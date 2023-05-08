2023/05/08,
社會

七彩湖開放汽車通行後丹大林道多次坍塌，消防協助60名受困登山客徒步渡溪

七彩湖開放汽車通行後丹大林道多次坍塌，消防協助60名受困登山客徒步渡溪
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但目前並非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

南投林管處針對信義鄉丹大聯外道路在今年4月完成改善工程，進一步開放汽車通行，原本徒步需要花上7天的六順山、七彩湖行程，甚至只需要當日即可來回；吸引大批遊客前往。然而因為丹大林道5.5K處地質不穩，而因近期進入幾波春雨，5.5K持續坍方，昨（8）日傳出人車受困，南投縣消防局後來派人入山協助數十名登山者徒步涉水過溪，過程驚險但無人受傷。

丹大林道目前不屬於保護區，而是聯外道路，因此缺乏管制法源，雖然路況不穩，經常坍塌，但當地居民和接駁業者數字自己動手修路搶通，仍有不少登山團體遊客趨之若鶩地前往；林務局呼籲民眾要出發前一定要評估天候，包括雨量與溪水水位高低變化、林道有無坍方等風險評估，才能避免意外發生。

上週才有車子墜谷，本週再有人差點受困

南投縣消防局指出，7日上午9點左右，有民眾打電話報案，指稱有10人組成的登山隊，受困丹大林道5.5K處，由於丹大林道地質不穩，遇到大雨山壁爆發恐怖泥流，車輛無法通行，南投縣消防局立即派遣轄區信義消防分隊派員前往協助脫困。上午9時13分再致電報案者，確認這團10人已自行步行通過坍方處、成功脫困，但報案人說「後面還有約40多人，但不是團員，不清楚狀況」

4名警消、2名山搜義消，攜帶橡皮艇及水上救生器材趕往現場，在中午12點45分抵達孫海橋河道，發現受困登山客，已經陸陸續續自行脫困下撤到孫海橋溪邊，幸好當時雨勢已停歇，不過溪水十分湍急、水深及腰，消防人員經做好安全確保，成功順利引導3團登山隊、近60人渡過濁水溪，雖然過程驚險，所幸沒有人員受傷。

當時溪水混濁、水深及大腿至腰部，有四輪驅動車勉強渡溪離開，其餘登山者則由警、義消協助上岸。

丹大林道管不管制？

海拔2980公尺的「七彩湖」，位於花蓮縣萬榮鄉，但汽、機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年1月開放機車、自行車等二輪車輛通行，後續進一步開放汽車駛入，這條林道是登山者前往七彩湖、六順山路徑，隨著汽機車都可通行，原本步行多天才能抵達的深山祕境，變成能夠單日進出的路線，頓時吸引大批想要一睹七彩戶的登山遊客。

丹大聯外道路可通往七彩湖
Photo Credit: 中央社

去年南投林區管理處辦理丹大事業區實施第14林班改善工程，於10月1日開工，工區範圍為丹大聯外道路0K至4.6K，工期180日曆天，工程包含混凝土路面鋪設及2座鋼筋混凝土橋梁，以維護通行品質，施工期間部分路段全斷面開挖，汽機車無法通行，管制車輛進出。到今年3月29日，工期結束後，就解除車輛管制。

一解除管制就可以看到登山社團有不少接駁業者、商業團開始招攬遊客，號稱能夠單日來回七彩湖，也有兩天一夜的行程，搭乘吉普車通過林道、崩塌的路段以及車子直接在孫海橋涉水過溪；許多人搶先在4月初時前往，然而隨著後續天氣不穩，開始時不時傳出5.5公里路面崩塌的消息。

業者和居民多次嘗試人工修路，不過通常搶通沒有幾天，又會再次傳出路面崩塌無法前往；有登山者在臉書上分享，其實這段路即便是大晴天，上方也會不斷落石，因為5.5k處整段已宛如瀑布般地質，（如果你實際走過去你會發現他有點像八通關古道的一些破碎鬆散的地形）所以即便用推土機推掉砂石，上頭有還是會繼續落石。

南投丹大林道5.5公里處坍方路況差
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丹大林道5.5k處多次坍塌，雖然有不少當地居民和業者人工修復搶通，但路況仍不穩定，遇到下雨路面就會消失。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但目前並非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

林務局、南投林管處多年前開始與當地部落協商，盼能以尊重傳統領域精神為前提，共同劃設野生動物保護區，以取得總量管制與分區、分級管理法源，但始終未獲共識。

林務局南投林管處表示，丹大林道沿線多為頁岩地質，相當脆弱且易破碎，加上首波梅雨已到，呼籲民眾要攀登丹大山域前一定要評估天候，包括雨量與溪水水位高低變化、林道有無坍方等風險評估，才能避免意外發生。

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核稿編輯：翁世航


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