批評別人時自己人都會中槍，民眾黨正在陷入「雙標危機」

年前網紅四叉貓因為收到民眾黨的賀年大禮包，將其開箱照片放在社群後引發柯粉大崩潰。之後，這位數位貂蟬又把柯文哲雙親在市府的合照做出了前後的對照，黑阿北前後不一的「雙標態度」。

這兩件事情引發輿論關注，會許正反映出民眾黨支持者的玻璃心。他們過去最喜歡嘴別人「超譯」或「去脈絡化」，人家拿出前後照片對照時也沒加油添醋逕自解讀，總歸一句他們認為「送禮包給大柯黑，實在是自取其辱」、「何苦熱臉貼冷屁股自討沒趣」。

然而事情的真相並不複雜，這是民眾黨網路節目送給來賓的新春賀禮。試想，製作單位為了讓討論內容更多元且有交鋒熱點，邀請不同政黨代表或各方社會人士就是合理的作為，事後贈送過年禮包不僅是人富有人情味禮尚往來，也是幫民眾黨建立公關形象；筆者之前上過楊寶楨主持的「踢批批開講」，因此和四叉貓收到同樣的禮包，如果柯粉覺得贈送柯黑禮物莫名其妙，是否檢討一下黨中央規劃的節目風格？

可惜的是，這個爭議並沒有因為蔡壁如的「摸頭照」而落幕，由於柯粉不斷撻伐四叉貓，因此他更不斷揭露民眾黨的議員提名者所存在的人設問題，外界赫然發現這個過去高舉「最高道德標準」，其實只是「嚴以待人，寬以律己」的口號。當真相被揭露後，眾人才發現這個框金的「雙標黨」只是虛有其表，心理上的相對剝奪感當然油然而生。

標準不一致，遇到爭議時理由又特別多

深入觀察，柯文哲從政以來最愛標榜自己是「新政治」的代表，因此最強調「公開透明」、「公民社會」與「公事公辦」，民眾黨成立之後，更喜歡拿這種二元對立的邏輯檢視藍綠兩黨的政治人物，而且往往將矛頭指向「政二代」、「違法亂紀」或「黨國不分」。

這些現象可從柯文哲與民眾黨昔日砲轟陳菊、要求民進黨交出戰犯、揶揄陳其邁是政二代等事件中得到驗證。

諷刺的是，四叉貓與小商人所揭發的民眾黨議員提名，箇中不乏各種家庭政治的背景，其中也有許多諸如酒駕或家人盜領助理費的法律爭議問題，面對社會的質疑浪潮，柯文哲及其支持者所展現「內外有別」的立場實在令人費解。退一萬步來說，即便是更生人也有法律保障其參政權利，輿論出現反噬效應全因為這個黨標準不一致，自己遇到爭議時理由又特別多！

例如，前台北市觀傳局長陳思宇從政以來的爭議不斷，除了發文常常出現文句不順或職務誤植的低級錯誤外，最讓外界印象深刻的是在2018年參加北市立委補選時宣稱對手都是「連勝文們」，似乎忘了自己的身分就是標準政二代。為何此人可以說的如此理直氣壯理所當然？恐怕就是自己內心所看不見的優越感與兩套標準。

在燈會活動規畫區掛自己的宣傳看板，與顏家又有何異？

2022台北燈節2月11日開幕，為期十天的燈節在士林區、劍潭捷運站舉行，但卻被發現前北市觀傳局長陳思宇，疑似利用公家的資源來為自己和民眾黨2022的選戰造勢。

議員參選人林延鳳在臉書指出陳思宇過去擔任北市府的觀傳局長，清楚知道本次台北燈節的規劃燈區與路線的情況下，明顯將資源留在自己家門口的土地上，藉由燈節的機會進行自己和民眾黨的選舉行銷宣傳。請問這樣的心態與做法，與台中顏家被質疑利用職務之便將捷運站設在自家土地周邊有何不同？

Photo Credit: 中央社 前台北市政府觀光傳播局長陳思宇

林延鳳強調陳思宇已經卸下北市府的公職，但燈節活動竟然在活動規劃區印製她本人與其他民眾黨參選人的選舉看板來宣傳，還故意用一個神秘嘉賓的方式，來暗示2月18日柯文哲會出席活動到她的攤位。

台中有顏家把捷運與馬路弄到自家門口，現在有陳思宇把台北燈會當作是自家造勢舞台，面對社會輿論的撻伐，民眾黨、市府與陳思宇的回應恐是市民最不能接受的方式。大家內心都出現共同問號，為什麼這個黨在批評別人的時候如此無限上綱，面對自家人的問題時卻是如此的顢頇糊塗？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航