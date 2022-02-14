加拿大警方清場，美加邊境大橋恢復通行、法國警方逮捕近百人遏止癱瘓首都抗爭

加拿大卡車司機為了抗議政府施行的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗強制令，發起了「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，已癱瘓連接美國、加拿大的大使大橋（Ambassador Bridge）數日。加拿大警方於昨（13）日早晨開始清場，有望讓大橋在當日稍晚恢復通行。

類似行動也出現在法國，巴黎警方13日表示，他們已逮捕近百名的抗議民眾，因他們違反不得以車隊癱瘓首都交通的禁令，當中仍有81人當日仍拘留中。

溫莎警方警告對非法行動零容忍，籲民眾勿靠近示威地區

《BBC》報導，一名加拿大法官11日時下達命令，加拿大警方在一份聲明中表示，13日時清場時也逮捕了數名民眾，並拖吊了許多車輛。

加拿大警方首先於13日一早清場，許多參與行動的車輛一開始在警方的命令下，和平地離開現場。但隨著警方行動的消息傳開，許多活動參與者來到現場，使得群眾的勢力一度增長。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為加拿大警方移除在示威活動現場的車輛。

清場令示威參與者感到害怕。一名叫柯克（Tyler Kok）的參與者向《BBC》表示，他希望這場活動不會這樣落幕，「希望警方能允許我們繼續和平地抗爭。」

示威現場的群眾身份眾多，有福音派教徒、反對配戴口罩的家長、疫苗懷疑論者，以及對於封鎖和疫苗通行證感到厭倦的在地居民。

數小時之後，示威現場只剩少部分走散的民眾留在馬路旁，堵住大使大橋的交通工具已改為警方的車輛。

溫莎（Windsor）警方在推特發文警告民眾避免靠近鄰近大使大橋的區域，「警方將持續在民眾示威處執法，對於非法行動將採取零容忍的態度。」

加拿大官員表示他們希望13日稍晚就能讓大使大橋恢復通行。

儘管許多示威參與者的作為相當和平，當地居民告訴《BBC》他們曾經戴著口罩遇到參與者對著他們咆哮，示威活動也對居民們的通勤生活帶著困擾。

另一名示威參與者莫里斯（Marika Morris）表示，他們並不會恐嚇或是質問戴口罩的民眾，更不會無故闖入店騷擾員工，「我們並不會藉由這樣做來傳達我們的政治理念。」

若說在渥太華市的抗爭對社區帶來最大程度的困擾，發生在溫莎市的抗爭則造成了最嚴重的經濟損害。

巴黎警方發射催淚瓦斯，逮捕近百名抗議民眾

（中央社）巴黎警方表示，逮捕97個不滿防疫管制的抗議民眾，因他們違反不得以車隊癱瘓首都交通的禁令，當中仍有81人在13日仍拘留中。

《法新社》報導，數以千計來自法國的抗議民眾號召車輛組成「自由車隊」（Freedom Convoy），意圖12日癱瘓巴黎交通，當中有數百人預計13日前往比利時首都布魯塞爾。

估計超過百輛車12日聚集巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees），警方發射催淚瓦斯驅離，這番情景讓人想起2018至2019年間發生的「黃背心」（Yellow Vests）示威抗爭。

直到13日清晨，香榭麗舍大道及布洛涅森林（Bois de Boulogne）附近仍有數十人。

Photo Credit: AP / 達志影像

抗議民眾表示，抗爭發起人之一羅德里格斯（Jerome Rodrigues）曾是黃背心運動的領袖。2018年底至2019年初，響應黃背心抗爭的民眾每個週末與警方爆發激烈衝突長達數個月。

巴黎警局另指出，網路盛傳一段影音，有個員警在香榭麗舍大道的凱旋門（Arc de Triomphe）附近，持槍指著某個開車的駕駛，對此警方正展開內部調查。

在法國，示威群眾不滿需出示疫苗護照才能進餐廳、咖啡館及其他公共場所的防疫管制，這是總統馬克宏（Emmanuel Macron）推廣疫苗接種採取的措施之一。

警方的消息來源指出，估計另有超過400輛車徹夜在巴黎附近的多個城市集結，他們號召朝布魯塞爾進發，響應14日在當地舉行的大規模示威。

雖然比利時當局已禁止預計14日在布魯塞爾的示威抗爭，不過來自法國的車隊已抵達法國北部城市里爾（Lille），繼續朝布魯塞爾前進。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航