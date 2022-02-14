2022/02/14,
美加

賓州警方借助DNA資料庫偵破1964年9歲女孩姦殺懸案，兇手已死亡超過40年

賓州警方借助DNA資料庫偵破1964年9歲女孩姦殺懸案，兇手已死亡超過40年
Photo Credit：AP / 達志影像

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1964年，案發當天，齊瓦蕾拉離家走路上學，下午1點後，她的屍體被發現被棄置在煤礦坑中，調查人員證實她被性侵後殺害。DNA揭開這場超過半世紀的謎團，兇手確定是當時住在離齊瓦蕾拉7、8個街區外的福特。

1964年3月18日，對立志成為修女的9歲女孩齊瓦蕾拉（Marise Ann Chiverella）而言，原本是再平凡不過的一天。她拿著要送給老師的罐頭贈禮，前往賓州黑茲爾頓聖約瑟夫教區學校上學，並參加早晨的彌撒。

下午，齊瓦蕾拉就被人發現陳屍在煤礦坑裡，調查顯示她被性侵後殺害。這起案件在當時成為懸案，直到58年後，賓州警方於今（2022）年2月10日宣布，已經找到必須為她的死負責的人。

根據《CNN》的報導，賓州警察布魯托斯基（Lieutenant Devon Brutosky）在記者會上表示：「賓州警察成立於1905年，所以我們有一半以上的時間都在調查此案。

記者會上，齊瓦蕾拉的兄弟姐妹把她描述為一個安靜、甜美的女孩，也談到她喜歡彈奏管風琴、並期望成為一名修女。她的哥哥對調查人員表示感激，並指出警方從1964年起就一直和他們保持聯繫。齊瓦蕾拉的哥哥表示，他的母親已經原諒了殺害齊瓦蕾拉的人。

當年她彈奏的那架管風琴仍完好無缺，「我們與齊瓦蕾拉有很多珍貴的回憶，同時，我們一家也永遠感受著她的缺席所帶來的空虛與悲傷。」她的姊姊則這麼說道。

借助DNA資料庫，賓州警察與專家半世紀後破案

事件回溯到1964年，案發當天，齊瓦蕾拉離家走路上學，最後一次被人目擊是在上午8時10分。下午1點後，她的屍體被發現被棄置在煤礦坑中，調查人員證實她被性侵後殺害，所有的財物也都留在坑裡。

直到2007年，賓州的DNA實驗室透過齊瓦蕾拉外套上留下的液體，來試圖比對出嫌疑犯的DNA。布魯托斯基表示，賓州警方每年都會檢查DNA資料庫裡所有其他犯罪份子的DNA，但當時沒有比對出任何結果。

2019年，一名年僅18歲的系譜專家舒伯特（Eric Sc​​hubert）聯繫賓州警察，運用他追蹤系譜的能力，免費協助比對DNA，在這之前他就曾協助過其他警察部門處理過懸案。隨後，DNA揭開這場超過半世紀的謎團，兇手確定是當時住在離齊瓦蕾拉7、8個街區外的福特（James Paul Forte）。

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Photo Credit：AP / 達志影像
殺害齊瓦蕾拉的犯人福特於高中畢業紀念冊的肖像。

事發當年，福特才22歲，根據《紐約時報》報導，警方查不到福特與齊瓦蕾拉或其家人有任何關係。然而，福特在1980年疑似因心臟病發死於他工作的酒吧，他在死時38歲，據警方所知沒有結婚。

警方所能掌握所有和福特有關的資訊，都是從他犯下的其他兩起案件中得知。福特在1974年在礦區性侵一名婦女，被判定犯下嚴重傷害罪，判處一年緩刑，該名被害婦女指出，如果不是有人看到事發現場並出面阻止，她很可能會死亡。1978年，福特則被指控騷擾並危害他人，但沒有其他關於此案的資訊。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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