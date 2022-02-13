8點到校就好！台北市成功高中師生投票通過，取消強制早自習、廢除朝會

自2020年12月民眾在公共政策網路論壇發起「延後上學時間」連署後，相關議題引起廣大迴響，台北市成功高中在校務會議師生投票高票通過後，宣布取消強制早自習、廢除朝會，11日開學當日實施，學生只要在上午8:10前到校即可。學生們都表示肯定。

至於各校對於早自習做法不同，北市教育局表示，學校得於上午第一節開始上課以前，實施非學習節數活動，其中屬全校集合活動，每週以不超過2天為原則。

成功高中校務會議通過取消強制早自習

《自由時報》報導，過去成功高中在週一至週三設有早自習，學生需在上午7:45前到校，否則會被記遲到，學校也會不定時會舉辦朝會；週四、週五則可彈性到校。校長孫明峯說，近來學生常提起取消早自習規畫需求，老師、家長、學生等代表都針對議題參與討論，教育部規定也提到，非正式課程（早自習）的出席狀況不能列席為出缺席基本紀錄。

《聯合報》報導，成功高中在校務會議中，師生高票通過取消強制早自習，每天8:10前到校即可、廢除朝會，且從開學首日便開始實施。

台灣青年民主協會則在臉書上指出，成功高中開啟延後上學的討論，可以回溯到去（2021）年7月，當時有學生向申訴評議委員會提出有關「早自習遲到記警告違法」申訴，校方並於去年7月校務會議上以112：3 正式通過廢除遲到記警告、開愛校的規定。

此次修法後，不但刪除「早自習得舉行朝會升旗活動的規定」，也明訂「上學時間：每日上午8:10以前到校進班」。提案中也將早自習舉行朝會升旗的條文刪除，在修法理由中提到，「朝會或講座活動，建議調整於班週會或其他時段進行，讓學生更能參與。」

《聯合報》報導，孫明峯表示，現在對於早自習的做法可能要與過去不一樣，但學校仍會在每天上午7:30淨空操場，各班級也可以規畫活動，但不會用遲到、警告規範；但仍希望學生可以早點來學習、練習英聽、或閱讀學科，在上課前穩定身心，但不會有出缺席紀錄規劃，而是希望學生自主做好晨間學習規畫。

孫明峯說，此次連帶廢除朝會升旗，因為疫情期間，校內較少大規模集合，朝會活動也改成線上，但校方仍可透過週會、彈性學習活動時的小片段宣導、溝通，就沒必要大規模集合傳統周會，並且改由學校向班級代表溝通，能避免集合流於單向式說明。

《自由時報》報導，成功高中學生多肯定消強制早自習、並廢除朝會，高二張同學表示，修法後每天可以多睡半小時，也不用早自習就開始考試，也希望未來全台高中都能每天上午8點到校。高三蔡同學也說，現在學生可以自己分配時間的使用，也促進師生間的信任。

北市教育局：尊重各校做法

《中央社》報導，台北市教育局表示，依據《台北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項》及教育部規定，各校得於第一節上課前安排早自習等非學習節數活動，相關活動每週至少應有2天由學生自主規劃運用並決定是否參加，朝會等全校集合活動則以每週不超過2天為原則。

教育局強調，各校訂定學生在校作息時間時，應依循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施。對成功高中依循相關程序取消早自習與朝會等安排，予以尊重。

去年教育部曾針對此議題召開公聽會，國家衛生研究院研究員張新儀，分析青少年睡眠的相關科學研究指出，美國曾有長期研究顯示，將上課時間從7:30延後到8:30左右，學生學業成績有很多進步，上課打瞌睡情形減少，也較少有憂鬱症狀。美國兒科學會因此建議，應延後國高中上課時間到8:30。

張新儀提到，14到17歲青少年，建議睡眠時間是8到10小時，青少年睡眠不足，除了影響生理、情緒、人際、學習等層面，也會影響成年後的相關表現。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺