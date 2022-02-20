《我不好，但假裝沒事》：牢記工作中的艱辛，那些痕跡是我們活過的證據

文：獨慕溪

調整一下工作心態，你會輕鬆很多

不要輕易向工作中的艱辛低頭， 我們可以假設生活只是一場妙趣橫生的冒險， 就像愛麗絲突然闖入仙境中那般， 蜥蜴可能龐大如蛇，但蘑菇也會為你遮風擋雨。

前段時間，一位客戶無意間看到了我做的一份招商PPT報告，便主動詢問我們公司是否提供PPT製作服務；就這樣，我莫名其妙地承接了一個「大案子」。時間緊，任務重，一千五百字的文字資料要修改成二十張以上的PPT，在對業務內容完全不瞭解的情況下，這工作的難度可想而知。

接連三天，每天工作超過十二個小時，最晚的一次甚至加班至午夜，走出公司園區的時候整棟樓都已經是黑漆漆的了。我用叫車APP叫了輛計程車，怕出意外還特地把司機牌照拍下來發給我的閨密。

司機從後視鏡中看了我一眼，問：「小姐，怎麼這麼晚才下班？」我警惕地回他：「加班。」「你們這棟樓也是做程式的嗎？我看亮燈的房間也不是太多呀。」我無意與他交談，便沒有接話。

可他好像並不在意，又繼續說道：「我家女兒在北京也天天加班，不過北京的計程車車費可比咱們這貴多了，聽我女兒說她搭一次車怎麼也得百八十元……。」

聽他提及女兒，我的警惕稍微放鬆了一些，放下戒備和他聊起來：「您女兒在北京是做什麼的呀？」「她是做程式研發的，一年到頭天天加班。上高中時她就喜歡搞電腦之類的，我和她媽都想讓她學個會計什麼的不奢望她賺多少錢，安安穩穩的不就挺好——誰能想到啊，她最後竟然做起了程式研發，還做得這麼賣力！」

「做程式研發確實挺累的，加班是常態。」司機大叔沈默了片刻，然後話鋒一轉：「不過也挺好。我是想明白了，她還年輕，讓她闖闖也是好事。年前我和她媽媽去了趟北京，她請假帶我們玩了兩天。她帶我們逛了故宮、長城，還去吃了那個全聚德烤鴨，和小時候可不一樣嘍。唉，女兒長大了，我們也老了。」氣氛突然凝重了起來。

原本我想說點什麼安慰他，嘴張了張硬是一個字都沒吐出來。大叔也沒在意，接著又說道：「你們這些女孩子啊，天天加班可不行，可得注意身體啊。知道你們忙，那就得多吃點好東西。我也天天跟我女兒說，無論加班到多晚，這晚飯必須得吃好了。」那一刻，我感覺心中暖暖的，一天的忙碌與疲憊在這一刻得到了緩解，我小聲跟他道謝：「謝謝您，您這工作其實也蠻辛苦的。」

司機大叔突然提高了音量：「我都開了一輩子車了，早就習慣了，一點都不覺得辛苦。以前我一直以為大老闆們的生活肯定美滋滋的，後來在工廠裡給一個老闆當司機，發現他們也要天天加班。不光這樣，他們還有各種應酬：今天這裡有酒局，明天那裡有酒局。肝啊，腎啊，全都給喝壞了，不喝酒的時候就得大把大把地吃保健藥。你說說，誰容易啊！我記得特別清楚，有天那個老闆竟然對我說：『老張啊，我可真羨慕你！』你看啊，他一個大老闆倒羨慕起我來了。」說完，司機大叔爽朗一笑。

原本還想繼續聽他講故事，可惜車已經開到我家門口了。臨下車的時候，司機大叔還囑咐了我一句：「回家記得喝點暖的東西再睡。」連日加班造成的沮喪感一掃而光。是啊，沒有誰的工作是不辛苦的，只看你怎麼看待它。

看過一個特別有意思的短片，標題是「當代年輕人的心聲」。影片中，一隻狐狸和一隻黑鳥在生無可戀地抖啊抖，配音是：「明天的工作，沒有幹勁啊；人與人的交流，好想放棄啊；今天也熱死了，什麼都不想幹；救命，我不想做人啦！」下面的評論是清一色的贊同，紛紛表示：

「這不就是現實生活中的我嗎？」

一週內，只有週五晚上下班時比較興奮。週六一早，明明假期剛剛到來，卻有了後天就要上班的恐慌感。工作日從早晨就開始犯睏，吃午飯時才能清醒，下午繼續迷糊，只有晚上躺到自己的小床上，才覺得這一天真正地到來了。

對工作，我們有時會感到厭倦，這時，不妨到深夜的街頭走走，你會在那不起眼的角落裡發現生活的真相。正如網上曾廣泛分享過的一張凌晨時間表：

1:00賣水果的婆婆準備收攤了。

1:30外賣小哥還在給加班的上班族送宵夜。

2:00在飯局上應酬半宿的中年人才剛回到家。

3:00值班的護士正在全力配合搶救剛送來的病人。

3:30貨車司機已經整裝待發。

4:30賣早餐的婆婆推著餐車，吃力地穿過狹隘的街巷。

5:00喚醒城市的清潔工走上蕭瑟的街頭。

那個剛結束三次排澇救援、坐在馬路邊上就地吃「晚餐」的十九歲的消防員，一旁的同事問他：

「包子好不好吃？」

「嗯！」

「第幾個了？」

「第十一個！」

那個年輕的醫生，從早上九點一直忙碌到第二天凌晨三點，連著做了四台手術。做完最後一台手術的他，還沒來得及換下身上的手術服便癱倒在地上睡著了。這樣的例子太多太多。

無論何時何地，這個世界上總有在奔波著的人。我們既沒有哪吒的風火輪，也沒有孫悟空的筋斗雲，只能腳踏實地，慢慢地前行，穩穩地走。牢記工作中的艱辛，然後帶著它繼續上路。那些痕跡，便是我們活過的證據。

不要輕易向工作中的艱辛低頭，我們可以假設生活只是一場妙趣橫生的冒險，就像愛麗絲突然闖入仙境中那般，蜥蜴可能龐大如蛇，但蘑菇也會為你遮風擋雨。

共勉！

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