俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭准許繼續參賽

（中央社）俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭（CAS）今天宣布，她可以續留2022北京冬季奧運，在明天的女子個人項目上爭奪她本屆第2金。

體育仲裁法庭表示，他們已駁回國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）上訴，因此讓瓦莉娃恢復參賽。

綜合法新社和路透社報導，國際檢測機構（International Testing Agency）本月11日表示，瓦莉娃在去年12月25日俄羅斯花式滑冰錦標賽期間，驗出對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

當時她的樣本被送到位於瑞典斯德哥爾摩，由世界反禁藥組織認可的實驗室檢測。至於為什麼要花6週，直到今年2月8日才公布結果，是這整起禁藥風波的諸多待解問題之一。

而這起藥檢結果出爐的前一天，瓦莉娃剛參與並協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下北京冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。瓦莉娃藥檢結果導致頒獎儀式喊卡。

《NPR》的報導指出，在這場花式滑冰比賽中，瓦莉娃儼然是冬奧的明星，這位15歲的女孩是有史以來第一個在奧運比賽中完成四級跳遠的女性。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，花滑團體賽獎牌不太可能於本屆冬奧期間頒發，「還有很多其他議題需要大會進一步討論」。他說：「而這些議題不太可能於比賽期間獲得解決。」

北京冬季奧運花式滑冰團體賽由俄羅斯奧會奪金，美國摘銀，日本鍍銅。

認定瓦莉娃可繼續參賽，體育仲裁法庭：「不是她的錯」

根據《NPR》的報導，本次裁決是由世界運動仲裁庭任命的仲裁3人小組做成，專家將近6個小時的會議中，除了聽取了瓦莉娃本人的證詞，也從其他證人取得了12月25日俄羅斯滑冰錦標賽時，從她身上採集到的禁藥樣本。

這個樣本是在瑞典的實驗室進行檢測，這證明了她在奧運會前幾個月曾經使用這種被列為禁藥的心臟藥物。

「在這種情況下，阻止運動員參加奧運會對她造成無法彌補的傷害。」在今（14）日的記者會上，體育仲裁法庭的總幹事Matthieu Reeb表示，他認為瓦莉娃的年輕讓這個事件特別敏感，而且12月的禁藥檢測沒有即時通知奧委會，「這麼晚通知不是她（瓦莉娃）的錯。」

體育仲裁法庭將重點放在為何瓦莉娃使用禁藥的樣本，在40多天間都沒有呈報給奧委會。

不過，國際奧委會、世界反禁藥組織和國際滑冰總會仍繼續爭辯，認為她應該要被取消資格。由於這個裁決只關乎瓦莉娃是否能繼續在冬奧比賽，因此國際奧委會也還沒確定俄羅斯在花式滑冰的團體賽金牌是否有效，並表示這個決定會在之後作出。

不過，《NPR》的報導也指出，另一方面，這名15歲天才少女的命運，很可能是由有權有勢的教練、體育官員和政治人物決定的。瓦莉娃的心情和她所面對的壓力也不斷被提出討論，尤其週二即將迎來冬奧的女子個人項目。

對此，奧委會發言人亞當斯表示，奧會有向瓦莉娃提供心理健康的協助，「支持是存在的，但首要之務是團隊要照顧他們的運動員。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航