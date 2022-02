「開工」的英文跟working無關？各種開工儀式的相關英文一次學起來

按照中國傳統農曆新年的習俗,初五是各行各業的開工日。為了期許新的一年生意能夠蒸蒸日上,許多公司都會舉辦開工儀式來調適員工心態,例如發放開工紅包或者小禮物給員工,作為用來鼓勵大家調整放假心態、重新回歸工作崗位的小小福利。今天就跟著VoiceTube的腳步一起介紹幾項常見的開工小儀式與相關的英文怎麼說吧!

開工相關英文

開工 kick off

Kick off這個用法原為足球比賽用語,意指比賽開始時進行「開球」。但隨著時間推移,大眾逐漸將它用來表示各項活動、會議、比賽等的開始,所以也帶有start跟begin的意涵。使用這個片語時,通常會說「kick off+某事」或利用「祈使句」來表示開始進行某活動或事件。

Let’s kick off our Q1 sales meeting tomorrow at 9 a.m.

我們明天早上九點開始進行第一季的業務會議吧。

Let’s kick off the competition now!

我們現在就開始競賽吧!

開工派對 kick-off party

有些公司會在開工日舉行一個小型的開工派對,英文就是kick-off party,通常會由老闆先發表一小段激勵人心的開場白,接著各部門會進行一些小型團建活動,來營造團隊凝聚力並建立默契,也順便認識公司的新進同事。

inspiring (adj.) 激勵人心的

team-building activity (n.) 團建活動

tacit agreement (n.) 默契

開工小確幸

開工紅包

企業發送開工紅包是開工日常見的習俗之一,其作法源自中國東南沿海地區,企業雇主會於農曆初五發給員工紅包,用來祝福大家在新的一年也能持續在工作上發揮長處、締造佳績,同時也是公司對員工的付出表達謝意與認可的方式。這樣的方式有助凝聚大家對公司的向心力。

在廣州,紅包又可稱為利市或利是。因此開工紅包也因此有開工利是或開工利市的說詞。

另外提醒大家領到開工紅包千萬不要花掉,建議將紅包放在辦公桌的抽屜內或隨身攜帶,要秉持將開工紅包視作自己的發財金的精神,這樣除了延續「錢滾錢」的概念,還能保佑你今年在公事上能夠一切順利、飛黃騰達,也可以將它存進銀行裡,用小錢賺大錢,提升財務管理效率。

red envelope (n.) 紅包

appreciation (n.) 謝意

internal cohesion (n.) 向心力

prosperous (adj.) 飛黃騰達

financial management (n.) 財務管理

開工禮物

近年來,企業除了發紅包以外,也會發送各式各樣的小禮物給員工,讓員工能在開工第一天可以用輕鬆快樂的心情來迎接面對接下來忙碌又充實的一年。許多常見的開工小禮物包括生肖造型的盆栽、開工禮盒,或者一些設計精緻的辦公用品。

zodiac sign (n.) 生肖

gift box (n.) 禮盒

stationary (n.) 辦公用品

開工儀式與注意事項介紹

拜拜 Worship/pray

農曆初五進行開工儀式時一點都不能馬虎,這天祭祀的主要對象有土地公、地基主,以及五路財神爺,這一天無論大公司或小企業都會祈求生意興勝,大吉大利。

開工儀式通常會於早上進行,於中午前結束。那麼開工拜拜時,要準備哪些祭品,祭拜的注意事項又有哪些呢? 讓我們一起來認識開工拜拜相關的英文說法吧!

開工拜拜的祭品會準備三牲(雞、魚、豬)、橘子、蘋果、鳳梨等象徵吉祥如意的水果,一般可準備三至五樣,還有奇數杯的茶或米酒,數量最少三杯,甜湯四碗以及五碗發糕。此外,還需另外準備蠟燭、香、鞭炮跟金紙。

進行完祭祀後,就進入到燒香拜拜的階段。在焚燒完金紙以後要將杯中的酒沿著金爐倒一圈,最後再施放鞭炮來結束整個開工儀式。有些公司也會趁著初五開工日進行剪綵、喬遷等拓展新事業的活動。

offerings (n.) 祭品

candle (n.) 蠟燭

incense (n.) 香

fire crackers (n.) 鞭炮

ceremony (n.) 儀式

Paper money (n.) 金紙

ribbon-cutting (phr. )剪綵

除了上述傳統的開工儀式之外,你也可以自己動動手指,改造工作環境,讓自己在新的一年工作每天都可以心想事成,一切順利。下面幾個開工小撇步能幫助建立儀式感,讓自己每天都能在開心的環境下上班,做事也會更有效率!

保持桌面乾淨有序 Keep your work desk organized

保持桌面乾淨整潔能幫助你快速找到你需要的文件資料,提升工作效率。此外,將不同的文件正確歸檔也可以在你需要時,幫助你節省找資料的時間。

work productivity (n.) 工作效率

save time (phr.) 節省時間

file (n.) 檔案

另外,file 除了可以當名詞使用,也可以當動詞,有「歸檔」的意思。例如 He filed all the forms by date. 他按照日期將表格歸檔。

左高右低、左動右靜

根據中國風水學,面對桌子的左邊應置放高且流動的東西,如文件夾、檯燈、水杯等,右邊則擺放較靜態的事物,如筆記本、文具、書籍等。按照這樣的方法擺設桌面有助你在忙碌的一天中,依舊保有理性與秩序,並能夠隨時取得你需要的事物,避免造成工作節奏一團亂的狀況。

feng shui (n.) 風水

sense (n.) 理性

order (n.) 秩序

椅背加件衫,事業有靠山 Use chairback to support yourself and your career

將辦公室的椅子替換成有靠背的形式,可以藉此表示自己「有得靠」的意思。而如果覺得目前的椅子坐起來不太舒服,也能加上靠枕,讓背部在一整天工作下來可以舒服一點。此外,風水學也建議大家掛一件罩衫或外套於椅子上,代表自己「有靠山」的意思,辦公室冷氣太冷時也能隨時披上好讓自己不要著涼。

cushion (n.) 枕

backing, support (n.) 靠山

製作夢想板 Create your vision board

夢想版在近幾年非常盛行,其做法是先收集啟發自己的照片、文字、引言等,可以是雜誌上看到的,也可以是日常生活的圖像等,並利用拼貼的方式,將你想完成的目標還有你重視的人事物貼在一塊板子上,並置於每天可以看到的地方,時不時提醒自己要持續往這些自己立定的目標邁進。