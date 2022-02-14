比爾蓋茲投資的Beyond Meat股價下挫超過50%，植物肉商機為何雷聲大雨點小？

前些年在北美市場引起植物肉風潮，歷經2年高度成長後，市場傳出衰退的聲音。受到售價仍高、各大通路商未能持續性支持等因素影響，導致疫情解封後，民眾無法在餐廳中享用到平價或買不到植物性食品。植物肉領導廠商——超越肉類（Beyond Meat）今（14）日收盤價為59.87美元，相較2021年的高點178.08美元，已經下挫超過50%，跌破上市價格。

植物性食品北美市場遇到逆風

非營利組織Good Food Institute（GFI）和植物性食品協會（PBFA）所發布的最新數據顯示，植物性食品的營業額從2018年到2020年成長了43%。對照美國同期零售食品成長僅為17%，植物性食品零售達到27%，達到2倍的成長率。

台灣經濟研究院研究員周佳寧表示，植物性食品強勁成長也反映在投資金額中，2020年市場對植物性食品投資創下31億美元（新台幣868億元）的歷史新高，凸顯投資人對該食品興趣濃厚。

他說，美國市場中，以植物奶、雞蛋和乳製品為前3名，其中植物奶（杏仁、燕麥奶）成長幅度最大，銷售額在2020年成長20%。業者趁勢推出大量植物性優格、飲料和奶精產品。

GFI和PBFA的超市購買植物性食品的消費者調查報告發現，喜愛植物性食品的消費者，年齡介於35至44歲之間、收入高，且多擁有大學或碩博士學位。目前投入心力的公司則有雀巢（Nestlé）、泰森食品（Tyson Foods）、巴西的肉類巨頭JBS以及Marfrig等。

雖然植物食品成長幅度大，但是仍面臨不小的阻礙，以最大市場美國而言，植物食品僅佔包裝肉2.7%市佔，甚至更低。周佳寧分析，實驗室培養的肉品，仍對消費者造成心理陰影，且高科技肉品價格仍高，均成為普及的阻礙。

而根據根據研究中心Breakthrough Institute資料顯示，當植物牛肉降價10%增加23%的銷售額，也僅僅讓一般來牛肉減產0.15%，表示植物肉要撼動市場仍不容易。

Beyond Meat下挫超過50%，大中華植物肉市場仍看好

超越肉類近年受到微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）推崇，打開植物食品的想像受到市場關注，但在2022年卻遇困境。連鎖餐飲對植物肉品的支持力道不如預期，《彭博社》報導描述，雖然麥當勞和漢堡王都宣布與Beyond Meat業者合作，實際上都只小區域販售，另一速食業者肯德基也停留在測試階段。

相較於前幾年的轟動，如今看起來雷聲大雨點小。報導稱，漢堡王與另一間供應商Impossible Foods合作為例，在2020年刪減行銷預算後，社群討論度直線下滑近70%，顯示無法獲得連鎖餐飲業者持續支持，販售管道受到打擊。

Photo Credit: 中央社 電商業者富邦媒引進Beyond Meat旗下以100%全植物成分製造的未來肉類（人造肉），9日宣布結盟8大通路。左 起為富邦媒總經理谷元宏、富邦媒董事長林啟峰、 Beyond Meat首席成長長穆斯（Chuck Muth）。 中央社記者吳家豪攝 108年12月9日

至2021年10月止，美國植物肉相較於2020年同期都是負成長，《金融時報》報導指出，其原因可能是疫情趨緩後，消費者開始外出用餐後，相關餐飲業者卻無法提供相當的植物性商品，導致市場衰退。而Beyond Meat成為市場放空主要目標，今（14）日收盤價為59.87美元，相較2021年的高點178.08美元，已下挫超過50%，跌破上市價格。

《關鍵評論網》詢問國內肉類大廠業內人士表示，公司看好植物肉是趨勢，在前幾年已經投入近新台幣10億的資源，購地蓋廠研發植物性相關產品，雖然產量仍然不高，但隨著民眾的素食，還有永續發展想法下，仍是一塊大市場。

根據CB Insights的分析，成本考量仍是植物肉一大致命傷，國外廠商Impossible Foods、Beyond Meat和Eat Just已經不斷降低售價，並且進入越來越多通路。業內人士強調，集團有原料優勢，相較國外業者，價格降得更快，再加上電通通路的合作下，對植物肉仍有期待。

另外，不同於美國市場的衰退，中國新創公司Starfield Food Science & Technolog於1月宣布，完成由私募股權公司Primavera Capital Group領頭的1億美元B輪融資。Starfield共同創辦人兼執行長Kiki Wu表示，中國Z世代人口不斷成長，他們對健康生活的追，導致偏愛以植物為基礎的食物。

Starfield已經通過與茶餐廳連鎖店Nayuki、Heytea以及超商FamilyMart、快餐連鎖店Tim Hortons和Dicos以及咖啡連鎖店Luckin Coffee等100多個品牌合作，在全國 1.4萬家商店銷售產品。

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核稿編輯：翁世航