狗咬傷人的案件時有所聞，其他國家也是如此嗎？如何減少這類案件發生？
我們想讓你知道的是
飼主在介紹自己的寵物給小朋友認識的時候，務必教導他們該如何接近、觸摸寵物。不管多乖的狗狗，在緊張的時候都有可能咬傷人，因此要確保有大人可以全程在場陪伴。
去（2021）年12月初，屏東一名三歲小朋友獨自去鄰居家，被綁在牆邊的狗狗攻擊，最後傷重不治。10月底時，嘉義一名兩歲的幼童跟哥哥一起去玩家裡的狗狗，弟弟被咬傷後腦勺，所幸沒有生命危險。台灣狗咬傷人的案件時有所聞，世界各地也是如此嗎？ 為什麼總是兒童受傷？ 該如何減少這類案件發生呢？
美國研究
科羅拉多大學醫學院於2010年刊登的研究發現，沒有大人在旁陪伴的幼兒最常被狗咬傷，尤其是3到5歲的小朋友，其中高達50到80％的案件受傷部位是臉部跟脖子。而咬傷人的狗狗通常小朋友本來就認識，像是家裡、鄰居、或是親戚養的狗。咬傷的情形也都雷同，大部分的時候都是因為小朋友摸狗太用力、嚇到狗、或是不小心踩到狗而發生。研究亦指出，狗狗的品種不太具指標性，任何狗狗都可能咬傷人，普遍認知溫馴的品種也會。
韓國研究
2019年首爾大學醫院的研究指出，7到12歲的兒重最容易被狗咬傷，排名第二則是18歲以上的大人。成人容易被咬傷手，兒童則是頭、脖子及手。70％的咬傷案件都發生在家中，包含自家、朋友家、親戚家等。而熟識的人所養的狗所造成的咬傷程度通常都比陌生狗還要嚴重。
英國研究
利物浦大學於2021年公布一份長達20年（1998到2018年）的狗咬傷研究。報告指出，咬傷案件逐年增加，成年人被咬傷的案件增加速度最快，而兒童及青少年的案件年年都居高不下。1991年起，英國就將美國比特犬、日本土佐犬、阿根廷杜高犬、巴西菲勒獒犬等品種列為禁犬，但研究指出此規定並沒有減少咬傷案件。
世界衛生組織
每年有上千萬件狗咬傷人的案件發生，其中兒童的比例最高，而且他們容易受傷的部位以頭跟脖子為主。
研究統整：
- 各國研究均顯示兒童非常容易被咬傷。
- 最常咬傷人的狗狗通常是認識的寵物狗，而非陌生狗。
- 多數的案例是發生在家中。
該怎麼減少兒童被咬傷的案件呢？
- 小孩的教育
幼兒容易受傷最大的主因是他們不懂寵物狗發出的警告。家長、飼主在帶領小孩認識寵物時，務必教導小朋友認識狗狗的肢體語言。當牠們感到緊張、害怕、生氣的時候，就必須將小孩跟狗狗分開了。不管是在戶外還是親戚朋友在，千萬不要讓幼兒跟寵物獨處，以免悲劇發生。
- 飼主的責任
飼主在介紹自己的寵物給小朋友認識的時候，務必教導他們該如何接近、觸摸寵物。不管多乖的狗狗，在緊張的時候都有可能咬傷人，因此要確保有大人可以全程在場陪伴。再者，不管小朋友跟這隻狗有多熟，都有可能出事，不怕一萬，只怕萬一，寧可過度小心，也不要事後後悔。如果狗狗有任何不自在的行為出現，都可以先將狗狗及小孩分開一段時間，讓彼此有喘息、休息的空間。
如何預防幼童被咬傷
- 確保狗狗在家中有可以休息、獨處的空間。有訪客來時，狗狗也可以隨心所欲地躲到不會被打擾的地方。主人亦需要密切觀察，當狗狗表現出緊張、害怕等行為的時候，請協助牠遠離人群。
- 飼主務必將寵物的個性、喜好、厭惡事先跟訪客說明，例如哪裡不能觸摸、什麼玩具不可搶、狗狗吃飯的時候不要摸等，以防狗狗做出傷害的舉動。
- 小朋友容易在跟寵物狗獨處的時候受傷，因次，切勿讓小朋友、幼兒跟寵物狗單獨相處。
- 在大人的陪伴下亦曾有受傷案件的發生，當大人無法專注在監督小孩與狗的互動時，建議將他們分開，以免受傷。
- 教導小孩不要接近在吃飯、睡覺、玩玩具的狗狗。
- 當小朋友的玩具被狗狗叼走時，教導小孩來找大人協助取回，而不是自己去拿回玩具。
資料來源
- Park, Joong Wan, et al. “Dog-Bite Injuries in Korea and Risk Factors for Significant Dog-Bite Injuries: A 6-Year Cross-Sectional Study.” PLOS ONE, Public Library of Science,
- Tulloch, John S. P., et al. “English Hospital Episode Data Analysis (1998–2018) Reveal That the Rise in Dog Bite Hospital Admissions Is Driven by Adult Cases.” Nature News, Nature Publishing Group, 19 Jan. 2021,
- University of Colorado Denver. "Young, unsupervised children most at risk for dog bites, study shows; Dogs often target a child's face and eyes." ScienceDaily. ScienceDaily, 12 November 2010.
- WHO 媒體中心
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航