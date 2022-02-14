國民黨要求福島食品輻射殘留「零檢出」，並比照韓國標準禁水產品進口

行政院上週預告福島食品放寬進口限制，讓「核食」相關爭議再次浮上檯面。國民黨召開公聽會後，今（14）日早上提出國民黨版本的要求，包括除了野生鳥獸肉、菇類、漉油菜外，對於輻射有高風險的水產品、乳製品及嬰幼兒食品都該禁止﹔且在檢驗量能足夠下，福島五縣食品輻射殘留都該「零檢出」。

國民黨並稱「韓國能禁止日本福島八縣水產進口」台灣應該也要可以，不過日韓為了此事曾有過不少糾紛；日本為此向WTO提起訴訟。

國民黨：福島五縣應該零檢出，高風險產品禁止

國民黨立委謝衣鳯認為，行政院的「三配套、三原則」無法說服台灣民眾，國民黨要求除了野生鳥獸肉、菇類、漉油菜外，對於輻射有高風險的水產品、乳製品及嬰幼兒食品都該禁止﹔且在檢驗量能足夠下，福島五縣食品輻射殘留都該「零檢出」。

國民黨立委林奕華提到，福島食品價格低於其他日本食品，福島食品進入台灣校園的情況不能因為發生機率低就忽略，國民黨提出最嚴格標準，會提出「學校衛生法」修法。

國民黨團首席副書記長李德維指出，國民黨串連各縣市黨團提出各地的《食品安全自治條例》，阻擋核食入校園，行政院說不可以牴觸中央法規，但大法官釋字第738號解釋就打臉行政院，在因地制宜、符合公眾利益下保障地方自治精神﹔中央規定的是「低標」，各縣市可以有更高標準。

立委吳怡玎指出，國民黨團針對福島食品解禁提出五要求、六主張，除了比照韓國禁止進口高風險項目之外，也希望建立核食受害補償機制。此外，黨團也主張政府應定期赴日查驗，並且全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備，中央、地方一起捍衛國人食安。

增訂禁止進口項目：包含福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品

落實禁止核食進口：福島五縣食品進口輻射零檢出

校園食品輻射零檢出

建立核食受害賠償機制

行政命令備查改交審查

其他：要求政府定期赴日查驗

其他：建置福島五縣食品無輻射標章

其他：要求日本政府出具官方安全證明文件

其他：維持日本九大類食品逐批檢驗

其他：檢測一經驗出「銫137」即應加驗「鍶90」

其他：全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備

Photo Credit:國民黨團提供

國民黨團也拿出管制措施對照表，強調自己的措施比行政院還要更嚴格。黨團總召曾銘宗表示，開放進口福島食品可能有助台灣加入CPTPP，但助力恐怕只佔0.1%，不能只為了這0.1%就要犧牲2300萬國人健康，呼籲民進黨團總召柯建銘要拿出良心與良知。

Photo Credit:國民黨團提供

不過值得注意的是，台灣其實在此次解禁之前，就已經採取了未明訂，但實際上一直在做的「進口零檢出」，以嬰幼兒食品和飲用水以外的其他食品為例，合格標準是100貝克／公斤，但只要有驗出輻射劑量殘留，就算沒超過100貝克的標準，還是會要業者退關或銷毀。

柯建銘：朝野團結合作，盼國民黨不要過度杯葛

民進黨團總召柯建銘昨日喊話國民黨，為了台灣順利加入CPTPP，希望朝野團結合作、不要過度杯葛。

柯建銘表示，自8日行政院公告大幅解除福島食品的進口管制措施後，日本前首相安倍晉三，在電話中感謝總統蔡英文並表示台灣已跨越加入CPTPP的最大障礙；17日CPTPP將召開執委會，討論台灣入會申請案。中國屆時如何出手勢必成為我國入會變動因素。未來新的挑戰才開始，皆須一關關克服，國家處境正處於關鍵時刻，執政須為國家發展全面負責，何其困難。

柯建銘強調，從臨時會總預算審查到通過，執政團隊一路戰戰兢兢，步步為營，走到這一刻非常艱辛。開議後，還有CPTPP相關法案及政策需優先推動，朝野不團結合作，可以嗎？對於未來的狀況，柯建銘呼籲，請國民黨認清，中國處心積慮打壓台灣的國際空間，一定會干擾我國入會，是台灣的最大挑戰。必須站在一起的時候到了，國家是大家的，大家應該共同來顧。

曾和日本打官司，韓國禁福島八縣水產將隨著台灣鬆綁再次考驗韓國

事實上國民黨在2018年推動反核食公投時，就曾經以韓國為例，認為台灣也可以比照韓國標準，更嚴格的限制日本食品的進口。

日本東北部2011年3月11日發生大地震後，韓國以福島核電廠事故為由，對日本福島等八縣水產品實施進口禁令，日本為此向WTO提起訴訟，原本一審獲判勝訴，不料韓國不服提出上訴，4月11日二審裁決結果大逆轉，WTO取消要求韓國修正措施，改判日本敗訴。

在台灣反核食公投通過後，日本也非常不滿，一度曾表示要提告，請WTO仲裁；但後來此事並未發生。台日關係仍持續緊密，尤其在2020年到2021年，日本多次在國際場合上挺台灣參與國際組織，並在去年贈送台灣不少疫苗。

如今台灣政府決定放寬福島食品進口，當然也引發韓國社會的關注，《ETtoday》報導，《韓聯社》就評論蔡英文政府此舉恐將讓台灣在加入CPTPP上比韓國更具優勢，因為目前韓國仍持續阻擋進口福島縣水產。《韓聯社》更點出，台灣解除日本福島五縣食品進口禁令，是為了能順利加入CPTPP而對日本政府做出的讓步，預估未來日本政府將在同樣脈絡下要求韓國政府開放進口福島8縣農漁產品。

韓國在經濟產業上與台灣高度重疊、在全球貿易更是台灣的主要競爭對手，韓國經濟副總理兼財政企劃部長洪楠基更於去年12月表示，將計畫全面推動韓國申請加入CPTPP，因此是否鬆綁日本福島水產進口禁令，以做為換取順利加入CPTPP的條件，對於韓國而言同樣也是得審慎考量的議題。

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核稿編輯：翁世航