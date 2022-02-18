溝通與真誠：古道淨山爭議中YouTuber已道歉，但「台灣三六八」的態度卻令人失望至極

文：雪羊視界 Vision of a Snow ram

商業團「台灣三六八」帶領YouTuber「Celine and Cynthia - 不只是旅行」到霞喀羅古道淨山，卻因為對山岳文史認知的不足與淺薄，清垃圾清到連日本酒瓶這種地方歷史文物都丟掉，在從週五深夜開始引起了軒然大波。

這個事件猶如漣漪一般，一圈一圈往外擴散，從少數人、到登山圈、到文史圈，最後上了新聞，成為電視播出的社會議題。

這把越燒越旺的火，不只燒出了討論串中，許許多多文化素養仍嚴重不足且不懂尊重的人外，也燒出了許許多多，願意關注台灣文史的台灣人，將台灣文史素養的議題，再次推升至檯面之上，也是意外的收穫。

對於文物的討論，網路上已經有太多專家作出解釋，這邊想談談另一個議題：「嚮導的專業義務，與失敗的公關」

其實事件之初，我很快就私訊新竹林管處夏處長詢問文資受損狀況，也感謝處長百忙之中抽空回覆，讓我得知其實受損狀況沒有太嚴重、部落族人也有將真正的日本酒瓶搶救回來，寬慰了不少。雖然行為本身犯了嚴重的錯，也確實干擾了歷史現場，但以我個人的感受，事件仍在「承擔譴責、好好道歉並補救，就能圓滿落幕」的範圍中。

道歉是一回事，生氣的人要不要原諒是另一回事，但社會的原則就是道歉先贏一半。至於會不會真的被原諒，得看日後的所作所為是否真誠，是否言行合一，還是只是虛假的公關操作。

品牌價值的建立與重塑，並非一朝一夕，時間是最殘酷的裁判。

因此，和新竹林管處長確認狀況後，我就直接與Cynthia聯繫（原本就是網友），建議該怎麼讓這個事件，能有具備教育意義的正面收尾。至於道歉本身，那是他們自己的公關功課，我除了提醒外也就不插手了。

截圖自YouTube，原影片已刪除

你可能會好奇，為什麼我不第一時間罵爆他們，甚至還有意幫助他們善後？

理由有二。

其一

長年關注公眾議題的我，在歷經過去動不動就幹爆山岳主管機關、官員的火爆經驗中，學到一件事：溝通永遠比指責重要，直接認識且能開啟對話，就能帶來更多改變。且唯有這樣，對方才有可能是真心的，幹爆換來的永遠是心不甘情不願。

我創立粉專以來，不變的核心價值是「讓更多的人認識山林，守護環境的美好、永續」，因此只要能達成這個目的，只要能讓更多的人加入「真心守護山林、認識山林」這一方，我都可以先放下成見與之溝通，並希望對方能真心理解山的內涵、以及讓環境前進的價值。

於是，後來我漸漸轉為檯面下作業，所以大家才會看到我好像慢慢不太評論一些看起來很扯的議題（ex. 雪霸禁止炊煮），因為我如果沒講話，那泰半是直接找對方聊天去了。也因為這樣，才能更深刻的溝通，讓對方了解問題出在哪、什麼是好的、除了他的想法之外還可以有什麼選擇解決問題。

酒瓶雖然被擺回去，但歷史現場確實無法回復，這是不可否認的錯。但就算罵爆了Celine and Cynthia，現場也不會回來。那這樣的話，為什麼我不好好把握這個機會和他們溝通、互相理解，然後讓他們能用他們的話語，和自己的受眾對話呢？

前提是她們是相信我的、也是善良真誠的。這件事我只給「一次」機會，如果事件後續並不若溝通時的承諾，我絕不會再相信。這是我做人堅定的原則。

畢竟，就如大家看到的一樣，支持他們的留言之中，有非常之多的比例，認為他們兩個沒有錯，酒瓶就是垃圾。如果只是噴他們，他們的受眾也不會信服這件事，那麼就可能創造數以萬計的對立，以我的角色而言，對於守護山林沒有幫助。所以我才會在確定他們兩個願意溝通、願意道歉的前提下，給予空間。

而今晚他們確實也已經在Cynthia的IG公開道歉、做出未來的承諾了，大家可以去看看。道歉是第一步，原不原諒是我們的個人選擇，一直都被時間驗證著。

其二

Celine and Cynthia這次的淨山活動，是委託她們熟識的商業團「台灣三六八」所辦理，且他們都會在影片、IG之中強調這個商業團非常的專業，也長期和受眾推薦這個商業團。

因此，這個淨山活動可以認定是由他們宣稱的「專業登山嚮導」所帶領。而台灣「山域嚮導資格檢定」的訓練中，就有一門課是「登山自然與人文」，這是嚮導該對山林文史認識最低最低限度的標準，我也已連續二年受授證單位之一的台中縣登山會邀請，擔任該堂嚮導課的講師，真是承蒙貴協會不嫌棄。

因此，在山中帶領需要被照顧的隊員，並教育、傳承山林的知識與文化內涵，通通都是登山嚮導的重要「職責」。一支隊伍的表現如何，登山嚮導要負擔非常大的責任。

早就承認自己登山資歷尚淺、並經常推薦台灣三六八的Celine and Cynthia，當然是被這個商業團帶領上去的，那些隨行的領隊們，乃至同行的創辦人，當然都有義務教育隊員霞喀羅古道這條如此重要的歷史山徑的文史點滴。

因此，這個淨山活動，應該在該團隊常年大打廣告宣傳的「非常專業的嚮導」帶領之下，不至於誤把駐在所酒瓶當垃圾，跟現代酒瓶一起清掉。提醒與阻止隊員做出這種事，至少過濾一下有沒有誤傷遺跡的可能，都是收取費用的登山嚮導的義務與職責。真正專業的登山嚮導，可不是一朝一夕就能養成啊！