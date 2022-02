非母語人士英文寫作時容易混淆的獨立子句、從屬子句如何區分？

子句是英文寫作時常出現的句型類別,而英文子句(clause)又分成是獨立子句(independent clause)和從屬子句(dependent clause),有時會使非母語人士在寫作時造成混淆,因此以下將介紹不同子句的使用方式。

獨立子句可以獨立存在,不會影響它的本意,且可以表達一個完整的想法;而從屬子句須加上特定的從屬連接詞,並需依附另一個子句才有意義。從屬子句也可以是補充句意,讓整體句意更加完整,或是延伸作用,將整體句子延伸出另一種含義。(延伸閱讀:避免使用英文連寫句(run-on sentences))

獨立子句至少要有一個主詞(subject)和一個動詞(verb),因為它必須表達完整的思維。

例句:John is walking, and Merry is jogging.