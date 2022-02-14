可以坐著吃爆米花了！台北市15日起「微解封」，影廳內飲食、遊樂場所預約規範一次看

台北市政府今（14）日下午召開防疫記者會，宣布明（15）日起全市「微解封」，包括電影院影廳內可飲食，動物園、天文館等取消預約人數限制、且有條件恢復國高中校外教學及畢旅，柯文哲今日下午3時30分將於防疫記者會中說明詳情。

自2月1日（大年初一）起，台北市電影院影廳內禁飲食，必須全程佩戴口罩，台北市長柯文哲今日表示，從2月7日開始觀察，過去8天台北市確診案例只有7個，而且都是隔離的狀態下被抓到，過去8天沒有出現不明感染源的案例，「台北的社區是乾淨的」，因此決定逐步解封。

15日起，電影院內開放飲食。柯文哲表示，因為在電影院吃東西不會起來敬酒，因此影城內原則上先開放坐著飲食，另外並也開放台北市雙層餐車，皆比照北市餐飲業防疫管理措施開放。

台北市動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園、青發處等社教場館，明日起也取消預約制及客流人數。

另外明日起，台北市也恢復國、高中的校外教學和畢業旅行，不過參與師生皆需接種2劑疫苗滿14天，未施打疫苗的學生，須提出3日內快篩或PCR陰性證明，快篩劑費用將由學校支應。國高中校園場地也將對外開放，不過室內需有防疫計畫和人流限制。

柯文哲表示，因為國高中生都有打疫苗，所以允許台北市的校外教學和畢業旅行，但因為幼兒園與國小生未接種疫苗，所以暫緩辦理跨縣市校外教學、畢旅，小學室內外也暫不開放。

另外，明日起民政局及各區公所場所，以及區民活動中心、公民會館、新移民會館、林安泰古厝、NGO會館、民生社區活動中心將對外開放，但工作人員必須接種疫苗；社會局和衛生局的社區照顧據點課程開放；民政局的長者共餐部分則是有條件開放，工作人員必須打滿疫苗，另外唱歌、運動仍須配戴口罩。

柯文哲表示，境外移入每天都40例上下，昨天全世界200多萬個案例，國際疫情依舊嚴峻，但大家都打疫苗的狀態下，應該會朝流感化方向走，除非鎖國，不然境外移入每天大概都40例上下。柯文哲表示，中央也隨著疫情縮短居家檢疫時間，台北市將且戰且走，盡量讓民眾過正常生活。

不過新北市將不跟進台北市的微解封政策。新北市長侯友宜今日表示，雖然新北的傳播鏈大部分已釐清，但是新北市還是謹慎做好一切，在春節過後到228期間，將密切觀察疫情變化。

高雄市長陳其邁今日也於防疫記者會上表示，市府目前還在觀察疫情變化，目前高雄市電影院禁飲食等禁令維持不變。

被問及雙北政策不同調，柯文哲表示，每個縣市首長有他們的想法和戰略，他沒什麼意見。只是台北市過去2個禮拜都沒有社區感染，認為不需要給老百姓太多的限制，防疫和經濟之間盡量需要取得平衡。

台北市副市長黃珊珊今日也公布高雄市一確診民眾，曾在11日到過台北市的足跡，包含11日到中山區吉松日本料理用餐，接著搭乘高鐵從台北站到左營站。台北市衛生局表示，相關足跡已完成清消，若民眾自覺可能與確診者接觸，請注意自身健康狀況，出現疑似症狀可至醫院採檢。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範