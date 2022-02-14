2022/02/14,
醫療

禮來新抗體藥物對Omicron有效，獲美FDA緊急使用授權，拜登政府已購買60萬劑

禮來新抗體藥物對Omicron有效，獲美FDA緊急使用授權，拜登政府已購買60萬劑
Photo Credit: 禮來公司網頁截圖

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數據表明，禮來這款名為bebtelovimab的新藥，除可對Omicron有效，還可以對抗新出現的Omicron次變異株BA.2。

為對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，世界各大藥廠與科學家除了努力研發疫苗，也花許多心力在抗病毒藥物的研究上。本（2）月11日，禮來藥廠（Eli Lilly）能夠對抗COVID-19變異株Omicron的新抗體藥物，正式取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA）。讓COVID-19患者與醫療人員在治療上多一個選擇。

（中央社）禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物，11日取得美國食品暨藥物管理局的緊急使用授權，這是美國加強應對此一最新COVID-19變異株手段的關鍵一步。　

《美聯社》報導，美國FDA表示，已批准禮來藥廠這款針對COVID-19輕至中症、成人和青少年患者的藥物。禮來去（2021）年年底宣布對此療法投入研究，此前試驗顯示，其先前版本的抗體療法對主流變異株Omicron無效。

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然而FDA強調，這款新抗體藥物並未授權使用於已經住院，或需要供氧治療等症狀嚴重的COVID-19患者，因為這方面的用途並未經過研究。而類似的單株抗體藥物已被發現使用於已經住院、且需要高流量氧氣（ high flow oxygen）治療的COVID-19患者，可能造成更嚴重的臨床後果。

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拜登政府在禮來新藥獲得授權前已購買60萬劑。據與禮來公司的合約，美國政府將在2月獲得約30萬份療程，並於3月取得另30萬份。

FDA主任卡瓦佐尼（Patricia Cavazzoni）表示，隨著病毒的新變種不斷出現，這一新藥獲得授權，是滿足更多治療方式需求的重要一步。

數據表明，禮來這款名為bebtelovimab的新藥，除可對Omicron有效，還可以對抗新出現的Omicron次變異株BA.2。

禮來表示，新藥合約價值至少達7億2000萬美元。

上個月，FDA撤銷禮來和雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals）單株抗體藥物的緊急使用授權；這兩種藥物一直是COVID-19抗體治療的支柱，當它們對Omicron無效時，醫生承受提出應變方案的重大壓力。

輝瑞（Pfizer）和默沙東集團（Merck & Co.）的抗病毒口服藥物等替代療法，一直供不應求。英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）旗下一種對Omicron有效的抗體藥物貨量稀缺。

單株抗體藥物需以輸液或注射方式進入人體，且應在感染早期進行投藥。不過，科學家表示，單株抗體等COVID-19治療方式，不能取代疫苗接種。

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根據FDA的資料介紹，bebtelovimab的作用方式為與COVID-19病毒上的棘蛋白（spike protein）結合，與其他已授權使用於中、重度病情高風險患者的單株抗體藥物類似，能夠有效減少患者住院及死亡的風險。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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