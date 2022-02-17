為什麼要倡議「動保入憲」？通過之後是不是就禁止動物實驗、甚至無法吃肉？

文：喵姬

最近動保團體高聲倡議的「動保入憲」到底是什麼意思？

別說一般人，相信很多家有寵物、喜愛動物的民眾也不清楚「動保入憲」究竟會對人類與動物帶來什麼影響？只覺得《憲法》離我們很遙遠，就連直接課予刑責的《《動物保護法》》對於虐待動物者都起不了什麼作用了，更遑論道德勸說意味濃厚、日常生活難以觸及的《憲法》！

為了讓一般人了解「動保入憲」的意義與重要性，以及破除人云亦云的迷思，以下將以淺顯易懂的方式，回答三個最常見的疑問。

1. 什麼是動保入憲？動保入憲能解決什麼問題？

「動保入憲」不是打高射炮，是讓「動物保護」與其他《憲法》所保護的法益相互衝突時，獲得一個衡平考量的機會！

說到《憲法》，一般人總感覺遙不可及，但我們行之有年的社會制度、國家制度、國家機構、公民的基本權利和義務等，卻又是依據《憲法》建構而來，可以說我們的生活早就與《憲法》形影不離，卻又感覺不到它的存在與影響力，可能就如同蘇軾所謂：「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，最能形容我們與《憲法》的心理距離。

既然《憲法》是國家的根本大法，具有最高權威與最大效力，那麼，如果將「動物保護」納入《憲法》，是否就能使「動物保護」提升至《憲法》位階，當「動物保護」與其他《憲法》所保護的法益相互衝突時，獲得一個衡平考量的機會？

是的，還記得去年的茶茶遭虐殺事件嗎？對於154隻走私貓被安樂死事件還有印象嗎？前者因為在現行民法仍將寵物視為「物品」，儘管《動物保護法》訂有2年以下有期徒刑，然過去定案率非常低，甚至大多是以罰錢了事；後者僅因為行政規則授予行政機關可人道銷毀活體動物的裁量權，在未衡酌動物保護的法益下，火速撲殺未經檢疫、尚未證實有傳染病的無辜貓咪。

Photo Credit: 中央社

如果今天能將動保入憲，那麼當司法、行政機關在裁量動物與人之間利益相關的爭議時，就不會因各種原因「被退縮」，成為不被尊重的犧牲品！當我們為茶茶、為154隻走私貓哀悼、奔走時，與其針對個別事件抗議，要求修法、修行政規則，最直接、最有效、最一勞永逸的方式其實就是將「動物保護」納入《憲法》。

如此一來，依據法律優位原則，在下位階法令不得牴觸上位階法令的前提下，倘有違反《憲法》所明定的「動物保護」法益之法律、法規命令、行政規則，就必須著手修改，「動物保護」法益也能真正落實到實際執行層面，並從上到下喚起人類對動物的尊重！

2. 「動物保護」入憲和「動物權」入憲有什麼不同？人類還能吃肉或利用動物嗎？

「動保入憲」不是主張動物擁有與人相同的權利，而是促進善待動物，以及在各種動物的利用上，能更符合人道精神！

許多民眾一聽到動保團體高唱「動保入憲」，立刻萌生反對的念頭，原因不外乎認為「動保入憲」將會賦予動物和人類相同的權利，往後不能利用動物做實驗、甚至無法吃肉，還會崩壞現行法律制度等等。

有這樣的誤解並不稀奇，因為一般人並不清楚「動物保護入憲」與「動物權入憲」的區別，以為將《動物保護法》益的位階提升至《憲法》層次等同將動物權無限上綱，其實，動保團體倡議的「動保入憲」很簡單，絕對不是主張動物擁有與人相同的權利（如人格權、繼承權等），而是像現行《憲法》增修條文第10條中，對於「環境及生態保護」賦予法益的保護，讓「動物保護」有機會能和其他價值被平等衡量，目的是要促進善待動物，以及在各種動物的利用上，能更符合人道的精神。

因此，這並不會發生崩壞現行法律制度的情形，「動物保護入憲」後一樣能夠維持現行法律的安定性。

3. 為何在百業待興的疫情下還要提動保入憲？當前不是有更攸關民生的議題嗎？

修憲困難重重，距前次修憲已長達17年，務必把握此次「動保入憲」議題成為極高跨黨派共識的時機！

修憲是一件極其困難的事，依據2005年通過的《憲法增修條文》第12條規定，修憲須經立委四分之一提議、四分之三出席（85席），及出席立委四分之三決議（64席）提出《憲法》修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，始可通過。

Photo Credit: 中央社

在修憲提高門檻之後，我國距今已長達17年未曾修憲，因此，在2020年9月14日立法院朝野協商同意成立修憲委員會，正式啟動修憲工程的時刻，「動物保護」一定要搭上這班修憲列車，特別是在有關基本國策的修憲提案中，動物保護入憲計有八個提案，是僅次於18歲公民權和政治制度改革之外，最具有跨黨派共識的入憲訴求！

儘管世界仍籠罩在疫情之下，但好不容易盼到的修憲機會一旦錯過，我們還能再等下一個17年嗎？愛護動物的我們，此時不待，更待何時？

提出「動保入憲」並非好高騖遠，實際上德國、瑞士、俄羅斯等8個國家已將動物保護納入《憲法》，鄰近的亞洲國家南韓，也自2017年開始推動「動保入憲」。

而台灣在此次修憲過程中，「動保入憲」議題雖然獲得了朝野四黨計8位委員提案，但很遺憾的是，最終在修憲委員會卻完全未能獲得討論！

但我們真的無力回天了嗎？儘管動保團體在此次修憲公聽會被缺席，立法院修憲委員會審查也在短短10天內結束，只送出18歲公民權議案，但動保團體仍未放棄，為了趕上修憲列車，讓「動保入憲」提案得以在2月下旬至3月底間於院會通過，由包含關懷生命協會、中華民國保護動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會、台灣愛狗人協會及亞太小動物獸醫師聯盟等組成的「動物保護立法運動聯盟」將於2月20日舉行「為動物發聲，動物保護入憲」大遊行，讓修憲委員會聽到動保團體及人士對「動保入憲」的堅持與決心！