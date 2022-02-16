單身狗賺爛了：不生小孩省下的碳，可以當作「碳權」來賣嗎？

文：黃恩浩（綠學院專欄百萬人氣王，擅長把綠色知識翻譯成最淺的白話文說出來。專業包含海綿城市、雨水管理、基地保水、都市防洪。近日潛心研究企業永續ESG，希望可以協助企業邁向永續之路。擔任綠學院綠色帶路人，同時為企業永續管理師、美國LEED認證專業人員、環境教育人員）

「戀愛真是太麻煩了，但它從來沒有麻煩到我。」

情人節永遠是一個大灑狗糧的日子，在遇到疫情攪局之前，常連個吃飯的地方都訂不到位。生活中，單身受到各式各樣的歧視，真的是很不公平，不過今天我們找到新的科學證據，證明不婚不生有更高的環境效益，可以替你平反一下。

不生小孩省下的碳，不就是「碳權」嗎？

人生下來，只要活著，就是超級排碳源，撇除你呼出的二氧化碳，你所用的汽油、柴油、冷媒、電力、各種產品，以及丟棄的垃圾，無不造成地球負擔，間接導致極端氣候，不得不思考，其實你才是地球的問題。沒有了人，就不會有破壞，也不會有碳排，進而衍生現在大家還要勞心勞力拚了命減碳。

「看看你們！就是因為你們人類一直生，碳排放才居高不下！」很多環保份子都是這樣想的，只是嘴巴不敢說。

我覺得這種想法過於極端，對現狀也毫無幫助，你怎麼不反過來想，這不就代表不婚不生的人，對環境更有貢獻？單身撿到槍了！

根據世界銀行調查，全球每人每天平均碳排放量為4.5公斤，其中美國15.2公斤、台灣11.3公斤（環保署調查為19.6公斤）、中國7.4公斤，所以只要你一輩子單身或不生小孩，你就替地球減碳1159噸，因此你應該要獲得1159噸碳權。

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而且，碳權日後可能漲到每公噸200歐元，光是沒生孩子這件事，你的「單身碳權」價值高達736萬台幣，單身狗就此翻盤發財！綠學院鄭重籲請政府，國家碳中和目標要達成很簡單，就像發五倍券這樣，直接發單身碳權就結案了！[註]

等等！事情絕對不是憨人想的那麼簡單

人活著，是有生產力、創造力與勞動價值的，不能單看人所排的碳，也要看這個人對環境及社會有什麼貢獻。

今天我們聚焦討論的是環境效益，因此可以用「排放量除以生產力」，也就是碳排放強度的思維：一位生產力高、節能環保愛地球的人，相較於另一位不事生產、卻每天浪費能源的人，碳排放強度自然較低，對環境的貢獻也較高，這個人產生較高的環境效益。

這跟企業做碳盤查是同樣的思維。如何評估公司是否有努力減碳呢？正是使用碳排放強度思維，也就是將排放量除以營收。

最好的情況，當然是排放量減少、營收增加，最差的情況是排放量增加、營收減少，而分子分母同時增加、同時減少時，就要比較各年度的碳排放強度，來看公司是否有努力減碳。

人活著就是會排碳這件事，恰巧就跟企業開門就會排碳一模一樣，前面講到人類活動食衣住行育樂都會排碳，企業也是一樣，只是企業用一套國際標準的方法學「ISO 14064-1組織溫室氣體排放盤查」來評估自身碳排，盤查的分類方式簡單分類如下：

類別1：直接排放，如：燃燒石化燃料、洩漏冷媒、二氧化碳等

類別2：能源使用，如：電力、蒸氣等

類別3：交通運輸，如：交通車、差旅、物流運輸等

類別4：公司從「上游」購買來的物品

類別5：公司賣出的商品到「下游」

類別6：其他

很多公司在執行ISO 14064-1時，常常都在糾結哪個項目要不要算進來？要用什麼方法理論？要扣什麼量？其實，都沒有抓到其中的精髓。

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ISO 14064-1的精髓，在於「如何發揮影響力」

盤查過程中，不是僅僅看企業排了多少碳，而是藉由企業本有的影響力去作出改變、激起漣漪，達到擴散的效益，公司的影響力其實是很大的，可以表現在影響員工的行為、改變採購的策略、選擇再生能源、與供應商一起合作提供給客戶更環保減碳的產品，帶動整個產業鏈的轉型，這就是ISO 14064-1的精髓！

本文觀點受BSI碳中和證照班啟發並通過BSI驗證，由綠學院全體綠色帶路人投票表決全數同意。騙你的。情人節快樂！

註解

19.6公斤* 365天* 81歲/ 1,000公斤 = 579.474噸/人

579.474噸/人* 2個小孩 = 1158.9噸

1158.9噸* 200歐元* 31.79台幣匯率 = 台幣736萬元

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航