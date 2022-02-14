美聯社分析：北京為何成為全球首座舉辦夏奧與冬奧的「雙奧」城市？

（中央社）繼2008年夏季奧運後，北京又於今年2月主辦冬奧。美聯社分析，這座以烤鴨、胡同與空汙聞名的中國大城之所以成為全球首座舉辦夏奧與冬奧的「雙奧」城市，背後包括多項原因。

為什麼冬奧會在這樣一座城市舉辦？

繼充斥禁藥醜聞的2014年俄羅斯索契（Sochi）冬奧後，包括挪威、瑞典等歐洲6國的潛在主辦城市皆退出申辦。索契冬奧510億美元（約新台幣1兆4233億元）的驚人花費，也嚇跑許多有意申辦奧運的國家。

國際奧林匹克委員會（IOC）在2015年投票決定2022年冬奧的東道國時，候選城市只剩下北京和哈薩克（Kazakhstan）阿拉木圖（Almaty），最終北京以44票對40票險勝，雀屏中選。

為什麼許多國家對主辦冬奧興趣缺缺？

簡單來說就是錢的問題。歐洲小國不願負擔龐大開銷，在許多西方民主國家，政府也必須考慮納稅人的意見。

瑞士東北部的聖莫瑞茲（St. Moritz）和德國慕尼黑（Munich）都是申辧2022年冬奧可能會有很高呼聲的城市，但因選民在公投中反對而作罷。

挪威奧斯陸（Oslo）和瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）也因經費或政治考量退出申辦。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）2014年就曾坦言：「受到地理條件影響，主辦冬奧的候選城市本就十分有限，何況全球經濟目前正是困難時期。」

Photo Credit: 中央社 洛杉磯人權團體抗議北京冬奧，奧運五環沾血手印。

下屆冬奧將在哪裡舉行？

下屆冬奧預定於2026年2月6日至22日在義大利米蘭－柯蒂納戴比索（Milan-Cortina d'Ampezzo）舉辦，並將在米蘭舉辦開幕儀式。

2030年冬奧主辦城市尚未決定，目前考慮中的是曾主辦夏季奧運的西班牙城市巴塞隆納（Barcelona），以及曾在1972年主辦冬奧的日本札幌。

冬奧主辦城市如何選出？

根據國際奧會的新流程，將近100名國際奧會委員不再票選主辦城市，而是由以巴赫為首的領導階層做決定。

更改規定的原因之一在於，2016年里約熱內盧（Rio de Janeiro）和2020年東京奧運的選址都曾傳出買票醜聞。

巴赫當時指出，申辦過程中產生太多落選者，許多城市為此投入數百萬美元，最終卻沒能成功。

美聯社指出，事實上，巴赫希望控制奧運選址一事，因為國際奧會如今重視的是已經擁有比賽場館和飯店等設施的城市。通常符合條件的就是城市地區和以往主辦過奧運的城市，這也包括北京在內。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航