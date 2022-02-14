馬國部長「丈夫輕碰不聽話妻子」言論遭抨擊，《古蘭經》原意果真如此？

「若妻子依然不守紀律，這時候丈夫可以『輕碰』妻子。」馬來西亞婦女、家庭及社會發展部副部長西蒂．再拉（Siti Zailah）12日在臉書上傳一系列「母親小撇步」影片，其中一支影片教導丈夫教訓不聽話的妻子引起爭議，西蒂也被要求辭去職位。

影片中，西蒂建議丈夫可以先規勸不聽話的妻子，否則丈夫可以選擇分房睡3天來表示對妻子的不滿。若妻子行為依舊固執，丈夫可以透過「溫柔、充滿愛、具教育性質、不造成疼痛的肢體接觸」，來顯示丈夫堅定地想要妻子改變。此言論遭來國會議員努魯依莎．安華（Nurul Izzah Anwar）反擊，「疫情讓家庭暴力事件上升至9015宗，尤其對於女性，副部長的『建議』毫無意義且不合時宜。」

The pandemic has only seen an increase in domestic abuse with a total of 9,015 cases were reported - predominantly against women. This so called ‘advice’ by the deputy minister is a disservice and goes against current realities & needs. https://t.co/QoOd6b0gud Reference tbc 1/3 — Nurul Izzah Anwar 🇲🇾 🌺 (@n_izzah) February 12, 2022

前婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙也在推特上指責，說明該部門並非宗教部，在疫情期間更應該把重心放在保護孩童與家暴議題上。楊巧雙更要求西蒂示範丈夫如何透過「溫柔但嚴厲的肢體接觸」管教妻子，她也反問：「醫生、社運份子、非營利組織每天處理多宗家暴事件，這種課題適合透過僅兩分鐘的影片討論嗎？」

Bahaya buat video 2 minit seperti ini - sentuhan fizikal lembut tapi tegas itu sangat subjektif. Tanya team doktor, aktivis dan NGO yang mengendalikan kes keganasan rumahtangga setiap hari. Adakah sesuai topik seperti ini dibincangkan melalui video 2 minit? — Hannah Yeoh (@hannahyeoh) February 12, 2022

《古蘭經》怎麼說？

《古蘭經》教義第4.34章節寫道，「男人是維護婦女的，因為真主使他們比她們更優越，又因為她們花費他們的財產。賢淑的女子是服從的，是借真主的保佑而隱微的。你們怕她們執拗的婦女，你們可以勸戒她們，可以和她們同床異被，可以打她們。如果她們服從你們，那你們不要再欺負她們。真主確是至尊的，確是至大的。」

穆斯林非營利組織Muslim Matters於2003年曾發表一篇討論《古蘭經》與家庭暴力的文章，作者解釋，經中最具爭議的阿拉伯詞語「waḍhribūhunna」經常被譯成「輕擊」、「擊打」的意思，但作者也認為這些翻譯沒有考慮全經文前後脈絡的關係，導致許多誤會的產生。作者也引用伊斯蘭學者嘉瑟阿勿達（Jasser Auda）的說法，「伊斯蘭教法主張正義、仁慈、智慧和善良，經文的『誤解』是違背這些價值觀的。」

澳洲討論平台《對話》也表明，「waḍhribūhunna」一詞無法被準確譯成英文，因此所有翻譯都具有負面意義，而當這句話被斷章取義時便會加劇誤解。文章再次強調，任何控制、征服女性的行為都被視為暴力，在伊斯蘭教中是不被接受的。

另外，西蒂「母親小撇步」的另一支影片當中教導妻子怎麼斥責丈夫，「當丈夫讓妻子不開心時，妻子可以等丈夫吃飽、禱告完畢，處於平靜的狀態時，向丈夫要求許可，再用最溫柔的語氣進行溝通。若丈夫生氣時，妻子必須保持安靜，不要回嘴，這是維持家庭和諧最重要的元素。」對此，統民黨（MUDA）黨員李靜霖表示，保持安靜只會製造更多怨恨，健康的婚姻最重要的是溝通，「我不是婚姻專家，不過這支影片正對年輕女性傳達錯誤訊息。」

I believe communication is vital to building a healthy marriage.



Keeping quiet will create more resentment.



I am not a marriage expert, but these videos send the wrong message to our young girls.



I’m baffled. pic.twitter.com/jQ26Ab2ZjQ — Dian Lee 🏴 (@iamdianlee) February 13, 2022

西蒂已非首次發表有關家暴具爭議性言論，她在2020年也曾透過影片給出3個在行動管制期間保持家庭和諧的建議，包括夫妻互相包容，雙方有衝突時應思考對方的好處及虔誠禱告。雖然西蒂未明確說明家庭成員須原諒、包容施暴者，但影片引來網友強烈指責，同時更深化夫妻在家中地位不平等的問題。