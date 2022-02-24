2022/02/24,
心理

儘管有用，但家長反對孩子服用精神科藥物該怎麼辦？

儘管有用，但家長反對孩子服用精神科藥物該怎麼辦？
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我們想讓你知道的是

本文作者簡嘉貞心理師觀察到，小部分精神疾病患者的親人或是朋友，會抗拒讓患者服藥，擔心服藥的副作用與藥物成癮問題。但心理師要提醒大家，當醫生決定要開藥時，通常都是認為有其緊急與迫切性，是幫助個案渡過急性期，若自行斷藥，可能會讓原先的症狀更加嚴重。

文：簡嘉貞（諮商心理師、輔導教師）

精神科的藥物比起其他科來說，常讓人擔心的是副作用。尤其副作用在每個人身上的作用不同，就像打疫苗一樣，除非真的打了疫苗，否則誰也說不準藥物在自己身上的副作用為何。

有些家長很不喜歡孩子吃精神科的藥，儘管有用。如果是你，當你面對孩子藥服用精神科藥物時，你的第一個想法是什麼？你會有什麼擔心嗎？你怎麼看待服藥的意義？

媽媽對服藥的反對卻造成了母子間的隔閡

他說，媽媽不喜歡他看精神科，尤其排斥他吃醫生開的藥。媽媽說：「那些藥會讓你的身體壞掉，能不吃就不吃。」他說：「可是吃了藥，我真的有感覺好一點。」

媽媽回問：「那你就會一直依賴藥物、你就不會靠自己好起來。」他很生氣，他感覺媽媽正在指責他不夠努力、不夠正向，沒有辦法靠自己打敗憂鬱症。

媽媽接著補充：「我都不敢跟你阿公阿嬤說你在看醫生⋯⋯你覺得什麼時候可以不用再吃藥？」他別過頭去，不願說話了，湧上心頭的委屈讓他不知道怎麼開口。

他好希望能被媽媽理解，並不是自己刻意造成這種狀況，這種隱形的責備讓他好難受。

對用藥的擔心原因百百種

如果吃抗鬱的藥物會讓孩子感覺好一點，那反對的理由是什麼？

曾有家長告訴我，他看到孩子吃藥之後面臨的作息混亂，讓他很心疼，尤其伴隨著一些身心的不舒服，讓他覺得好像相較之下，並不是對孩子最好的選擇，所以不希望孩子再吃藥。

但，如果對孩子來說，吃藥也許是盞明燈呢？滅掉這一盞燈，你有沒有為他想好另一扇窗在哪？旁人也許擔心，但其實狀況不好的那個人，比誰都還有更強烈的期待，期待自己能感覺好一點。

反對吃精神科藥物的原因，我聽過很多種，有些是擔心副作用、有些是擔心上癮、有些是害怕被標籤、也有些是覺得應該靠自己的努力而不是依賴藥物。

當然每個人的狀況的確不同，但不管是哪一種，我都很鼓勵家長或孩子本人直接與醫生討論對用藥的擔心，並且提醒他們調整服用的藥物的必要性與常見性。

在諮商中，我會很認真仔細地與個案討論服藥後的狀況，並且每週固定花一些時間確認狀況。因為每個人對藥物的感受不同，身體的反應也不一定一樣。

例如如果個案告訴我，因為服藥讓他早上無法起床，那我們就會從起床的狀況，回推到前一天晚上的用藥時間、用藥後多久以後上床、上床後的情形、實際睡著的時間點等等，再回來討論是否需調整服藥的時間，或是如果狀況沒有改善，則叮嚀務必與醫生討論是否需要調整藥量、或是換藥。

抗憂鬱的藥物有一個特性，就是他並不像其他種類的藥物能馬上作用，他的效果是累積的，是慢慢才見效的，我通常都要提早提醒個案要有耐心及毅力，有時候可能兩個禮拜就有明顯的感受，有的時候可能要到一個月。

重點是，周圍的人這時候如果能給予支持，對於正在服藥的那位，會較有動力監督自己。

在用藥期間學習調適自己的情緒與看法

開始服用精神科的藥了之後，就要一直吃下去嗎？這是很多人提到的擔心。

我自己的看法是，通常會到需要看精神科且需要服藥，應該是醫生評估目前的生活狀態已受到嚴重的影響，因此用藥其實是幫助個案渡過急性期，在周遭狀況維持的狀況下，先讓藥物幫助自己的心情維持基本的水平。

但這段期間並非就如此維持下去就好，重要的是在用藥期間學習調適自己的情緒與看法，幫助自己找到因應現況的作法，這不一定是容易的，要看不同人面對的情況，但是這時候可以嘗試各種方式，例如心理諮商的介入，在這段心情較為平穩的時間，也許就是探索自我的好時機。

我想不管是對家長或孩子自己而言，其實初衷都是一樣的：希望能少一點難受、希望能趕快好起來。但如果雙方不同調時，其實重要的是，要想辦法去理解對方到底是怎麼看待的、到底是怎麼想的，並且給予尊重。

最重要的是，如果真的有擔心的話，請務必跟醫生討論用藥的狀況，千萬不要自己停藥或自行搭配喔（苦口婆心）！

本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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