出，市場自由機制必須維持住，不要人為參與太多以免供需失衡。

除了雞蛋，衛生紙也漲價，賣場祭出限購令

（中央社）雞蛋、衛生紙都喊漲，部分超市量販祭出限購令。好市多今天表示，11日已開始限購衛生紙，1張會員卡單品牌限購1串；愛買、好市多以及全聯部分門市也有限購1至2盒雞蛋規定。

全聯、家樂福、愛買和美廉社都表示衛生紙供貨充足，沒有出現民眾搶購潮，全聯表示，目前有促銷活動，希望民眾不要因廠商漲價而恐慌。

近期國內掀起「雞蛋荒」，民眾紛紛至超市量販搶購蛋品，目前全聯北部部分門市貨量不夠充足，有些門市自行評估後已搬出限購2盒規定。

另一方面，民眾因搶不到雞蛋，也出現搶購加工蛋品的現象，全聯統計，近期加工蛋如冷藏茶葉蛋等，銷量較去年同期成長2至3成左右。

家樂福、愛買目前蛋品皆正常配貨，家樂福說，是否祭出限購令由各店自行評估；愛買、好市多則皆實施蛋品限購，愛買指出，限購1盒或2盒由各店自行決定。

蛋品的供不應求反映在物價上，主計總處統計，1月雞蛋漲幅擴大至18.38％，寫下近3年新高。除了蛋品，永豐實日前告知各通路2月下旬將調整家用紙品售價，抽取式衛生紙調漲8％，帶動民眾對衛生紙喊漲的預期心理升溫。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺