2022/02/17,
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台灣口語常說的「+1」，要是直翻成「Plus one」可就尷尬了

台灣口語常說的「+1」，要是直翻成「Plus one」可就尷尬了
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「認同打+1」是很多台灣人習慣的用法，但如果要翻成英文，可不要直翻成「Plus one」了。

Maggie和幾位外籍同事一起開會，討論明年預算。Maggie贊成其中一個同事的想法，就脫口而出「plus one」。結果外籍同事們都聽不懂她的意思。Plus one不就是加一，代表同意某個人的想法。大家熟悉的不得了的表達方式，為何老外卻霧煞煞？

來看看plus one和one這個字容易誤解的地方。

This is my plus one.

（Ｘ）我也要加一份。

（Ｏ）這是我的同伴。

現在大家很習慣用line溝通，贊同別人意見，就會打「+1」；點飲料想要加一份，也會來個+1。+1直譯成英文就是Plus one。但在老外耳裡Plus one聽起來就像「攜伴參加」，意思差很大。

在party中，向別人介紹自己的同伴，通常會說：

This is my plus one.

這是我的同伴。

這裡的「同伴」其實比同行朋友還多一層涵意，就是攜伴參加，關係可能近一點的那種伴。

來看看實際應用：

Will you please be my plus one at my brother's wedding on Sunday?

我可以帶你一起參加我哥哥星期天的婚禮嗎？

如果想在口語中表示多+1，可以用

  • I'm in. 我加入／我可以。
  • Count me in. 算我一份。

I'll sit this one out.　

（Ｘ）我坐在外面。

（Ｏ）這一次我不去了。　

＂I’ll sit this one out.＂是拒絕人很管用的句子。Sit out字面上意思「坐在外面」，想像一下，在舞會裡，你一直坐在那兒，都不去跳舞，就是sit out；sit out引申為「不參加、不去」。

不想參加，也可以拒絕，直接說：

No, thanks for asking.

不了，謝謝邀請。

特意用sit this one out，this one是指這一次，涵意是「這次不去，未必之後也不去」，留一點機會，下回還有的邀約，也許會考慮。

Ten to one

（Ｘ）十到一。

（Ｏ）十之八九。

Ten to one字面上意思是10比1，代表壓倒性優勢，機率很大，非常有可能，接近中文的十之八九。

Ten to one he won't be there tonight.

他今晚十之八九不會去那裡。

Ten to one也還有另一個意思，是指還有10分鐘到一點，也就是十二點五十分。

The job was just a one-off.

（Ｘ）這工作中斷了。

（Ｏ）這只是一次性工作。

再來學一個好用的字one-off，在職場上經常用到，卻不容易想起的英文字。

One-off是指一次性，非常態性的活動。例如一次性的買賣，是one-off deal；一次性的工作，是one-off job；一次性的付款叫one-off payment。來看幾個例句，熟悉用法：

It was just a one-off job.I don't think there will be any more.

這只是一次性的工作，我想之後應該沒有了。

Will you be doing more talks in the future or was that just a one-off?

你以後還要作多次的演講，還是只此一次？

They gave him a one-off payment to compensate for the extra hours that he had to work.

他們支付給他一次性的費用，作為他加班的補償。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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