勃起障礙是打拼來的？！42歲熟男工程師情人節難開「工」！泌尿科醫師提醒：硬度不足警訊要注意！三高恐已悄悄上身

「工作開工,只盼望情人節小弟弟可以正常開工…」知名泌尿科醫師邱鴻傑,日前於粉絲團「Dr.邱的泌尿健康與旅遊筆記」分享,一名42歲陳姓工程師,自從上任部門主管,工作壓力持續飆升、長期超時工作、生活作息大亂,每天下班只想倒頭睡。本想趁年假之餘與愛妻溫存,沒想到小弟弟竟不願開工。情人節將至,為了不讓愛妻失望特別前來門診求助。貼文一出引發網友直呼「打拼的代價實在太硬了!」。

邱鴻傑醫師說明,逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙問題[1],估計全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙問題所苦。醫師強調,勃起功能障礙有年輕化趨勢,近5年40歲以下發生率增3倍[2]。值得注意的是,40歲以下尋求就醫的患者,接近5成患者罹患嚴重勃起功能障礙[3],門診中因打拼事業長期維持不良生活型態,引發勃起功能障礙的中壯年患者人數逐年攀升。邱鴻傑醫師提醒,如遇相關問題務必尋求專業醫師協助。

呼應邱鴻傑醫師近期在臉書上分享的貼文,馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭提醒,許多中壯年男性正值事業巔峰,工作型態集高壓力、高工時、高疲勞於一體,這種工作型態背後的意義可能代表壓力大、三餐不正常、長期久坐缺乏運動等不良生活型態,這些可能都是破壞勃起功能跟男性健康的元兇。

蔡維恭醫師根據門診經驗分享,過勞工作帶給患者的壓力跟疲憊,通常在下班後仍難以解除,這時候若想和另一半浪漫互動,勃起狀況跟性生活表現常常不如人意。蔡維恭醫師進一步提醒,若失敗的勃起經驗在患者心中烙下陰影,可能影響到患者未來面對性愛的壓力,陷入越焦慮越難舉的困境!

不只「房事難開工」的情趣困擾,高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平警告,一旦面臨硬度不足問題,患者可能也正朝「三高」的危機步步逼近!高血壓、高血脂、糖尿病是勃起功能障礙常見共病,許多患者在確診勃起功能障礙的同時,即使健檢報告未見紅字,可能已瀕臨三高等慢性病危險邊緣。且這些慢性病問題,恐進一步增加勃起功能障礙的嚴重性,造成惡性循環!

一項文獻統計,勃起功能障礙患者當中有接近半數患者已進入前期高血壓狀態[4]。據研究,40%的勃起功能障礙患者被診斷出高膽固醇血症,更有29%患者膽固醇值已達危險邊緣[5]。歐洲研究亦顯示,每5名確診勃起功能障礙的患者,就有1名血糖值達前期糖尿病標準,這些血糖到達臨界值的患者,更可能面臨嚴重的勃起功能障礙![6]簡邦平醫師呼籲,若面臨硬度不足問題,可視為身體發出的警訊,應趕在三高真正上身前及時診斷治療。

根據統計,勃起功能障礙男性中,每10位僅有1位實際就診尋求協助!蔡維恭醫師提醒,隨著現代人工作壓力趨大,長期不良生活型態讓勃起功能障礙風險增加,呼籲集「高工時、高壓力、高疲勞」於一身的職場打拼熟男重視硬度問題,務必透過專業門診醫師治療,切勿自行尋找偏方避免弄巧成拙。

簡邦平醫師也提醒,除養成良好生活型態外,也可以請專業醫療人員評估是否需透過藥物輔助,若因工作型態無法有固定的行房時間,可選擇於每次性行為前再服藥。根據男性醫學會治療指引,建議於性行為前1-2小時服用,服用後的行房成功率約6-7成[7],呼籲男性積極依照生活型態調整治療方式,追求更好的性愛及生活品質。

