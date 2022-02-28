【漫畫話經典】《福星小子》：可以色色但必須有趣，啟「萌」無數讀者的戀愛喜劇

《福星小子》和《相聚一刻》共計49卷，是我20多歲的真空包裝......尤其是《福星小子》，給讀者和我以及朋友的年輕時光帶來一個意外的驚喜，在眾人關注下完成連載，是一部幸福的作品。 ——高橋留美子的訪談

儘管冒著洩漏年齡的風險，筆者還是要宣告自己童年的女神——拉姆即將回歸了！隨著紀念小學館成立100週年，今（2022）年即將推出《福星小子》動畫，由David Production帶領大家一窺這個自1978年開始，影響眾多戀愛喜劇、引領許多動漫邁向「萌」系美少女的經典。

圖片來源：福星小子動畫twitter

「萌」的開始

時至今日，「萌」元素早已是ACGN（日本動畫、漫畫與電子遊戲的英文首字母組成）中不可或缺的元素。它包含了人物的畫風、角色的性格、特定場景下的對白，都有可能是「萌」的一種展現。

動漫是從何時開始「萌」起來的呢？我們很難回溯確切的時間，但幾個標誌性的作品卻不可錯過，這些作品分別是《美少女戰士》、《新世紀福音戰士》、《福星小子》。其中《福星小子》從1978年開始連載，是最早問世的，被許多人認為是「萌」的始祖作品。「御宅之王」岡田斗司夫稱之為「現代萌系作品的基石」。

李世暉老師在《他與她的飛行：宮崎駿與日本動畫美少女的戰鬥情結》中提到《福星小子》時，特別將之擺在1980年代對於美少女描寫的具體案例。當時的作品強調「必須很有品味地描繪女孩子」的氛圍。女性身材曲線與表情皆富於變化，能畫出比男性更多的姿態。

《福星小子》作為高橋留美子的第一部長篇作品，以她自己的上一部作品《任性的傢伙》作為原型，編輯也希望她能畫出更多女性角色吸引讀者。恰好當時的比基尼寫真美籍華裔女星Agnes Lum在日本紅遍一時，成為許多雜誌爭相拍攝的對象，豐滿的胸部及惹人憐愛的表情，成了高橋老師創造拉姆的重要參考來源。

圖片來源：網友自製對照圖 外國網友做的拉姆比較圖

《福星小子》故事描述外星人侵略地球，外星電腦挑上了主角諸星當作為競爭者——如果諸星贏了外星人領袖的女兒拉姆，外星人就放棄侵略。在一陣混亂後諸星獲勝，卻開啟了與拉姆之間的不解之緣。

《福星小子》以單元劇的形式，讓諸星當遭遇更多的外星人、超能力者、巫女、穿越古今神話及歷史，或是拿到奇怪的道具……這些千奇百怪的事件塞滿了《福星小子》，使得主線劇情推動緩慢，甚至可以說沒主線。

每一話以未知元素作為開端，諸星闖禍、拉姆及面堂等人擴大相關災害，最後在一片狼藉中收尾；但到了下一話，卻又彷彿什麼事都沒發生似的，那個慘遭電擊、從天上墜落、被桌子砸、被惡鬼纏身的諸星當，到了下一話又是一尾活龍。

儘管世界的命運與他的愛情結果早已維繫在了一起，但少年仍舊頑固地抵抗世界，拒絕對拉姆告白、持續地打情罵俏與爭風吃醋。

爆笑諧音哏、一本正經講幹話

在不變的架構中，眾角色依舊打鬧得不可開交——這看似一成不變，令人容易倦怠的敘事結構，高橋留美子老師反而發揮了極高的創意，她善於融入雙關語、時事、日本童話、無厘頭的插科打諢、製造各種誤會下產生的衝突，讓《福星小子》讀起來意趣橫生。

我們可以從很多地方看出來，例如《福星小子》（うる星やつら）標題本身就是一個雙關語，與日語「囉嗦的傢伙」音近。諸星當的宿敵面堂終太郎的「面堂」在日文中與「面倒（麻煩）」同音。面堂首次登場，就開宗明義告訴所有角色及讀者們「麻煩」從天而降；面堂、諸星、拉姆、三宅的四角關係，每當面堂試圖親近拉姆，就讓人想到「麻煩」正在靠近，而事實也是如此。

圖片來源：《福星小子》 在諸星孵化的蛋中，充滿著各種諧音哏。圖源：《福星小子》第2卷Part 1「性格」

圖片來源：《福星小子》 這裡的「根掘り葉掘り」，也就是徹底的調查，但面堂家私人警察卻從字面去理解，不禁讓人認為這些人簡直幫倒忙（《福星小子》第3卷Part 12「自君別後」）

就這樣，《福星小子》搭配高超的一本正經講幹話技巧，諧音哏連發、令人難以招架的日文哏不斷推陳出新，形成了獨樹一格的幽默感。

可以色色，但必須有趣

作為女性漫畫家，高橋留美子並不避諱色情，而是將之視為一種搞笑橋段，讓色情與搞笑並存。如女主角拉姆在第一話就被諸星扯去胸罩，而諸星更是利用這個胸罩，讓拉姆一方面試圖搶回胸罩而無法遠離諸星、一方面無法張開雙臂隨意飛行（因為會露點）。

這種宛如天女羽衣情色版的劇情，放在今日恐怕是要炎上了。但高橋老師巧妙地透過諸星面臨眾人的壓力、與青梅竹馬的約定，加上諸星自身個性上的缺陷，讓這一切的情節安排顯得合理。誰說色情與搞笑不能並存呢？那個總是不正經、看到美女就想色色、卻又笨拙的諸星當，不正是青春的縮影嗎？

在之後的《亂馬1/2》，又或是其他漫畫家的作品中（如：《出包王女》、《圓盤皇女》、《偽戀》、《輝夜姬想讓人告白》等，都套用了這個高橋在無意間完成的漫畫不敗公式：戀愛喜劇＋打鬥（肢體或言語上的都有），還有最不可或缺的色情。

圖片來源：《福星小子》 在第1話中，諸星雖然奮力抓到了拉姆，卻只抓到胸罩無法獲勝而落淚。高橋透過實況主播的話說著「美麗的青春又寫下一頁……加油吧，諸星當！別氣餒，諸星當！明天！你還有明天的！」這段看似很ㄎ一ㄤ的講評，其實說盡了《福星小子》的經典之處——它既是徒勞的、也是色色的、更是青春的故事。（《福星小子》第1卷Part 1「青春來回跑」）

戀愛喜劇的終結，是另一段經典的開始

我在畫最終回時，心裡想「這是我20多歲前半段的漫畫」。年紀漸長，已不適合再畫這類型的漫畫了。 ——高橋留美子的訪談

高橋留美子大可持續延續諸星與拉姆的日常，讓《福星小子》成為一部長青漫畫，但並沒有。諸星當直到結局也沒有向拉姆告白，但兩人的關係卻是不證自明的——比起山盟海誓，高橋選擇了一種更為日常的互動。

這點不論是在與《福星小子》同時連載的《相聚一刻》、後續的《犬夜叉》、《亂馬1/2》都是如此。儘管在這兩部漫畫中，高橋對於自己的漫畫開始有了更多的改變、題材上也多有變化，打鬥的比例也變多，這樣的小倆口拌嘴卻是從來沒少過。

圖片來源：《福星小子》 《福星小子》第25卷Act 11「Fin」

高橋留美子筆下的世界依舊迷人，但這些都源自於她不落窠臼，不斷挑戰著自己的暢銷公式、持續創造經典：怎麼樣的漫畫才是能讓讀者快樂的？自己的暢銷公式中是否還有尚未注意的地方？比例上又該如何拿捏？

說到底，一個漫畫家人生中能有幾部讓人津津樂道的作品呢？或許很幸運的擁有一部，更厲害的人在創造高峰後，仍能持續挺進。高橋老師顯然就是這樣的創作者，而且她目前64歲仍在連載中。