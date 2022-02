時間是好孕的最大敵人：中醫藥與西醫生殖療程，可以相輔相成、互補不足

根據許多求好孕媽咪的經驗、再加上網路上的許多公開資訊,我們都知道「每一次完整的試管所費不貲,平均大約落在20~50萬不等」,因此許多來敝院求診的好孕媽咪,無非是希望能藉由中醫藥的精準介入,提高受孕成功、並且順利生產的機會。而這次的故事、我長期以來的經驗分享,並不是在告訴讀者「中醫藥能取代試管」。

我個人是絕對不會、也不能這麼妄議。

中醫藥與西醫的生殖療程,可以是相輔相成,可以是相互補足對方力不從心之處。雖然這系列文章的苦主都是在進入試管療程前,就順利自然受孕並成功產子,但是,沒有生殖醫師的診斷與處方協助,我也不覺得自己身為一個不大不小的中醫師,就能夠完全為患者撥雲見日。

因為深知「時間,是好孕的最大敵人」,所以我常常將手邊的患者,在有其必要的情況下,就立刻轉介到信賴的風免醫師、生殖醫師、婦科醫師門診進行相關精準的檢查,或是後續併行中西醫療程。

能為患者省下時間,就是為患者省下金錢。畢竟 27歲、37歲、47歲的求子成本,真的是相差甚遠,縱使有人或許能像永遠美麗的林志玲姊姊那樣的能力(財力),我也不認為 47歲的求子之路會是順遂輕鬆的,其中一定有許多不被外人得知的辛酸血淚史。

在敝院所有成功的好孕療程,幾乎都是透過「知悉風免醫師用藥、生殖醫師用藥的前提下,為患者客製出專屬她當下需求的中醫藥處方」,也因此,許多變化比較高的特殊病程,會有更加機動的回診需求,因為當西醫藥處方修正的時候,我這邊所提供的助攻也要適時地做出反應與修正。

36歲,備孕7年

言歸正傳,接下來要說的,是一位36歲的橋本氏甲狀腺炎媽咪(Hashimoto’s thyroiditis)。36歲,備孕7年,歷經3次人工、4次試管,已確診為橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺功能低下。

橋本氏甲狀腺炎,又稱為慢性淋巴球性甲狀腺炎(chronic lymphocytic thyroiditis)、橋本氏症(Hashimoto’s disease),由日籍醫師橋本策所發表,是一種甲狀腺受到自體免疫攻擊所導致的疾病。

患者可能罹病數月或數年而未發現任何症狀,但多數會發展成甲狀腺功能低下,並導致體重增加、倦怠、抑鬱、嗜睡、心跳過慢、怕冷、便秘,以及全身疼痛、不覺疼痛的甲狀腺腫大等。

診斷方式,則是測試血液中的甲狀腺促進素(TSH)、四碘甲狀腺素(T4)、甲狀腺球蛋白抗體(Anti-Thyroglobulin Ab,或稱Anti-TG、或是ATA)、甲狀腺過氧化酶抗體(Antithyroid peroxidase Ab,或稱Anti-TPO Ab)的數值。

此症通常可用左旋甲狀腺素(Levothyroxine,台灣常用的是GSK的昂特欣錠100mcg)加以治療。

甲狀腺疾病與懷孕的關聯,國外早已進行許多研究,例如National Center for Biotechnology Information這篇 2008年的文章〈 The role of thyroid autoimmunity in fertility and pregnancy〉就明確指出: 甲狀腺與性腺軸在懷孕前、與懷孕期間,都是持續相互作用的。 甲狀腺功能低下,會以降低性腺激素結合球蛋白水平、與增加泌乳素分泌,這兩個過程來影響卵巢功能。

在育齡婦女裡,甲狀腺素補充治療可以逆轉甲狀腺功能衰退,藉此提高生育能力,並避免使用輔助生殖技術。 在不孕婦女身上,醫學輔助妊娠的準備包括控制卵巢過度刺激,由於這會明顯增加循環雌激素濃度,反而可能會嚴重損害甲狀腺功能。

在沒有甲狀腺自體免疫疾病的女性身上,這些變化是短暫的,但在那些患有甲狀腺自體免疫疾病的女性身上,「雌激素刺激」可能會導致整個懷孕期間的甲狀腺功能異常。

不孕女性的甲狀腺自體免疫疾病之患病率,明顯高於可孕女性,尤其是那些因子宮內膜異位症、卵巢功能障礙所引起的不孕症。甲狀腺自體免疫疾病,不會干擾正常的胚胎植入,但是早期流產的風險會大幅增加。

這位個案到我門診時雖然才36歲,但是卻已經備孕7年了。如果早在7年前就順利生產,那弄出來的人命,現在都能是國小二年級了。

她在這7年當中,雖然月經週期規律、輸卵管雙側也都是通暢的,但卻是一直都沒有自然受孕,而且也都曾經做過3次人工、4次試管,但很讓人遺憾的是都以失敗告終。

由於她當初的取卵狀況並不差,在3年前的第一次取卵,就能取得8顆發育至D5、D6的BB級以上囊胚,而且5顆送PGS檢查,有4顆是正常的。因此在第二次試管失敗後,生殖醫師認為問題應該不是出在卵子品質,因此幫她做了免疫檢查,這才發現她有橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺功能低下的問題。

當時,她也立即照著醫囑開始服用昂特欣、奎寧、伯基等藥物,但是雖然已經連續服用了3年,anti-TPO數值控制得還算可以(大約在150~200之間),TSH也控制在2.5上下(這是國際間公認對於懷孕較有利的TSH數值),然而近一年來,她後續的兩次試管植入,都已經在植入前一週就開始施打肝素的情況下,也都沒有成功。