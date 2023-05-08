七彩湖開放汽車通行後丹大林道多次坍塌，消防協助60名受困登山客徒步渡溪
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丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但目前並非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。
南投林管處針對信義鄉丹大聯外道路在今年4月完成改善工程，進一步開放汽車通行，原本徒步需要花上7天的六順山、七彩湖行程，甚至只需要當日即可來回；吸引大批遊客前往。然而因為丹大林道5.5K處地質不穩，而因近期進入幾波春雨，5.5K持續坍方，昨（8）日傳出人車受困，南投縣消防局後來派人入山協助數十名登山者徒步涉水過溪，過程驚險但無人受傷。
丹大林道目前不屬於保護區，而是聯外道路，因此缺乏管制法源，雖然路況不穩，經常坍塌，但當地居民和接駁業者數字自己動手修路搶通，仍有不少登山團體遊客趨之若鶩地前往；林務局呼籲民眾要出發前一定要評估天候，包括雨量與溪水水位高低變化、林道有無坍方等風險評估，才能避免意外發生。
上週才有車子墜谷，本週再有人差點受困
南投縣消防局指出，7日上午9點左右，有民眾打電話報案，指稱有10人組成的登山隊，受困丹大林道5.5K處，由於丹大林道地質不穩，遇到大雨山壁爆發恐怖泥流，車輛無法通行，南投縣消防局立即派遣轄區信義消防分隊派員前往協助脫困。上午9時13分再致電報案者，確認這團10人已自行步行通過坍方處、成功脫困，但報案人說「後面還有約40多人，但不是團員，不清楚狀況」
4名警消、2名山搜義消，攜帶橡皮艇及水上救生器材趕往現場，在中午12點45分抵達孫海橋河道，發現受困登山客，已經陸陸續續自行脫困下撤到孫海橋溪邊，幸好當時雨勢已停歇，不過溪水十分湍急、水深及腰，消防人員經做好安全確保，成功順利引導3團登山隊、近60人渡過濁水溪，雖然過程驚險，所幸沒有人員受傷。
當時溪水混濁、水深及大腿至腰部，有四輪驅動車勉強渡溪離開，其餘登山者則由警、義消協助上岸。
丹大林道管不管制？
海拔2980公尺的「七彩湖」，位於花蓮縣萬榮鄉，但汽、機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年1月開放機車、自行車等二輪車輛通行，後續進一步開放汽車駛入，這條林道是登山者前往七彩湖、六順山路徑，隨著汽機車都可通行，原本步行多天才能抵達的深山祕境，變成能夠單日進出的路線，頓時吸引大批想要一睹七彩戶的登山遊客。
去年南投林區管理處辦理丹大事業區實施第14林班改善工程，於10月1日開工，工區範圍為丹大聯外道路0K至4.6K，工期180日曆天，工程包含混凝土路面鋪設及2座鋼筋混凝土橋梁，以維護通行品質，施工期間部分路段全斷面開挖，汽機車無法通行，管制車輛進出。到今年3月29日，工期結束後，就解除車輛管制。
一解除管制就可以看到登山社團有不少接駁業者、商業團開始招攬遊客，號稱能夠單日來回七彩湖，也有兩天一夜的行程，搭乘吉普車通過林道、崩塌的路段以及車子直接在孫海橋涉水過溪；許多人搶先在4月初時前往，然而隨著後續天氣不穩，開始時不時傳出5.5公里路面崩塌的消息。
業者和居民多次嘗試人工修路，不過通常搶通沒有幾天，又會再次傳出路面崩塌無法前往；有登山者在臉書上分享，其實這段路即便是大晴天，上方也會不斷落石，因為5.5k處整段已宛如瀑布般地質，（如果你實際走過去你會發現他有點像八通關古道的一些破碎鬆散的地形）所以即便用推土機推掉砂石，上頭有還是會繼續落石。
丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但目前並非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。
林務局、南投林管處多年前開始與當地部落協商，盼能以尊重傳統領域精神為前提，共同劃設野生動物保護區，以取得總量管制與分區、分級管理法源，但始終未獲共識。
林務局南投林管處表示，丹大林道沿線多為頁岩地質，相當脆弱且易破碎，加上首波梅雨已到，呼籲民眾要攀登丹大山域前一定要評估天候，包括雨量與溪水水位高低變化、林道有無坍方等風險評估，才能避免意外發生。
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核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。