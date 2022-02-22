【電影】《我的神祕狼朋友》：除了比特犬，台灣還有哪些動物被禁養？

電影《我的神祕狼朋友》改編自真實故事，講述小女孩維多利亞在母親過世之後一直陷入悲痛之中，也不願意開口講話，父親為了讓她能轉換心情，帶她搬家到鄉下居住。

一日維多利亞從牧羊人手中獲得一隻「小狗」並取名為「Mystery」，在相處的過程中維多利亞漸漸回到過去朝氣蓬勃的樣子，但隨著「小狗」長大卻開始出現狼的特徵，而且在狼隻問題嚴重危害當地牧羊人生計的鄉下地區，飼養灰狼並不被允許……

什麼寵物不能養？

在台灣，寵物的定義在《動物保護法》為「指犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物。」不過其實動保法所保護的對象只有犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，但人們飼養的寵物種類千奇百怪，也不必然是脊椎動物，所以究竟什麼動物不能養？看似沒有明確的規定。

不過在《野生動物保護法》中就野生動物的飼養有所規定，野生動物被區分為「保育類」及「一般類」，且針對生長於自然環境與人工繁殖的動物也都有不同規定：

1. 自然環境下的保育類野生動物

野保法第16條及第18條皆規定，除有特殊規定或教育、研究等目的外，原則上不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，所以是不能飼養的。但如果有第18條第1項第1款「族群量逾越環境容許量者」，則例外可以在經主管機關許可後飼養或為其他利用。

2. 人工繁殖的保育類野生動物

如果是經人工繁殖保育類動物，要看是不是野保法第55條所公告的物種，若是，則只能基於教育或研究用途飼養；若否，只要是有合法來源及取得證明，一般人也可飼養。

3. 自然環境下的一般類野生動物

野保法第17條規定，若非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應要向主管機關申請許可，且要在機關劃定的區域內始可為之，所以原則上也是不能抓來養的。

4. 人工繁殖的一般類野生動物

只要是從合法來源取得，一般人都可飼養。

以後不能養比特犬了？

除了上述這些讓人眼光撩亂的規定外，行政院農委會其實從2000年開始就有公告禁止飼養、輸入或輸出的動物。

原本在行政院農委會之公告禁止飼養、輸入或輸出的動物，僅有美洲巨水鼠科、食人魚、電鰻科動物三種類，而在2021年底發生比特犬咬死男童的案件之後，也將美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬兩種犬種列為禁止。若是在2022年3月1日以前就經飼養上述犬隻者，必須要在2023年2月28日前向主管機關登記備查。

在充滿壓力的現代生活中，寵物逐漸成為人們心理的寄託，《我的神祕狼朋友》更是深度刻畫了維多利亞與Mystery之間的牽絆，值得大家進到電影院細細品味！

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航