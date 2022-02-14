網紅淨山團以為「日治時期文物酒瓶是垃圾」清掉，炎上後幾件你可能不知道的事

YouTuber「不只是旅行」的Celine、Cynthia上個月和知名的商業登山團「台灣三六八」共同合作「霞喀羅步道」的淨山活動，共有35名粉絲報名參與，最終兩天一夜共清掉130公斤垃圾；但影片中有網友發現他們將「馬鞍駐在所」的遺址中，從日治時期保存至今的酒瓶也都清走，引發爭議。雖然相關單位表示，已將有紀念性的酒瓶收好並放回較隱密的地方，但此事已在登山圈、考古圈炎上。

發生了什麼事？

已經被下架的影片中，Celine表示，在馬鞍駐在所看到一大堆的酒瓶；Cynthia接著說：「我想要大家一人撿走一個酒瓶可以嗎？那我們一起來把這堆清乾淨。」一行人聽從指揮，一人撿起一瓶。而Cynthia邊撿邊說，「每次有酒瓶堆的地方，酒瓶就會越來越多，後來把它美化成叫酒瓶營地的，其實就是一堆垃圾。」後來一袋酒瓶的重量達22公斤，整趟淨山活動共撿130公斤的垃圾。

影片發布後，開始有網友留言「酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它」「淨山值得鼓勵，但缺乏對文化的敏感度，把日治時的遺留物當作垃圾一併丟棄，可說是台灣人對於自身的土地缺乏理解的最佳案例」

Celine、Cynthia在11日晚上透過臉書發文致歉，承認自己對歷史不夠瞭解，並且影片下架，並感謝後續協助清運的單位救回幾支酒瓶，他們事後會多做功課，並找大家一起討論如何改善。

然而「台灣三六八」負責策畫活動的劉姓負責人昨（13）日晚上在臉書登山社團「靠北登山大小事」以諷刺方式寫下：「百年後的考古學家對不起，讓你們少了一些文物可以研究我們這一代人是如何破壞山林；參與淨山的團員們對不起，讓你們的良善熱心被扭曲踐踏；吃瓜的群眾們對不起，沒讓你們看到血流成河。」（目前已看不到此文）

這樣的聲明使得原本應該能平息的爭議再次爆發，許多人連帶批評商業登山團的收費太高、有其他不當破壞山林的行為等。知名登山攝影部落客「雪羊」也發長文譴責批評「台灣三六八」傲慢，強調登山嚮導必須具備「保護隊員安全、教育全方位山林知識，隨時導正其言行，並持續虛心向學」義務，必須用溝通與真誠，放下身段好好道歉、彌補。

「台灣三六八」創辦人陳彥宇也趕緊在社團中發文道歉，並在今天中午也透過官方粉絲專頁道歉，表示團隊對於在地歷史、文化歷史的定位認知不夠瞭解，基於愛護山林的立意將其當成垃圾清除導致發生此事件，「本人在此致上一萬分的歉意。往後本公司會多跟林區管理處了解更多歷史 並幫忙宣導，讓這類事件絕對不會再次發生。」

而協助台灣三六八和該團成員清運垃圾的「霞喀羅生態旅遊」則表示，前往查看及垃圾分類時，發現有幾支日治時期的酒瓶(其餘多是現代的酒瓶)，有另外挑出來，並在過年前已放回馬鞍駐在所。歷史有它存在重要意義，物件保留在原地，也更是重要。還是很謝謝他們願意來淨山，因為山上垃圾真的很多。

期待後續可以請公部門盤點記錄沿線具有歷史意義的物件，並研議設置相關告示解說牌，部落的導覽解說員也可以協助將資訊分享。

酒瓶、垃圾傻傻分不清楚？

陳彥宇一開始的聲明中解釋，會沒有注意到日治時期的酒瓶，主要是馬鞍駐在所幾乎都是現代酒瓶，當下認為這是所謂的「破窗效應」，應該將清運出來，所以沒特地留意到酒瓶會是什麼文物；陳彥宇也解釋，這3瓶「文物」毫無保護與告示解說牌（當下成員並非撿拾告示解說牌所指示之酒瓶存在地點，而是石階一上去右手邊的樹下垃圾堆），而這3個酒瓶參雜在大量垃圾中，實在很難判別，但他也坦承當下並無仔細檢查。

不過此次事件中最讓陳彥宇備受撻閥的，是一開始面對質疑時曾留言表示，沒有標示的酒瓶，不管是過去還是現在都是垃圾。

對此，也曾發起群眾募資淨山的知名登山家三條魚曾發影片指出，她也曾被質疑對垃圾「雙標」，但她認為應該意識到自己所站位置，曾是別人的家，是有人長期居住、上班上學的村莊的遺址，必須要學會分辨「旅遊」與「長期居住」所留下來的東西有何不同。如果要帶走，也應該留給相關單位處理。

陳彥宇是誰？為何此次事件遭到各方關注？

台灣三六八的創辦人陳彥宇本來是攝影愛好者，從軍退伍後，從帶著攝影同好爬山，也曾到傳統旅行社帶團爬山，本來一直以免費或低價帶團爬山的他，在2019年決定創辦公司；乘著社群網路的浪潮，以和明星藝人、網紅網美、電視台節目等合作，拍攝美麗的登山照片等在業界聲名大噪；目前聘請8位正職嚮導，除了一般的登山行程，也有不少特別的體驗如豪華露營、攀樹、雪訓等。

而陳彥宇很早就開始注意到山林垃圾的問題，過去他僅在帶團時順便撿垃圾，並將垃圾背下山，後來公司也有開「淨山團」，就如同這次一樣，會和參加的顧客一起撿垃圾帶下山。陳彥與也不時會對山上的垃圾發表意見，台灣三六八甚至出了「LNT無痕山林」的周邊商品。

不過也因為「高調倡議行善、做教育」的姿態，加上名氣大，使得台灣三六八一舉一動受到更多關注和檢視，此次的事件除了團隊成員發言不當替品牌帶來的公關危機，同時也讓關注登山環境和文化的人共同上了一課。

兩天一夜露＋淨山，收費5000元商業登山團賺很大？