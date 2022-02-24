時間是好孕的最大敵人：中醫藥與西醫生殖療程，可以相輔相成、互補不足

根據許多求好孕媽咪的經驗、再加上網路上的許多公開資訊，我們都知道「每一次完整的試管所費不貲，平均大約落在20～50萬不等」，因此許多來敝院求診的好孕媽咪，無非是希望能藉由中醫藥的精準介入，提高受孕成功、並且順利生產的機會。而這次的故事、我長期以來的經驗分享，並不是在告訴讀者「中醫藥能取代試管」。

我個人是絕對不會、也不能這麼妄議。

中醫藥與西醫的生殖療程，可以是相輔相成，可以是相互補足對方力不從心之處。雖然這系列文章的苦主都是在進入試管療程前，就順利自然受孕並成功產子，但是，沒有生殖醫師的診斷與處方協助，我也不覺得自己身為一個不大不小的中醫師，就能夠完全為患者撥雲見日。

因為深知「時間，是好孕的最大敵人」，所以我常常將手邊的患者，在有其必要的情況下，就立刻轉介到信賴的風免醫師、生殖醫師、婦科醫師門診進行相關精準的檢查，或是後續併行中西醫療程。

能為患者省下時間，就是為患者省下金錢。畢竟 27歲、37歲、47歲的求子成本，真的是相差甚遠，縱使有人或許能像永遠美麗的林志玲姊姊那樣的能力（財力），我也不認為 47歲的求子之路會是順遂輕鬆的，其中一定有許多不被外人得知的辛酸血淚史。

在敝院所有成功的好孕療程，幾乎都是透過「知悉風免醫師用藥、生殖醫師用藥的前提下，為患者客製出專屬她當下需求的中醫藥處方」，也因此，許多變化比較高的特殊病程，會有更加機動的回診需求，因為當西醫藥處方修正的時候，我這邊所提供的助攻也要適時地做出反應與修正。

36歲，備孕7年

言歸正傳，接下來要說的，是一位36歲的橋本氏甲狀腺炎媽咪（Hashimoto’s thyroiditis）。36歲，備孕7年，歷經3次人工、4次試管，已確診為橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺功能低下。

橋本氏甲狀腺炎，又稱為慢性淋巴球性甲狀腺炎（chronic lymphocytic thyroiditis）、橋本氏症（Hashimoto’s disease），由日籍醫師橋本策所發表，是一種甲狀腺受到自體免疫攻擊所導致的疾病。

患者可能罹病數月或數年而未發現任何症狀，但多數會發展成甲狀腺功能低下，並導致體重增加、倦怠、抑鬱、嗜睡、心跳過慢、怕冷、便秘，以及全身疼痛、不覺疼痛的甲狀腺腫大等。

診斷方式，則是測試血液中的甲狀腺促進素（TSH）、四碘甲狀腺素（T4）、甲狀腺球蛋白抗體（Anti-Thyroglobulin Ab，或稱Anti-TG、或是ATA）、甲狀腺過氧化酶抗體（Antithyroid peroxidase Ab，或稱Anti-TPO Ab）的數值。

此症通常可用左旋甲狀腺素（Levothyroxine，台灣常用的是GSK的昂特欣錠100mcg）加以治療。

甲狀腺疾病與懷孕的關聯，國外早已進行許多研究，例如National Center for Biotechnology Information這篇 2008年的文章〈 The role of thyroid autoimmunity in fertility and pregnancy〉就明確指出： 甲狀腺與性腺軸在懷孕前、與懷孕期間，都是持續相互作用的。 甲狀腺功能低下，會以降低性腺激素結合球蛋白水平、與增加泌乳素分泌，這兩個過程來影響卵巢功能。

在育齡婦女裡，甲狀腺素補充治療可以逆轉甲狀腺功能衰退，藉此提高生育能力，並避免使用輔助生殖技術。 在不孕婦女身上，醫學輔助妊娠的準備包括控制卵巢過度刺激，由於這會明顯增加循環雌激素濃度，反而可能會嚴重損害甲狀腺功能。

在沒有甲狀腺自體免疫疾病的女性身上，這些變化是短暫的，但在那些患有甲狀腺自體免疫疾病的女性身上，「雌激素刺激」可能會導致整個懷孕期間的甲狀腺功能異常。

不孕女性的甲狀腺自體免疫疾病之患病率，明顯高於可孕女性，尤其是那些因子宮內膜異位症、卵巢功能障礙所引起的不孕症。甲狀腺自體免疫疾病，不會干擾正常的胚胎植入，但是早期流產的風險會大幅增加。

這位個案到我門診時雖然才36歲，但是卻已經備孕7年了。如果早在7年前就順利生產，那弄出來的人命，現在都能是國小二年級了。

她在這7年當中，雖然月經週期規律、輸卵管雙側也都是通暢的，但卻是一直都沒有自然受孕，而且也都曾經做過3次人工、4次試管，但很讓人遺憾的是都以失敗告終。

由於她當初的取卵狀況並不差，在3年前的第一次取卵，就能取得8顆發育至D5、D6的BB級以上囊胚，而且5顆送PGS檢查，有4顆是正常的。因此在第二次試管失敗後，生殖醫師認為問題應該不是出在卵子品質，因此幫她做了免疫檢查，這才發現她有橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺功能低下的問題。

當時，她也立即照著醫囑開始服用昂特欣、奎寧、伯基等藥物，但是雖然已經連續服用了3年，anti-TPO數值控制得還算可以（大約在150～200之間），TSH也控制在2.5上下（這是國際間公認對於懷孕較有利的TSH數值），然而近一年來，她後續的兩次試管植入，都已經在植入前一週就開始施打肝素的情況下，也都沒有成功。