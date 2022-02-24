寶寶何時才能一夜好眠？聊聊催狂魔等級的「頻繁夜醒」

夜醒是爸媽最頭痛的問題，大概80％來做諮詢的理由都跟夜醒有關，新手爸媽第一年的願望「睡過夜」絕對榜上有名。剛當媽的時候，小蘇打連睡五、六個小時，我就開心的貼文分享，好比中樂透一樣，覺得自己出運了（結果只有一天的美好時光）。

夜醒的多種樣貌：頻繁夜醒、夜醒久、夜驚、夜晚躁動

關於夜醒，有很多種樣貌。從時間來分，上半夜夜醒，和下半夜夜醒的情況就不太相同。從頻率來分，也有一晚一、兩次，或是每30分鐘夜醒。從長度來看，也有一次夜醒一到兩小時以上，或者是迷迷糊糊醒來，又很快睡回去。

從強度來看，有驚天動地尖叫大哭，或是微笑起來玩耍（爸媽笑不出來）。從睡眠問題來看，有夜醒久、頻繁夜醒、夜驚、夢魘、睡不安穩（躁動）、早醒等等。

昨天接受一個育兒雜誌訪問，被問道：「好眠師，小孩夜醒該怎麼辦呢？」這背後有很多細節要釐清，要看夜醒類型、小孩月齡等等。雖然有些人會說：「不管是什麼夜醒，做睡眠訓練讓孩子練習自行入睡就對了。」

的確，自行入睡是改善很多睡眠問題的關鍵因素，但並不表示，所有的夜醒都只靠自行入睡就能解決。事實上，不少自行入睡的孩子，依然會夜醒喔！

原本睡得好，近期卻頻繁夜醒

今天我想跟大家聊聊「頻繁夜醒」這個類別，頻繁夜醒比較常發生一歲以內的寶寶身上。大寶寶不是不會發生，只是機率比小寶寶低一點。

對照顧者來說，頻繁夜醒就像是催狂魔等級，把爸媽一整天的精力都給吸走。大人與孩子的「睡眠週期長度」不同，當孩子在週期醒來需要哄睡時，大人正處於熟睡期。熟睡期醒來是很痛苦的，尤其這段睡眠是恢復我們白天體力、細胞修護的重要時光。

各位夜醒的爸媽是否同意「孩子的夜醒對於爸媽最難熬的不是睡得少，而是在深層睡眠時被喚醒」？有些長期在熟睡時被喚醒的家長，最後甚至對入睡有恐懼，或者是心理壓力讓爸媽更淺眠，以便隨時被寶寶「召喚」。

通常孩子發生頻繁夜醒時，姜珮會先問一件事：「是近期才發生的嗎？還是已經存在很久了呢？」如果是原本睡得好的寶寶，最近才頻頻夜醒。這種「開倒車」的情況，通常與以下原因有關。

1. 生理因素

孩子的身體有沒有不舒服呢？每當孩子有「異於平常的情況時」，好眠師都會建議要先檢查孩子的身體狀況。有沒有感冒？有沒有腸胃不舒服？吐奶溢奶情況是否增加？皮膚鼻子有過敏的跡象嗎？寶寶睡覺時呼吸是否通暢？容易脹氣嗎？

好眠師遇過一個家庭，寶寶原本睡得不錯，但突然入睡掙扎、夜醒頻頻，開門見山就說要做睡眠訓練。但我諮詢後，發現孩子近期才開始吃副食品，而且會一直排氣。所以請爸媽先看醫生檢查。後來抓到是腸胃不舒服，根據醫生建議後改變副食品的內容後，睡眠問題也神奇改善，連諮詢都不用做了。

所以，有時候我們以為的睡眠問題，可能是孩子在跟你說他身體不舒服的訊號。

2. 過度刺激

過度刺激有很多可能，寶寶沒有像大人一樣見過這麼多「世面」，周遭的每件事情對他們來說都很新奇。小到寶寶終於看到下班回家的爸爸，或者是逢年過節時，遇到好多親戚，大家輪流抱一輪。第一次上寶寶課、第一次出門等等，對大人來說稀鬆平常的事情，對寶寶卻是「生平第一次」無比的大事。

這些活動對寶寶的大腦來說都是種刺激，也有可能導致頻繁夜醒。不過爸媽不需要擔心到把孩子關在家不敢出門，因為刺激是一體兩面的事，也只是短期影響寶寶睡眠的因素。

3. 受到驚嚇

受到驚嚇也是類似過度刺激，只是影響時間會久一點。有可能白天遇到什麼事情，曾經讓孩子「很緊張」，有點像我們長輩說到的「驚到（台語）」。即便當下安撫好，寶寶的身體或潛意識還記得，在夜晚時顯示出來。常見的表現是突然大哭尖叫，像是夜驚一樣，搞得爸媽也很緊張。這個原因也很常在小童、大童身上看見，通常也會伴隨著「抗拒入睡」。

這裡請注意，當我們在看「刺激」和「驚嚇」這件事的時候，要站在小孩的角度。因為對小寶寶來說，我們認為很小的事情，在寶寶眼中是不一樣的。比方說玩飛高高、小狗突然汪汪叫等等。

而對小童來說，有些驚嚇是來自大人的言語。可能是爸媽吵架，或大人的玩笑話（不乖就把你送給誰、沒穿褲子小雞雞會飛走等等）。孩子內心產生恐懼，間接影響睡眠。

4. 接觸3C產品

有個原因我想特別拿出來說，就是3C產品。我想大家都已經知道電視、手機、iPad等藍光會影響睡眠。正常情況褪黑激素會在夜晚大量分泌，以幫助人入睡。藍光會誤導大腦中的松果體，干擾褪黑激素分泌，導致我們睡得差，這點對大人小孩都有影響。

現代有些家庭的電視無時無刻都放著，寶寶在客廳爬來爬去。又或者是邊抱小孩邊滑手機，即便寶寶沒有直視3C產品，這些光線也會干擾到孩子。

好眠師姜珮近期進修孩童焦慮的心理學課程，裡頭特別提到科技產品對孩子的情緒、睡眠都有蠻大的影響。當然就現實來說，我們很難完全杜絕3C產品（這也沒有必要），但是儘可能在睡前1－2小時，避免孩子接觸，對睡眠品質的提升也有幫助。

5. 作息不對

當作息不對、孩子過累，也會導致頻頻夜醒。這個也是好眠師諮詢的重點，有太多家庭是因為不適合的作息，而導致睡眠問題。即便爸媽已經照這個作息實行很久，也不代表適合現階段的寶寶。因為寶寶的睡眠在前兩年變化很快，他們的作息也要因應月齡成長

習慣性的頻繁夜醒

如果孩子的頻繁夜醒已經維持一個月以上，爸媽也確認過上方提到的五個原因，那麼通常跟「習慣性的睡眠依賴/連結」有關。