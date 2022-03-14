「回應式教室」教學法（上）：兼顧社會情緒與學業學習，讓每位學生感到與他人的連結，培養歸屬感
我們想讓你知道的是
歐美的教育體系與台灣最大的不同，便在於更重視學生對於教學的回饋，整個體系也設計出更多能讓學生發表意見的機會與機制，讓學童能從小學會口語表達，勇於表達自己的意見，儘管答案不盡然完全正確。
文：盧玲穎（愛丁堡大學教育與社會研究所博士）
在我代課的學校，每位老師每天都會進行為時不短的「班級晨會」（morning meeting），以及「結束時間」（closing time）。這兩段時間，每天都會花上半小時到一小時。我很好奇，美國小學的在校時間只有六小時，為什麼還要花這麼長的時間，進行班級晨會跟結尾時間呢？
後來我才知道，這是倡導了四十年的「回應式教室」（Responsive Classroom）教學的主張之一，這個教學主張，強調利用班級晨會與結尾時間，讓每位學生感到與他人的連結，培養歸屬感，也同時增進學生的社會情緒與認知能力。
介紹我認識這個教學理念的老師，是位已經教學三十多年的資深老師，她說，這個教學主張讓她越來越能親近學生，也越來越能當自己理想中的老師。而我的小孩的學校，全校一起採用「回應式教室」主張，所以從校長到每位老師，都有相同的理念。
什麼是「回應式教室」主張？
根據官方網頁的說明：「回應式教室」教學法，是為了脫離過去以責罰、管理、學業至上的教育，透過結合人類發展及學習機制的認識，以人際連結、兼顧社會情緒與學業學習、以及設定正向目標，來協助學生全方位的發展。
而其中四個最重要的做法，就是我們以下要分別介紹的「班級晨會」、「使用正向語言」、「正向管教」和「讓學生選擇的學習設計」。
班級晨會
在「回應式教室」的主張裡，「班級晨會」並不是附屬在學業學習之下。「班級晨會」本身的設計，因為涵蓋了重要的情緒與認知的學習，是教育裡不可或缺的一環。以下我會說明班級晨會進行的方式，再介紹其背後的教育主張。
通常，學生會在進教室後在地毯上圍坐成一個大圈圈，進行晨會。每天都會進行的活動包括：每個人都與全班同學打招呼、心情或經驗分享、玩遊戲、閱讀晨間訊息、解說今日課程安排。
同學輪流和全班打招呼的方式，有非常多種，每天都會變換。低年級，常常是以唱歌進行，歌詞裡說自己的名字，並與旁邊的人打招呼，再換下一個小孩，直到全班都唱完為止。
中、高年級班級打招呼的方法更多，一個我很喜歡的方式，是老師讓學生選一個正向形容詞描述自己、並同時跟大家打招呼，而那個形容詞的開頭字母，要和自己名字的開頭字母一樣，老師也會提供正向的形容詞讓小孩選擇。
舉例來說，如果是Amy，他可以和大家說，Hi, I am amazing Amy. 或是I am adorable Amy. 直到全班同學都自我介紹完。
通常在週末過後的週一，會在晨會上進行生活分享，老師會讓同學分享自己週末做的事情，在家裡做什麼啊，去哪裡玩啊，心情如何等等。其他日子，老師會利用各種有趣的提問，來讓學生分享情緒或思考。
例如有個讓我覺得很有趣的問題叫做「Would you rather⋯⋯」，意思是「你會選哪個？」問題可能會是：「你比較想要隱形，還是要可以飛？」「你會選到海邊放鬆，還是山上？」老師會鼓勵小孩選擇、說出理由，並說出一句完整的例子。所以小孩可能會說：「我想要可以飛，因為這樣我可以趕快去看著在另一個國家的阿公阿嬤。」
另外，許多老師會安排一些需要站起來活動、或要轉頭觀察的遊戲（通常是在學生已經坐著超過15分鐘後），例如老師會藏一隻小木棒在一個同學旁邊，其他同學就要藉由問問題來推測，到底老師藏在哪。
每天，都是等到以上活動都進行之後，才會切換到學科教學。至於一天的結尾時間，也是以類似概念進行。通常會讓學生分享自己今天最喜歡的時段（你要講下課時間也是可以的），也常常請同學提出今天想要讚美或感謝的人，所以我們會聽到小孩說：「我要謝謝XXX，因為他今天陪我玩。」
「班級晨會」具體展現了幾個「回應式教室教學」的理念：這種教學法很重視學生「社會情緒」的學習（Social Emotional Learning），也就是，讓孩子能夠表達自己、也能夠觀察與尊重他人（respectful）、能夠表達善意（Kind）、也能夠不同意但是尊重（respectful disagree）。
而晨會，則是要讓小孩有「我現在正在進入這個班級、我被這個班級歡迎」的歸屬感。
對老師來說，「班級晨會」更是個觀察每個小孩的好時機，因為小孩會從家裡帶來不一樣的心情，但老師們不僅可以利用晨會時間讓小孩體會班上對他的歡迎與鼓勵，還可以藉此觀察到小孩的心情，而給予不一樣的支援，例如，察覺到某個孩子情緒不穩定，當天就需要給這個孩子更多的體貼與關注。
我的觀察是，即使是平日很安靜的小孩，也會因為班級晨會的持續進行，感覺被團體接納，不覺得自己像個隱形人。所有的孩子，都因為這些每天都在建立的「連結」，而更能認識「人」，也更能進一步體會尊重、表示善意的意思，我認為，這會是個翻轉「把人工具化的社會」的基礎。
鼓勵教師使用正向語言
另外，晨會裡協助小孩用正向形容詞描述自己，也昭示了這個教學法中，鼓勵老師使用正向語言的主張。當然，老師不只是要鼓勵小孩用正向語言和正向眼光了解自己，老師自己，本身也要將正向語言運用在一整天的教學裡。使用正向語言的法則包括：
具體地讚美。舉例來說，說「太棒了」太抽象，他們會鼓勵老師試著說「你剛剛把為什麼要這樣算的理由講得很清楚」。目的是讓孩子清楚地知道，到底是哪件事情是很棒的，而能從這個基礎上發展。
使用溫暖但是專業的語調來說明期待與主張。簡單講，就是要讓孩子知道你為什麼在乎，以及你的主張，但是語調不會太過於幼稚或過於濫情。與其說：「你真是個很會照顧人的人」，老師可以說：「我剛剛發現你邀請另一個站在旁邊的同學進來一起玩，你真的記得我們班一起想的『要能包含大家』的主張，也具體做到了。」
尋找每個學生身上可以被具體讚美的特質。很多教學者都有找學生缺點的習慣，但「回應式教室」主張，要轉移教育者的眼光，以察覺每位學生的優點取代挑錯。尤其，人的優點其實無所不在，人在人際互動、學習、思考、照顧自己上，都會自己求取進步，當老師有察覺的眼光並協助孩子發現時，孩子就更能用平實正向的眼光看待自己。
注意學生的進步。意思是，不是只有當學生做得很完美時才提出來讚美，而是在當學生已經慢慢進步時，就讓學生知道，你已經發現了他的改變。老師可以說：「我剛剛注意到你很想發表意見，但是你講了一句話後就忍住了讓同學繼續講完，你真的越來越能跟大家輪流發言了。」
看了「班級晨會」以及「使用正向語言」後，你應該會好奇，「回應式教室」教學法如何處理學生衝突以及學生的挑戰？這個教學法，又是如何看待學科學習？下篇會談到「正向管教」、和「讓學生選擇的學習設計」，精采內容，敬請期待。
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題：Responsive classroom回應式教室教學（上）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航