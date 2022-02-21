非母語人士英文寫作時容易混淆的獨立子句、從屬子句如何區分？

子句是英文寫作時常出現的句型類別，而英文子句（clause）又分成是獨立子句（independent clause）和從屬子句（dependent clause），有時會使非母語人士在寫作時造成混淆，因此以下將介紹不同子句的使用方式。

獨立子句可以獨立存在，不會影響它的本意，且可以表達一個完整的想法；而從屬子句須加上特定的從屬連接詞，並需依附另一個子句才有意義。從屬子句也可以是補充句意，讓整體句意更加完整，或是延伸作用，將整體句子延伸出另一種含義。（延伸閱讀：避免使用英文連寫句（run-on sentences））

獨立子句

獨立子句至少要有一個主詞（subject）和一個動詞（verb），因為它必須表達完整的思維。

例句：John is walking, and Merry is jogging.

此例句可以分成兩個獨立子句，子句一：John is walking，和子句二：Merry is jogging，兩個獨立子句各都有一個主詞（John和Merry）和一個動詞（is walking和is jogging），因此它們也可以分開為兩個完整句使用。

從屬子句

從屬子句依功能可以分成名詞子句（noun clause）、形容詞子句（adjective clause）、副詞子句（adverb clause）和省略子句（elliptical clause），從屬子句主要是用以下詞彙開頭：after、although、because、before、 if、since、that、until、what、when、where、who、which、why等等。

名詞子句：名詞子句也是結構較長的英文名詞，它可以擺放在名詞的位置，也可以被名詞代替，並具有和名詞相同的功能，可以當作主詞、受詞、和補語（補充說明主詞或受詞）等。

形容詞子句：形容詞子句可以當成形容詞使用，一樣用來修飾名詞或說明前面名詞的資訊，由於形容詞子句通常比較長，所以會放在被修飾名詞的後方，以便閱讀。

形容詞子句又分成限制性形容詞子句（restrictive adjective clause），提供所修飾名詞的必要資訊，和非限制性形容詞子句（nonrestrictive adjective clause），提供所修飾名詞的補充資訊，而兩者的主要差別在於是否有使用逗號將形容詞子句和句子的其餘部分分開。

副詞子句：副詞子句類似形容詞子句，差別在於後者是當成副詞使用，副詞子句用來修飾動詞，可以放在被修飾動詞的前方或後方。

省略子句：在省略子句中，某些字會被省略，以減少句子的重複性，可被省略的字包括關動詞、關係代名詞（relative pronoun），如that和who，以及關係副詞（relative adverb），如when，where和if。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航