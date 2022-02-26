基隆青年返鄉轉型「委託行」輸出台灣精品，再創舶來品商圈復古新風貌

文：叫車吧

現在網購逐漸取代人們的消費習慣，即使足不出戶也能順利購物，只要手機點一下，國外的東西也能送到家。但早年台灣人要買舶來品，則需要靠「委託行」進口各式商品，隨著網路時代來臨，有感於委託行逐漸沒落。最近不少文創店家陸續進駐委託行街區，翻轉商業思維，活絡地方產業，重現過去的繁榮光景。

在基隆，說起記憶中的委託行，是民國50年到70年代台灣委託行最輝煌的時期，也曾是許多早期台灣人兒時的地方情感連結。台灣解嚴前，為了買從外國來的舶來品或高檔商品，總會聽到要去基隆的委託行尋寶，當時來自全台各地的買家全湧入基隆，就有近兩、三百多家委託行。



Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局典藏檔案 圖為1968年基隆委託行照片。

當年解嚴的政治環境，舶來品進口困難，委託行是國人接觸外國文化和異國商品的重要窗口。委託行的前身是估衣店，接受剛從港口下船的美國大兵、水手船員委託，寄賣二手衣與各式用品。

當船到了，委託行老闆會到港口取貨，船員把要賣的衣服一層層穿在身上夾帶出來，出售各式洋貨、洋酒、巧克力、口香糖、洋裝、絲襪、日用品等等。如今進口商品隨處可見，基隆委託行早已失去昔日的商業活力，僅存的地方商鋪多成為老闆與老顧客串門子的空間。

如今開往大業隧道下交流道，駛進「孝一路二十三巷街區」， 這條曾是全台灣70年代最繁榮的「委託行一條街」，已聚落不在，兩側的店面多半鐵門深鎖。這幾年隨著國際郵輪與國內旅遊興起，有越來越多基隆在地青年返鄉創業，致力復興基隆昔日在地光景，為委託行創造新的定位。

郵輪母港復興委託行

基隆港是台灣的郵輪母港，常有許多郵輪停靠。年輕的基隆市議員童子瑋認為，郵輪觀光產業對於基隆港的發展相當重要，疫情之前，每年帶來近百萬人次的觀光，蘊含龐大的觀光消費力。

未來當全球疫情趨緩，在防疫的前提下復甦觀光，轉型委託行商圈為台灣精品的採購站，展售全台灣的特色精品，讓下船的外國遊客在離港前，一站式購足台灣好物。促進基隆的地方商機和港區再生的同時，也有助於持續推升基隆港成為台灣重要的國際郵輪母港。

走訪委託行老城街區，舊時的街景，略帶古感的日式建築，當你置身在此，好像還能感受到早期風光一時的熱鬧。對許多在地基隆人來說，委託行的沒落，都讓他們備感可惜，畢竟在50年前這裡可是台灣最時尚的經濟中心。

由於現代人喜懷舊，各式復古玩物攤販，便開始林立在文創市集，有一群基隆有志青年致力正推動委託行復興計劃，目標是打造一個新舊交融、青年返鄉創業的文創中心，因此基隆委託行商圈便又漸漸興盛，轉型成新的觀光旅遊景點。

《祚維百貨行》經營逾一甲子



Photo Credit: 委託行街區

從小用的書包、文具都是國外最新的，只要和媽媽說一聲，媽媽就會幫忙帶回來，是每個小孩心中的代購天堂。

「祚維（又稱明達）百貨行」從50年代開始營業至今，老闆夫婦與女兒都見證過委託行產業最輝煌的時代。那些年，委託行商圈狹小的巷道總是擠滿著人，來自全台各地的人都匯聚至此來購買最新潮的舶來品。祚維百貨行以販賣女性服飾為主，除了船員帶來的異國物品外，老闆和老闆娘也會定期去香港、日本批貨。

當年，下船的船員會想盡方法在身上穿套好幾件衣服，因為身上的衣物是不必去秤重的，船員們也會用個大麻布袋裝著滿滿的乾貨，來到委託行商圈，一家家的詢問店家要不要買他們帶來的東西在店裡販售，正因這「委託」的行為，這一區有了委託行的名稱。

而今的委託行商圈已不再像過去門庭若市，附近許多店家也已歇業，祚維百貨行持續以批發經營，供應台灣許多地區的服飾店，相似的款式在百貨公司可是行裡價格的三倍以上。

即便無人上門，也有少許委託行依然開門營業。裏頭販售均是國外帶回的商品，大多為衣服皮件包包類型佔大宗。這是委託行老一輩經營者的生活方式，或為老闆與老顧客串門子的空間。

《有利精品》講究細節與品質的熱血騎士



Photo Credit: 委託行街區

顧客讚買的衣服穿了十幾年依然好好的，老闆笑著回應說：「你一穿就是十幾年，這樣我要怎麼賺你的錢！」

在委託行內會看到許多店家都是2.5層樓，在樓與樓之間會有儲物的空間。「有利精品」是委託行商圈的老店家，民國50年成立至今，現在的老闆蔣紹智是第二代，與老婆兩人一起打理店裡大小事，店裡賣的東西都是親自出國挑選的，稱是精品中的精品。

主打男裝就是要耐穿，再來就是好看，台灣顧客的需求就是要東西好又划算，挑選適合店裡客群的單品更是一門功夫。

店裡除了店內老闆親自挑選的精品外，裝潢也存在許多細節，現今店內的各項裝潢與貨架都保持與民國77年時一模一樣，僅更換過少部分燈飾，蔣老闆在去義大利帶貨的期間，參考了許多頂尖的店面設計，將其拍照記錄下來，回台後尋找適合的建材親自著手設計店內裝潢。

例如擺放衣服的層架，以三件衣服摺好後排起來剛剛好的尺寸下去訂製，側邊支架則是H型鋼作為材料，一進店內的鐵欄杆也是蔣老闆特別去請鐵花師傅來製作，相當的用心。

有時在委託行巷內會看到老闆停靠的哈雷愛車，以店內許多老闆參加騎車活動的紀錄與獎牌。完全不受年齡而失去對事物的熱愛他，可說是熱血的最佳詮釋。堅持親自出國挑選精品、堅持自己對騎車的熱愛，因為有興趣，所以才能一直堅持做下去。整間店裝的不只是頂級的精品，更乘載老闆40年來的豐富閱歷。

保存基隆獨有的委託行年代