《我不好，但假裝沒事》：如果連獨處都做不到，我們又怎麼能過好餘生？

文：獨慕溪

學會與自己相處，餘生將遠離孤獨

每個人都走在看似相似的道路上， 可只有那些懂得自處與自渡的人， 才會活得更加自在。

我認識的一個女孩，最近滿心焦慮地跑來跟我傾訴。

她說，工作越久，越覺得孤獨。儘管有合租的室友，也只是點頭之交；儘管曾經的好友和她在同一座城市，也因生活方式的不同而越來越沒話可說。就這樣，她開始了叫外賣、吃零食、看網劇的日子，日日如此，周而復始，越發孤獨；她問我：「你好像也常常自己一個人待著，不會覺得無聊嗎？」

不久前，我的一位教授朋友也問了我一個與此相似的問題：「你這麼特立獨行，不會覺得孤獨嗎？」

我曾看過一部日本電影《被嫌棄的松子的一生》。電影裡的松子就像童話故事中慘遭不幸的灰姑娘一樣，有著令人悲憫的身世。一個偶然事件的發生讓她的人生失控，進而拉開了她悲慘一生的序幕：與作家同居——見證作家的自殺——做情婦——被情人拋棄；歡場賣笑——殺人——自殺未遂——愛上了救她的理髮師——被捕入獄；出獄時，理髮師已娶他人為妻——與昔日的學生相愛——被傷害——獨自隱居在滿是垃圾的公寓中——重新振作起來，卻被人殺死在河邊。

松子和灰姑娘一樣，都有著坎坷離奇的命運。與灰姑娘不同的是，松子遇到的「王子」們給她帶來了一個又一個的不幸。松子也曾頑強樂觀，每一次遭受磨難，她都竭力從「我的人生結束了」的悲觀狀態中走出來，努力拾起對生活的熱忱和期待。最後，她的熱情終於被耗盡了。

她不梳洗打扮，也不清理打掃，被鄰居們視為「發臭的怪物」。她成了一個蓬頭垢面的怪人：她在噩夢中大叫著跑出房間；在牆上刻下「生而為人，我很抱歉」的話語；夕陽的餘暉中，她的身影頹廢又喪氣，完全沒有了當初積極向上的模樣。電影的最後，松子終是沒有等來期待中的愛情，她只剩下一具沒有靈魂的肥胖軀體，在黑暗中與風為伍、與夜為伴。

「生而為人，我很抱歉」，松子究竟對誰感到抱歉呢？我想她最應該感到抱歉的是對她自己。她總是傾其所有去愛人，哪怕最終傷痕累累。她從來沒有想過疼愛自己。讓松子孤獨終老的人，不是那些曾經拋棄、傷害過她的男人們，也不是無情的命運，而是她那無法在獨處中學會自處的內心。

她像一隻寄生蟲，離開了她的精神宿主就無法生存。

可是，人生路那麼長，沒人能時時刻刻伴我們左右，如果連獨處都做不到，我們又怎麼過好餘生呢？

猶記得之前好友小K跟我抱怨：「為什麼交了男朋友之後，我還是時常會感覺孤獨呢？」

小K原本是不著急找男朋友的，可看著身邊的朋友一個個結婚生子，慢慢地她就不淡定了，也就不再排斥周圍好友的刻意安排。她現在的男朋友就是經朋友介紹認識的，約出去見過幾次面、吃了幾頓飯，便順其自然地在一起了。

她說她覺得對方對自己還可以，雖然沒有那種特別喜歡的感覺，但在相處過程中也沒有那種討厭的感覺。想著自己在這座城市也沒什麼熟悉的朋友，她就答應了對方的交往請求。

後來可能是因為太熟悉了吧，兩人間的話題竟然開始逐漸變少，他們在一起時常常因為尷尬而沈默。她問我：「我們還沒結婚呢，就已經是這個狀態，是不是應該分手啊？」沒等我做出回答，她又自顧自地說了起來：「但其實我們倆之間也沒什麼太大的矛盾，而且我覺得他對我也挺好的，

我只是……」她頓了一下，想了想才繼續跟我說：「我只是覺得有點孤獨，但如果你非要問我原因，我又說不好，就感覺做什麼都沒有幹勁。」

為什麼呢？這是她的疑問，或許也是很多年輕人共同的疑問。為什麼交往了男／女朋友之後依然感覺孤獨？為什麼明明有了依靠，遇到事情時卻還是感覺無依無靠？誰才是那個真正可信服、可託付的人？

以前讀書時，看過這樣一句話：「如果命運是一條孤獨的河流，誰會是你靈魂的擺渡人？」這和我們的疑問不謀而合，同樣都是發自靈魂的拷問。

我們都期待自己的生命中可以出現這樣的擺渡人，帶我們走出孤獨與沮喪的日子，帶我們乘風破浪，直至夢的彼岸。可就像我認識的這位女孩所經歷的一樣，她自認為找到了男朋友，即意味著找到了幫助自己擺脫孤獨的擺渡人，可現實卻是對方根本沒有能力將她送往她心中渴盼到達的那個對岸，她依然感覺孤獨。

其實，一個成熟的人應該知道：人生最好的擺渡人從來不是別人，而是我們自己。

作家三毛說：「心之何如，有似萬丈迷津，遙亙千里，其中並無舟子可以渡人，除了自渡，他人愛莫能助。」

你遇到的挫折與磨難，抑或個人情緒上的高低起伏，外力是沒有辦法幫助你的，關鍵在於你究竟是怎麼想的。當你有所醒悟了，一切也就達觀通透了；你若不願醒悟，別人再怎麼幫助你也無濟於事。

就像那個誤以為找了男朋友就可以緩解孤獨的女孩，原本以為找個伴就能緩解這種情緒，可實際上卻依然感覺孤獨。正如那句「孤獨不是在山上而是在街上，不在一個人裡面，而是在許多人中間」，我們總是誤以為孤獨是獨處時間太長導致的；一個人吃飯、旅行、看風景，走走停停，沒有人同行，所以認為只要多接觸外界，有了戀人，多了朋友，就不會再感覺孤獨了，但現實卻往往並非如此。精神世界充盈的人哪怕身居深山也不會覺得孤獨；而時常感到孤獨的人，哪怕別人牽著他的手，他亦感覺不到溫度。