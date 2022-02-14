勃起障礙是打拼來的？！42歲熟男工程師情人節難開「工」！泌尿科醫師提醒：硬度不足警訊要注意！三高恐已悄悄上身

「工作開工，只盼望情人節小弟弟可以正常開工…」知名泌尿科醫師邱鴻傑，日前於粉絲團「Dr.邱的泌尿健康與旅遊筆記」分享，一名42歲陳姓工程師，自從上任部門主管，工作壓力持續飆升、長期超時工作、生活作息大亂，每天下班只想倒頭睡。本想趁年假之餘與愛妻溫存，沒想到小弟弟竟不願開工。情人節將至，為了不讓愛妻失望特別前來門診求助。貼文一出引發網友直呼「打拼的代價實在太硬了！」。

邱鴻傑醫師說明，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙問題[1]，估計全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙問題所苦。醫師強調，勃起功能障礙有年輕化趨勢，近5年40歲以下發生率增3倍[2]。值得注意的是，40歲以下尋求就醫的患者，接近5成患者罹患嚴重勃起功能障礙[3]，門診中因打拼事業長期維持不良生活型態，引發勃起功能障礙的中壯年患者人數逐年攀升。邱鴻傑醫師提醒，如遇相關問題務必尋求專業醫師協助。

醫師警告：熟男顧家過勞打拼，恐成硬度不足元凶

呼應邱鴻傑醫師近期在臉書上分享的貼文，馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭提醒，許多中壯年男性正值事業巔峰，工作型態集高壓力、高工時、高疲勞於一體，這種工作型態背後的意義可能代表壓力大、三餐不正常、長期久坐缺乏運動等不良生活型態，這些可能都是破壞勃起功能跟男性健康的元兇。

蔡維恭醫師根據門診經驗分享，過勞工作帶給患者的壓力跟疲憊，通常在下班後仍難以解除，這時候若想和另一半浪漫互動，勃起狀況跟性生活表現常常不如人意。蔡維恭醫師進一步提醒，若失敗的勃起經驗在患者心中烙下陰影，可能影響到患者未來面對性愛的壓力，陷入越焦慮越難舉的困境！

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硬度不足警訊勿輕忽 醫警告：半數患者涉前期高血壓

不只「房事難開工」的情趣困擾，高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平警告，一旦面臨硬度不足問題，患者可能也正朝「三高」的危機步步逼近！高血壓、高血脂、糖尿病是勃起功能障礙常見共病，許多患者在確診勃起功能障礙的同時，即使健檢報告未見紅字，可能已瀕臨三高等慢性病危險邊緣。且這些慢性病問題，恐進一步增加勃起功能障礙的嚴重性，造成惡性循環！

一項文獻統計，勃起功能障礙患者當中有接近半數患者已進入前期高血壓狀態[4]。據研究，40%的勃起功能障礙患者被診斷出高膽固醇血症，更有29%患者膽固醇值已達危險邊緣[5]。歐洲研究亦顯示，每5名確診勃起功能障礙的患者，就有1名血糖值達前期糖尿病標準，這些血糖到達臨界值的患者，更可能面臨嚴重的勃起功能障礙！[6]簡邦平醫師呼籲，若面臨硬度不足問題，可視為身體發出的警訊，應趕在三高真正上身前及時診斷治療。

勃起障礙是打拼來的！告別職場過勞的不舉危機 專家籲：依照性愛習慣適當治療

根據統計，勃起功能障礙男性中，每10位僅有1位實際就診尋求協助！蔡維恭醫師提醒，隨著現代人工作壓力趨大，長期不良生活型態讓勃起功能障礙風險增加，呼籲集「高工時、高壓力、高疲勞」於一身的職場打拼熟男重視硬度問題，務必透過專業門診醫師治療，切勿自行尋找偏方避免弄巧成拙。

簡邦平醫師也提醒，除養成良好生活型態外，也可以請專業醫療人員評估是否需透過藥物輔助，若因工作型態無法有固定的行房時間，可選擇於每次性行為前再服藥。根據男性醫學會治療指引，建議於性行為前1-2小時服用，服用後的行房成功率約6-7成[7]，呼籲男性積極依照生活型態調整治療方式，追求更好的性愛及生活品質。

[2] Chukwunonso E.C.C. Ejike, Kinglsey C. Eze and Chinemerem E. Okpan, 2015. Erectile Dysfunction and Hypertension among Adult Males in Umudike, Nigeria: A Study of Prevalence and Relationships. Asian Journal of Scientific Research, 8: 315-323.DOI: 10.3923/ajsr.2015.315.323

[3] Smith NJ, Sak SC, Baldo O, Eardley I. The prevalence of newly diagnosed hyperlipidaemia in men with erectile dysfunction. BJU Int. 2007 Aug;100(2):357-61. doi: 10.1111/j.1464-410X.2007.06988.x. Epub 2007 Jun 5. PMID: 17550417.

[4]Boeri L, Capogrosso P, Pederzoli F, Ventimiglia E, Frego N, Chierigo F, Montanari E, Montorsi F, Salonia A. Unrecognized Prediabetes Is Highly Prevalent in Men With Erectile Dysfunction-Results From a Cross-Sectional Study. J Sex Med. 2018 Aug;15(8):1117-1124. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.06.009. PMID: 30078463.





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