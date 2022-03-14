「回應式教室」教學法（上）：兼顧社會情緒與學業學習，讓每位學生感到與他人的連結，培養歸屬感

介紹我認識這個教學理念的老師，是位已經教學三十多年的資深老師，她說，這個教學主張讓她越來越能親近學生，也越來越能當自己理想中的老師。而我的小孩的學校，全校一起採用「回應式教室」主張，所以從校長到每位老師，都有相同的理念。

什麼是「回應式教室」主張？

根據官方網頁的說明：「回應式教室」教學法，是為了脫離過去以責罰、管理、學業至上的教育，透過結合人類發展及學習機制的認識，以人際連結、兼顧社會情緒與學業學習、以及設定正向目標，來協助學生全方位的發展。

而其中四個最重要的做法，就是我們以下要分別介紹的「班級晨會」、「使用正向語言」、「正向管教」和「讓學生選擇的學習設計」。

班級晨會

在「回應式教室」的主張裡，「班級晨會」並不是附屬在學業學習之下。「班級晨會」本身的設計，因為涵蓋了重要的情緒與認知的學習，是教育裡不可或缺的一環。以下我會說明班級晨會進行的方式，再介紹其背後的教育主張。

通常，學生會在進教室後在地毯上圍坐成一個大圈圈，進行晨會。每天都會進行的活動包括：每個人都與全班同學打招呼、心情或經驗分享、玩遊戲、閱讀晨間訊息、解說今日課程安排。

同學輪流和全班打招呼的方式，有非常多種，每天都會變換。低年級，常常是以唱歌進行，歌詞裡說自己的名字，並與旁邊的人打招呼，再換下一個小孩，直到全班都唱完為止。

中、高年級班級打招呼的方法更多，一個我很喜歡的方式，是老師讓學生選一個正向形容詞描述自己、並同時跟大家打招呼，而那個形容詞的開頭字母，要和自己名字的開頭字母一樣，老師也會提供正向的形容詞讓小孩選擇。

舉例來說，如果是Amy，他可以和大家說，Hi, I am amazing Amy. 或是I am adorable Amy. 直到全班同學都自我介紹完。

通常在週末過後的週一，會在晨會上進行生活分享，老師會讓同學分享自己週末做的事情，在家裡做什麼啊，去哪裡玩啊，心情如何等等。其他日子，老師會利用各種有趣的提問，來讓學生分享情緒或思考。

例如有個讓我覺得很有趣的問題叫做「Would you rather⋯⋯」，意思是「你會選哪個？」問題可能會是：「你比較想要隱形，還是要可以飛？」「你會選到海邊放鬆，還是山上？」老師會鼓勵小孩選擇、說出理由，並說出一句完整的例子。所以小孩可能會說：「我想要可以飛，因為這樣我可以趕快去看著在另一個國家的阿公阿嬤。」

另外，許多老師會安排一些需要站起來活動、或要轉頭觀察的遊戲（通常是在學生已經坐著超過15分鐘後），例如老師會藏一隻小木棒在一個同學旁邊，其他同學就要藉由問問題來推測，到底老師藏在哪。

每天，都是等到以上活動都進行之後，才會切換到學科教學。至於一天的結尾時間，也是以類似概念進行。通常會讓學生分享自己今天最喜歡的時段（你要講下課時間也是可以的），也常常請同學提出今天想要讚美或感謝的人，所以我們會聽到小孩說：「我要謝謝XXX，因為他今天陪我玩。」

「班級晨會」具體展現了幾個「回應式教室教學」的理念：這種教學法很重視學生「社會情緒」的學習（Social Emotional Learning），也就是，讓孩子能夠表達自己、也能夠觀察與尊重他人（respectful）、能夠表達善意（Kind）、也能夠不同意但是尊重（respectful disagree）。

而晨會，則是要讓小孩有「我現在正在進入這個班級、我被這個班級歡迎」的歸屬感。

對老師來說，「班級晨會」更是個觀察每個小孩的好時機，因為小孩會從家裡帶來不一樣的心情，但老師們不僅可以利用晨會時間讓小孩體會班上對他的歡迎與鼓勵，還可以藉此觀察到小孩的心情，而給予不一樣的支援，例如，察覺到某個孩子情緒不穩定，當天就需要給這個孩子更多的體貼與關注。

我的觀察是，即使是平日很安靜的小孩，也會因為班級晨會的持續進行，感覺被團體接納，不覺得自己像個隱形人。所有的孩子，都因為這些每天都在建立的「連結」，而更能認識「人」，也更能進一步體會尊重、表示善意的意思，我認為，這會是個翻轉「把人工具化的社會」的基礎。