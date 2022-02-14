今日新增本土4例，陳時中：全球疫情收斂、台灣疫情穩定可控，邊境檢疫規劃縮短為10天

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及50例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲。

境外移入的部分，新增個案為24例男性、25例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（16例）、香港、英國、日本、德國及加拿大（各2例）、柬埔寨、澳大利亞、印尼、哈薩克、法國及瑞典（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於今（2022）年1月28日至2月13日。

指揮官陳時中指出，今日本土病例中有3例在高雄、1例苗栗。苗栗的個案工作場所是苗栗的市場，其同住家人3人採檢均為陰性，另1個市場相關匡列者正在檢驗中。此案可能的來源有兩位，為案19643及案19622，兩人都在高雄砂石場工作並返回苗栗過年。

這兩案與本日新增的確診者有足跡相關，但目前為止還沒有看到足跡重疊，其中，案19622在2月8號出現症狀當日有到市場，案19643則是在2月9號到市場，但是都沒有到本日個案的攤販購物或逗留。陳時中表示，儘管足跡相關，但關聯性相當薄弱，要進一步整體檢驗之後，才能讓情況更清楚。

其他3位高雄個案中，案19730為母親、案19732是她的小孩，母親於1月16日從中國返台，檢疫完畢之後，到2月13號才有相關症狀。因此，陳時中指出，一來這例大概不是境外移入，二來在旅社受感染的可能性相對低。

指揮中心認為，案19730可能在1月31號到2月13號之間染疫，相關的家人有兩位，其丈夫採檢結果為陰性，兒子陽性、CT值為14，母親一採37.9、第二次變25，由於兒子的數值比較低，所以有可能從兒子傳過來，不過現在沒有辦法斷論，只能從CT值高低和發病時序做判斷。

高雄的另外一個個案，是在紅茶店上班的員工，CT值為15.5，目前父親、同住家人的檢驗結果都是陰性。陳時中表示，其父親是貨車司機，也有進出高雄港的足跡，但在這之前已經驗過3次陰性，這次再採檢也是陰性，因此由父親傳染的可能性相當低。

全球疫情收斂、台灣疫情穩定可控

綜觀全球疫情，陳時中指出，全球目前每日有200多萬確診，鄰近的區域疫情都在升溫中，例如香港現在都1000人左右，日本從10萬調到7萬7000，韓國連續幾天都超過5萬。

不過，全球確診本週比上週降了21％，整體來看疫情在收斂。陳時中表示，比較明確的變化在於，雖然這一波新增的死亡以絕對數來看，相較前幾波疫情沒有特別高，但從比例來看，致死率低很多，「這是比較好的情況，整體世界疫情如果向下走，對邊境的威脅相對就比較低」。

Photo Credit:指揮中心

至於台灣的情況，陳時中指出，從過年起已經過了2個禮拜、開工超過1個禮拜，這段時間整體疫情是「穩定可控」。其中，「穩定」之處在於，人口大量流動之下病例數沒有大量增加，這週116例、上週153例，降低24％。第二個是陽性率相當穩定，維持在相當低的0.02％。

至於為何「可控」，陳時中表示，雖然一開始Omicron變異株的R0值非常高，但近來RT值一直維持在1，等同於不會有指數型或大量的成長。此外，Omicron的傳播鏈也逐漸收斂，本來在春節前有10條，春節後從定序來看有4條，2條牽涉較廣的是桃機跟高雄，另外兩條是影響較小的宜蘭礁溪和高雄港。

陳時中指出，桃機傳播鏈最長要觀察到2月24日，高雄港要觀察到2月27日，宜蘭2月16日，高雄到2月19日，這幾個大的傳播鏈現在都在收縮中，仍然需要觀察、但相對樂觀，因為病毒潛伏期短，現在也都過了一段時間，幾個新興零星個案要積極追查源頭，才能釐清整個社區的風險。

Photo Credit:指揮中心

邊境檢疫政策「規劃」放寬：縮短為10天、開放一人一戶

陳時中在記者會中表示，這段時間全體國民的努力，再加上中央和地方一起合作抗疫，事實顯示，整體疫調、匡列、追蹤的速度也追得上Omicron變異株傳播的速度。這樣的前提之下，整體邊境檢疫的政策準備要放寬，方向是縮短檢疫天數為10天，加上7天自主健康管理。

陳時中解釋，之所以縮成10天，是因為這段期間99％以上的病例，都可以在10天內驗出來。再來，要從全部在集中式的防疫旅館或集中檢疫所，轉換成開放一人一戶。過去一年來，一人一戶的實施都算是蠻穩健的，只有1例傳播到社區，至於一人一室則先暫緩。

不過，一人一戶中「戶」的定義以往產生過一些爭議，因此指揮中心會請內政部跟戶政單位、衛生單位，釐清各地居住情況再做釐清。

之後放寬的方向，也將不限於有居留證的人入境，會放寬給商務人士，由經濟部研擬相關的規劃。商務人士檢疫的方式與國人相同。

整體配套上，會希望開放前能夠提升1到3劑疫苗的覆蓋率，尤其是長者的接種率，並且用比較多的快篩補強。

至於何時開始放寬，陳時中表示，會持續觀察本土疫情，維持穩定可控的情況。再來是看第3劑疫苗能不能達到50％以上，以及相關的配套能不能整備完成，整體希望在3月中以前開始。

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