情人節如何脫單？現代問題用現代方法，科學助你啟動「化學反應」

文：艾普斯坦（Robert Epstein）

讓學生對科學研究產生興趣的最好辦法，就是使他們親身經驗某些能令他們感到興奮的題材。在化學課上，老師通常用試管與各種神秘液體來達到這個目的；在我最近於美國加州大學聖地牙哥分校開設的「感情關係的科學」課程中，我以「愛」為練習題，來激起學生的學習興趣。

首先，我邀請了八名互不相識的學生到講堂前方，並隨機幫他們配對。接著請每個人依據對於配對夥伴感到喜歡、愛或親密的程度，給予1到10的評分。然後，我請每一對都專心凝視對方的眼睛，我把這項練習稱為「靈魂凝視」。

一開始不免有人笑場，而後有些開始認真凝視。兩分鐘後，我再次要求給分。結果如何？

愛的分數提高了7％（約是每一對中有一人的評分增加1點），喜歡的分數提高11％，而親密感則大大提高45％，台下的學生有人屏息、有人歡呼。當我請課堂中所有人都互相配對進行兩分鐘凝視，結果有89％的學生表示這項練習能增加彼此親密的感覺。

但這僅僅是個開始……

開啟化學反應

在美國，第一次結婚的離婚率為50％，第二次結婚後離異的有66％，第三次結婚的離婚率則為75％，我們對婚姻的實踐能力不過如此！婚姻之所以觸礁，泰半是因為我們在建立關係後，不但沒有運用好的技巧來維護它，還懷著不切實際的高度期望。我們也常常選錯對象，只因為感受到肉體的吸引力便誤認自己墜入了情網。

這些因素相互結合後，便導致婚姻關係的失敗：總有一天，當激情的迷霧散去，我們將開始看清另一半的真面目，而這時間通常不到18個月。此時人們的反應經常會是「你是誰？」或「你變了」。之後也許還是會為了保持現狀而努力維持多年關係，特別是如果孩子已經出生。但如果我們一開始就選了不對的人，並且缺乏解決衝突與溝通的基本技巧，婚姻成功的機會可以說是相當渺茫。

多年來，在仔細研究過越來越多愛情關係的相關科學文獻，同時親身進行了一些新的研究之後，我開始認為一定有辦法改善我們在愛情關係中的拙劣表現。我的解決方法是從研究當中提取實用的技術，然後再教人們如何使用它。

至少有80項科學研究能夠告訴我們，人們怎樣學習彼此相愛。美國克拉克大學心理學家賴德（James D. Laird）與同事在1989年的一項研究，啟迪了我的「靈魂凝視」練習。

該研究顯示，即使是完全陌生的人，只要凝視彼此的雙眼（而非望著手）就能急劇增加彼此喜歡與愛的感覺。相互凝視很像是瞪著眼睛看人，但兩者有個相當重要的區別：對許多哺乳動物而言，瞪眼是刻意的舉動，往往被視為一種威脅，試著在紐約地鐵裡瞪著人看，便可知道它的威力。

然而在相互凝視的情形之下，人們已給予對方瞪眼相看的許可，也就是說，彼此之間不設防線，這是建立關係的關鍵元素。人們若在彼此對峙緊張的情況下建立這種無法招架的情愫，便可能在很短的時間內產生牢不可破的感情，甚至讓人質對綁匪產生強烈的愛慕之意，這種現象稱為「斯德哥爾摩症候群」。

許多人在看到動物或他人表現出脆弱而不設防的姿態時，往往會興起給予照顧及保護的念頭，被這動物或人物所吸引，喜歡、甚至愛上他或她。正如社會心理學幾十年來的研究所顯示，當一個人感到情不自禁，因此被激怒或勾起情慾時，通常會四處搜尋能夠解讀及定義這些感受的線索。此時肉體會反應，「我的慾望被挑起了，但不知道為什麼。」而身邊的環境正好提供了答案，那就是：你戀愛了！

幫愛情加溫的方法

我從科學研究裡擷取了幾十種讓人們感到情不自禁以及增加親密感的練習方式，「靈魂凝視」只是其中之一。其他還有「交換秘密」、「讓我靠近」及「愛的靈氣」等，都是能建立愛情關係的有趣活動，能提供夫妻與情侶共同學習並實踐。

​​ 靈魂凝視：兩人約以60公分的距離面對面站著或坐下，彼此深入凝望著對方的眼睛，試著望入靈魂的最深處。持續約兩分鐘後，談談你所看到的。 交換秘密：寫下深藏心中的秘密，請練習夥伴也照做。而後交換寫有秘密的紙條，並說說讀後的感覺。可以繼續這個過程直到所有秘密寫完，更好的做法是，把一些你的祕密留到第二天。 讓我靠近：彼此距離約120公分，專注看著對方。每隔約10秒移動一次，讓彼此更靠近些。經過幾次移動，你們便會進入對方的個人空間之中（其範圍約半徑45公分），在不碰觸到對方的情況下盡量靠近（我的學生告訴我，這項練習往往以接吻收場）。 愛的靈氣：在沒有實際碰觸的情況下，將你的手掌盡量靠近對方的手掌。幾分鐘後，你不但會感受到熱氣，有時候還會有種神秘的火花。 ​​ ​​

學生若在我的課程中與朋友、心儀對象、甚至完全陌生的人嘗試使用這種技巧，可以得到額外的學分。超過90％的學生在課堂上報告表示，運用這些技法能成功改善他們的愛情關係，同時在213名學生中，有超過50名還交出了詳細的書面報告，敘述其體驗結果。

幾乎所有的書面報告都顯示在約一個月內，喜歡、愛與親密的感覺或吸引力都增加了，提升率從3～30％不等。甚至還有些少數的個案，評分增加為原來的三倍。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

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