俄羅斯掌握半導體原物料、石油與穀物，若烏俄衝突管制出口將推升價格、引發國際震盪

烏克蘭和俄羅斯的局勢迅速升溫，美國國家安全顧問（Nation Security Agemcy）傑克．蘇利文（Jake Sullivan）上週表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）可能在北京冬奧2月20日結束前，隨時下令入侵烏克蘭，引爆市場對於半導體原料、原油價格以及國際糧食的擔憂，台股失守1萬8點，終場下跌313.27點，1.71%，收在1萬7997.67點。

半導體原物料卡關，多空看法不同調

研調機構Techcet日前發布報告指出，美國半導體原料高度仰賴俄羅斯、烏克蘭的鈀（Pd）、氖（Ne）及六氟丁二烯（C4F6），若因為戰爭，俄羅斯管制出口，恐重創半導體產業。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨向《中央社》表示，鈀主要生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash），烏俄供應比重約3成，但是還有其他替代來源，再加上NAND Flash發展不多，影響有限。

他分析，氖以及六氟丁二烯，分別是製造雷射、侵刻晶片的重要原料，因戰事可能短期價漲，但仍有非洲或外資台灣廠協助，不至造成供應中斷，僅可能於某些製程上交貨延遲，因此如台積電等半導體大廠，有採購優勢，影響輕微，局勢反而對中型半導體廠不利。

不過，中國大型券商國金證券於2月13日發布報告強調，美國和歐洲的8英寸和12英寸晶圓廠受到俄烏局勢影響的機率較大，至於亞洲國家，如台灣、韓國、日本以及中國，半導體氣體和材料的獲取管道暢通，反而有機會受惠於短期內市場占有率的提升。

油價逼近100美元，台灣中油恢復浮動油價機制

隨各國經濟逐漸擺脫疫情，石油的需求已經超過了量產的速度。《華爾街日報》報導指出，俄羅斯是全球第3大產油國，若因為衝突導致原油出口大幅減少，目前石油緊張的供需將會惡化，而近日投資人開始押注，原油價格正要突破100美元，創下2014年來新高。

哥倫比亞大學（Columbia University）全球能源政策中心的創始主任Jason Bordoff告訴《華爾街日報》：「在能源市場供應緊張之際，這種威脅對市場而言非常敏感。」

在此國際局勢動盪下《關鍵評論網》實際詢問台灣中油如何因應近期油價走勢。中油表示，近日受到歐亞美地緣政治影響，油價高居不下，將恢復浮動油價機制，也會配合行政院機動調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元。

中油表示，依油價公式、政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整的0.5元及1.8元均由台灣中油吸收，累計2022年至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元，也將持續把關國際油價的波動。

國際糧食價格飆升，恐造成中東、北非政治動盪

國際基準芝加哥期貨交易所的玉米期貨較去（2021）年同期上漲10%，達到每蒲式耳（bushel，英制重量單位，約36.37公升）6.2美元；小麥期貨交易價格則上漲20%，每蒲式耳7.60美元。

熟知市場人士告訴《日經亞洲》：「俄羅斯和烏克蘭的穀物出口量如此之大，如果發生衝突，價格可能會飆升，」他還說2014年俄國總統普亭宣布，併吞克里米亞半島（Crimea），兩個月內國際小麥價格飆升了20%以上。

俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，占全球產量的10%和國際出口的20%；烏克蘭是第5大出口國，有10%的佔比，玉米出口額也超過10%，也控制著大塊的葵花籽油和大麥市場。

烏俄衝突持續惡化，將對中東還有北非造成重大打擊。《日經亞洲》報導稱，該地區是世界最大小麥消費國，仰賴進口，其中埃及是小麥主要進口國，分別從俄羅斯、烏克蘭進口60%以及30%的穀物。

報導稱，這些食品價格漲幅將直接打擊新興國家的家庭財務，而這樣個高糧價，可能再次引發中東的動盪。例如，食品指數接近2011年的歷史最高點137.6點，民眾不滿麵包價格上漲，引爆了阿拉伯之春推翻了專制政府。

針對以上烏俄局勢變動，台灣金管會昨日統計，台灣金融3業（銀行、保險及證券業）對兩國曝險金額合計為新台幣2291.71億元，以保險業曝險達1470億元最大，金管會強調，將持續緊盯國際政經情勢變化。

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核稿編輯：翁世航