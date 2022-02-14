油價、外食價格上漲，台灣連續6個月超過2%通膨警戒線，美國通膨年增幅創40年新高

通膨持續延燒，行政院主計總處在2月11日公布1月消費者物價指數年增率，是2.84%，已經連續6個月超過通膨警戒線。除此之外，核心消費者物價指數年增率也罕見突破2%。

另一方面，美國近期也公布1月份消費者物價指數，通膨年增幅更創了40年以來的最高紀錄。

台灣公布1月CPI，連6月超過通膨警戒線

（中央社）主計總11日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84%，連續6個月超過2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也罕見突破2%；主計總處官員分析，外食費上漲是CPI走揚的主因之一。

主計總處專門委員曹志弘說明，今年除夕落在1月底，農曆年前保母費等許多服務項目會循例加價，但去年除夕落在2月，月份不同，使得今年1月CPI參雜季節性因素，漲幅較高；若扣除春節因素，1月CPI、核心CPI漲幅將分別收斂至2.5%及2%。



曹志弘表示，除了春節因素，最近國際油價受到俄烏關係緊張等因素影響，價格攀高，OPEC油價來到每桶90美元附近震盪，連帶影響國內油料費上漲；此外，部分餐飲、小吃反映食材成本，陸續調漲售價，也是推升CPI上漲的主因。



過去主計總處認為國內沒有通膨的因素，原因之一是核心CPI仍在2%以下的平穩區間，如今核心CPI即便扣除春節因素，仍有2%水準，曹志弘也坦言，數值「相對比較高」。



曹志弘指出，核心CPI漲幅之所以從先前的1.8%左右擴大至2%，外食費上漲是個主要推力；1月外食費年增率升至3.87%，創下7年最大漲幅，不過外食調漲已經陸續反應，推測第2季月增率就會趨緩，之後再觀察年增率漲幅是否跟著收斂。



主計總處今天同步公布1 月躉售物價指數（WPI）年增率為10.83%，漲幅較去年12月縮小。



曹志弘提醒，WPI漲幅縮小是因為去年基數較高所致，壓力並沒有變小，甚至物價上漲還是有壓力，也因此，政府持續推動各項穩定物價措施，讓漲勢稍微緩和。



曹志弘表示，國內物價並未出現全面、持續且顯著上漲，因此沒有達到通膨的程度。

美國：1月CPI大幅上升、通膨年增幅創40年來最高紀錄

《CNBC》指出，目前全球持續通膨，而原因有二，首先是因為疫情影響，導致食物、燃料等商品價格升高。另一方面，勞動力短缺、極端氣候、供應鏈問題等等也提高食品價格。

而除了台灣之外，美國消費者物價指數也大幅上升，通膨年增幅更創了40年以來的最高紀錄。

（中央社）美國1月消費者物價指數（CPI）大幅上升，通膨年增幅創40年來最高紀錄，可能助長金融市場揣測聯邦準備理事會（Fed）下個月將升息50個基點（兩碼）。

美國勞工部今天表示，1月消費者物價指數較上一個月上升0.6%，較去年同期則大增7.5%，創1982年2月以來最大年增幅，已連續第4個月高於6%。去年12月CPI月增0.6%，年增7.0%。

《路透社》訪調的經濟學家原估計，美國1月CPI月增0.5%，年增7.3%。

市場預期聯準會為了抑制遠高於2%目標的通膨，3月開始升息。根據芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據，金融市場預測升息50個基點的機率是25%。

《紐約時報》報導，白宮目前也推出政策，試著緩解通膨，包含協助安排退伍軍人進入人手短缺的運輸業等等。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航