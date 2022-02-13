花蓮玻士岸部落爭議聲中投票同意亞泥採礦案，經濟部：感謝族人願意繼續開發

亞泥在花蓮新城山礦場開發案，數十年來爭議不斷，去（2021）年更被最高法院判決定讞，認定經濟部准許挖礦展延未落實諮商同意違法；花蓮秀林鄉玻士岸部落，昨（12）日由556戶具有投票權的部落家戶投票，最後高票通過亞泥諮商同意。經濟部表示，投票結果同意亞泥公司繼續於當地進行開發，感謝當地族人願意協助國家基礎產業。

反對方認為，部落尚未充分了解地質安全等問題、土地權利的資訊也還很混亂、附近的關係部落未被納入本次投票不公平，而且會議主席日前誤導族人此場投票僅針對亞泥所提「10+11」利益分享機制，無關採礦同意權，甚至揚言會繼續抗爭。不過投票現場有民眾表示，部落要生存，他就是支持亞泥繼續挖礦。投票過程雙方爆發衝突，恐讓部落間的對立因這場投票加深。

部落主席否認誤導族人，同意方壓倒性勝利

（中央社）花蓮玻士岸部落會議昨天進行亞泥諮商同意投票，決議亞泥新城山礦區繼續開採，在抗議聲浪中，以壓倒性同意通過；反對團體質疑程序有瑕疵，將持續抗爭。

玻士岸部落會議主席張文盛接受媒體聯訪指出，玻士岸部落由6個既有小部落組成，共555戶具投票權，截至報到結束，實到374戶，符合二分之一出席開會人數。

會議過程，反對人士認為諮商同意過程倉促，並指控部落會議對外聲稱僅針對亞泥所提「10+11」利益分享機制，無關採礦同意權，通知單及投票單卻是「決議亞泥於新城山礦場已核定公有原保地繼續從事土地開發及資源利用行為」，認為是有意誤導、公然欺騙。

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面對反對方質疑，張文盛澄清日前接受媒體採訪是「口誤」，錯講只針對10+11投票，過去舉辦過10多場說明會，相信居民對投票內容都很清楚，諮商投票主要是針對亞泥繼續開發373筆公有土地，而「10+11」則是亞泥同意給部落的回饋機制。

贊成民眾：部落需要經濟發展

現場贊成民眾舉牌「我要生存，尊重部落繼續開挖」，認為部落需要經濟發展，諮商同意依法進行，反對人士不應干擾程序進行；正反雙方數度爆發口角與推擠，新城警分局加派警力維持現場秩序。

為求投票公平性，採逐一唱名投票方式進行，開票結果贊成票數294張、不贊成票數45張、廢票14張，部分居民報到後未投票。張文盛宣布亞泥諮商同意過半數通過。

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亞泥總經理李坤炎會後接受媒體聯訪表示，感謝部落族人支持，亞泥承諾的回饋事項，會立即積極辦理，今後會更努力與地方共存共榮、做得更好。

原住民委員會土地管理處長杜張梅莊會後接受媒體聯訪指出，諮商同意通過與礦權展延有直接關係，諮商同意會議程序沒有問題，尊重部落自主決定。

經濟部核准亞泥新城山礦區礦業權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行《原住民族基本法》諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分；雖然亞泥曾提上訴，但2021年9月二審判決確定撤銷展延案。

亞泥敗訴後，礦業權回到「提出展延申請中」，採礦權者在申請礦業權展限期間仍能繼續採礦，亞泥透過諮商程序與玻士岸部落族人共同協商。

經濟部：感謝部落族人願意協助國家基礎產業

經濟部昨天晚間則發布新聞稿表示，亞泥新城山礦場依據《原住民族基本法》第21條辦理部落諮商，經玻士岸部落2月12日投票同意亞泥公司繼續於當地進行開發，經濟部表示，本案為部落與產業共存共榮典範，社會關注當地原住民族權益保障議題已有階段性結果，感謝當地部落族人願意協助國家基礎產業，並請亞泥公司以此和解互信為基礎履行承諾與當地族人建立長期友善關係。

經濟部表示，亞泥新城山礦場繼續開發案，除藉由原基法利益分享機制取得共識外，並落實部落自主的精神，亦符合最高行政法院2021年9月16日判決「亞泥展限案應踐行原基法第21條諮商同意」意旨。

已推動既有礦業權依《原住民族基本法》精神辦理原民溝通說明，其中35處礦場已啟動「原住民諮商同意或部落溝通說明會」，已獲致初步成果，經濟部將持續配合原民主管機關推動部落自主與產業發展共存與平衡。

「反亞泥，還我傳統領域自救會」則在臉書上表示，他們對結果感到非常難過和沈痛，並認為投下同意票的族人，決定了別人的土地：「站在族人的立場著想，在土地未受到好好處理的情況下，未來我們會繼續抗爭，對財團企業及部落各項跟企業掛在一起的組織，對所有不實的作為追究到底。」

《關鍵評論網》日前曾採訪部落相關人士，據了解，投票通過後，亞泥等於拿回了「繼續採礦」的正當權利，即使行政院針對亞泥案的真相調查報告，建議必須制定「原住民保留地權利回復計畫」，然而後續族人若希望能取回土地權利，近一步釐清土地歷史的真相，有可能會遇到更多不確定和困難。

有族人透露，因為部落中許多族人現在都是亞泥的員工，對他們來說，要對抗自己的雇主是很困難的，而且亞泥長期握有資源權利，同意開發派的族人多數都認為，只有企業開發，部落才有發展的機會。他原本盼望能透過真相調查報告，讓後代族人找回和祖先土地的連結；如今投票通過，這場原住民爭取土地正義的運動要怎麼繼續走下去，將面對更加艱難的未知數。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺