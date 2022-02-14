2022/02/14,
國際

馬國部長「丈夫輕碰不聽話妻子」言論遭抨擊，《古蘭經》原意果真如此？

馬國部長「丈夫輕碰不聽話妻子」言論遭抨擊，《古蘭經》原意果真如此？
疫情導致家暴事件節節上升，馬來西亞婦女部部長給出具爭議性「建議」，引來各界抨擊。圖為示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞婦女部部長副部長發表影片教導夫妻如何在家中面對各種難題，其中她建議丈夫可以透過「充滿愛心的肢體接觸」來教訓不聽話的妻子，這番言論引起劇烈爭議。然而，透過伊斯蘭教學者解釋，這是因為《古蘭經》因無法被準確翻譯而導致誤解。

「若妻子依然不守紀律，這時候丈夫可以『輕碰』妻子。」馬來西亞婦女、家庭及社會發展部副部長西蒂．再拉（Siti Zailah）12日在臉書上傳一系列「母親小撇步」影片，其中一支影片教導丈夫教訓不聽話的妻子引起爭議，西蒂也被要求辭去職位。

影片中，西蒂建議丈夫可以先規勸不聽話的妻子，否則丈夫可以選擇分房睡3天來表示對妻子的不滿。若妻子行為依舊固執，丈夫可以透過「溫柔、充滿愛、具教育性質、不造成疼痛的肢體接觸」，來顯示丈夫堅定地想要妻子改變。此言論遭來國會議員努魯依莎．安華（Nurul Izzah Anwar）反擊，「疫情讓家庭暴力事件上升至9015宗，尤其對於女性，副部長的『建議』毫無意義且不合時宜。」

前婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙也在推特上指責，說明該部門並非宗教部，在疫情期間更應該把重心放在保護孩童與家暴議題上。楊巧雙更要求西蒂示範丈夫如何透過「溫柔但嚴厲的肢體接觸」管教妻子，她也反問：「醫生、社運份子、非營利組織每天處理多宗家暴事件，這種課題適合透過僅兩分鐘的影片討論嗎？」

《古蘭經》怎麼說？

《古蘭經》教義第4.34章節寫道，「男人是維護婦女的，因為真主使他們比她們更優越，又因為她們花費他們的財產。賢淑的女子是服從的，是借真主的保佑而隱微的。你們怕她們執拗的婦女，你們可以勸戒她們，可以和她們同床異被，可以打她們。如果她們服從你們，那你們不要再欺負她們。真主確是至尊的，確是至大的。」

穆斯林非營利組織Muslim Matters於2003年曾發表一篇討論《古蘭經》與家庭暴力的文章，作者解釋，經中最具爭議的阿拉伯詞語「waḍhribūhunna」經常被譯成「輕擊」、「擊打」的意思，但作者也認為這些翻譯沒有考慮全經文前後脈絡的關係，導致許多誤會的產生。作者也引用伊斯蘭學者嘉瑟阿勿達（Jasser Auda）的說法，「伊斯蘭教法主張正義、仁慈、智慧和善良，經文的『誤解』是違背這些價值觀的。」

澳洲討論平台《對話》也表明，「waḍhribūhunna」一詞無法被準確譯成英文，因此所有翻譯都具有負面意義，而當這句話被斷章取義時便會加劇誤解。文章再次強調，任何控制、征服女性的行為都被視為暴力，在伊斯蘭教中是不被接受的。

另外，西蒂「母親小撇步」的另一支影片當中教導妻子怎麼斥責丈夫，「當丈夫讓妻子不開心時，妻子可以等丈夫吃飽、禱告完畢，處於平靜的狀態時，向丈夫要求許可，再用最溫柔的語氣進行溝通。若丈夫生氣時，妻子必須保持安靜，不要回嘴，這是維持家庭和諧最重要的元素。」對此，統民黨（MUDA）黨員李靜霖表示，保持安靜只會製造更多怨恨，健康的婚姻最重要的是溝通，「我不是婚姻專家，不過這支影片正對年輕女性傳達錯誤訊息。」

西蒂已非首次發表有關家暴具爭議性言論，她在2020年也曾透過影片給出3個在行動管制期間保持家庭和諧的建議，包括夫妻互相包容，雙方有衝突時應思考對方的好處及虔誠禱告。雖然西蒂未明確說明家庭成員須原諒、包容施暴者，但影片引來網友強烈指責，同時更深化夫妻在家中地位不平等的問題。


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