2022/02/14,
影劇

《一家人大戰機械人》：騎呢一家人大戰智能叛變，手繪水彩特效歌頌親情

《一家人大戰機械人》：騎呢一家人大戰智能叛變，手繪水彩特效歌頌親情
圖片來源：電影《一家人大戰機械人》海報

我們想讓你知道的是

情節老套不重要，電影表達得驚艷。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

2021年Neflix上線，溫馨動人的家庭電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines），連奉俊昊都力讚2021必睇之作。這部由古天樂監製，天下一公司合作投資的電影，獲提名奧斯卡最佳動畫，外媒稱為大熱之姿，奪獎與否，已是港人之光。

電影劇本看似傳統，講述一家四口的家庭面臨轉變。女兒Katie特立獨行，從小熱愛電影；父親則喜好自然，不懂欣賞女兒興趣，兩人互有親情，卻因無法溝通漸行漸遠。

你我或許都經歷過，夢想不被理解，父母質問：這些事真的能養活自己嗎？青年因世代差異，指控為叛逆時期，好像只要等過這階段，一切如常。

電影的親情矛盾、掙扎，描寫細膩。女兒認為家是囚牢，向外尋找同類，終於考上大學電影系，得以離開父親。而父親一意孤行，決定全家開車送她到大學。

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圖片來源：電影《一家人大戰機械人》劇照

公路元素，混合智能叛變另一傳統，科技文明威脅人類，對比人性可貴。電影出現機械人覺醒，要將全球人類射向外太空，唯有靠這一家人展開打救地球，解開心結之旅。

情節老套不重要，電影表達得驚艷。手繪水彩風格，配合Katie-Vision後製，增添網路短片常見的meme、特效，沒有喧賓奪主，趣味橫生，貼近時代。

Katie視角敘事，電影處處見其個性，如Katie作品集出現，四位導演頭像模仿總統雕像山，向《Lady Bird》、《浴火的少女畫像》等人，多有致敬。最後母親大殺四方，則見《Kill Bill》之影。

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圖片來源：電影《一家人大戰機械人》劇照

動畫本能比真人電影，更狂野隨性，流行文化的敘事，救贖之旅打開心門。父親採取女兒方案，繪畫騙過機械人，而Katie則從其父飛車，大呼他像007。

藉AI之口，諷刺人類過度依賴網路，正常人聽見有Wi-Fi，自願跳入牢房。Mitchell一家偏不正常，自認騎呢，四位怪人各有個性，未被世界馴服。

如若你喜歡怪人，其實我很美。父女終於學懂設身處地，欣賞彼此，父親不再先拒絕提議，尊重對方，就像以火燒商場為背景，慢鏡前行也很有趣。

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圖片來源：電影《一家人大戰機械人》劇照

動畫其實不止單純妖魔化科技，打敗機械人的關鍵，是小狗八哥。父親費力打開影片，讓機械故障，那幕他對著手機不知所措，老人家用科技的寫照，抵死搞鬼。

科技產品本是工具，好壞端看用者，如女兒的影片，實蘊含對其父的真情，成為兩人和解關鍵。即使興趣、志向不同，若願意溝通，家人總能成為同類，超越隔閡。

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圖片來源：電影《一家人大戰機械人》劇照
古天樂︰「希望呢部動畫可以帶到依家最需要嘅正能量俾大家，最重要係提醒大家要更加珍惜同一家人相處嘅時間。希望以後可以帶更多好嘅動畫作品俾大家。」

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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