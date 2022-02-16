高雄燈會另一大看點，衛武營為何要舉辦24小時不間斷的《瘋迷24舒伯特》？

文：陳威任

新春燈會引發的一次想像

年節期間，回到好久不見的高雄，在轉乘捷運的途中，偶然從月台播送的廣告裡，看到一隻饒富童玩風格的老虎圖像，原來是新春燈會的相關訊息。

今年台灣燈會來到高雄舉辦，無疑是二月份的一大看點，在衛武營為數眾多的相關活動中，最令我感到好奇的，應屬聲勢浩大的舒伯特（Schubert）系列展演了。且不論燈會與古典樂之間的聯繫，但場地可是衛武營國家藝術文化中心，當然不能少了藝術展演。

初看節目表刊載的節目資訊，以為只是一般的日間或夜間樂曲演奏，實則不然。《瘋迷24舒伯特》一如其名，安排了從19日下午到20日下午整整24小時的節目，宛若一場小型的古典音樂狂歡節，雖不是驚世駭俗的創舉，但以公立的藝文場館來說，確實是一大突破了。

在歐美國家的傳統文化當中，徹夜不眠的狂歡節並不少見，有的更可以持續運作一整個星期以上，以一座城市為範疇，化整為零，遍地開花式的大小展演，人人都可以是觀眾，也可以是表演者，任君參與。

名為熱狂的翻轉

其中，也確實有以古典樂為主題的狂歡節，其名為「熱狂之日」（La Folle Journée）的音樂祭，簡稱為LFJ，大約在每一年的一月底二月初之際，於法國南特（Nantes）的城市國際會議廳，舉辦為期五天的古典音樂交流活動。

LFJ舉辦期間，匯聚了來自世界各地的古典樂手與愛好者，希望用最親民的門票價格，讓大眾聽到一流的演奏，藉由降低聆聽門檻，推廣古典音樂，吸引更多新的聽眾。

乍聽「熱狂之日」的名稱，似乎不太符合一般對古典樂的想像，其實，「熱狂之日」的原文來自莫札特（Mozart）的四幕喜歌劇《費加洛的婚禮》（Le nozze di Figaro），其原本的劇名應為《瘋狂的一天，費加洛的婚禮》（La Folle journée, ou le Mariage de Figaro），在當時的文化背景裡，《費加洛的婚禮》是一齣翻轉當代價值觀，具有革命性突破的歌劇作品，正好符合「熱狂之日」想扭轉大眾對古典樂既有印象的精神，於是將活動命名為La Folle journée，從1995年創辦以來沿用至今。

再回頭看看《瘋迷24舒伯特》，確實頗有「精簡版熱狂之日」的意味。在國際大型展演廳裡舉行，並集結眾多傑出的國際級演奏樂手與團體，只要單場演奏會的票價，可以暢聽整整24小時的古典樂演奏，差別則在時間較短，以及音樂主題限於舒伯特的作品。

然而，對於沒有類似文化傳統的我們來說，以較精簡的規格初探大眾的反應，確實是比較安全也合理的做法，若是初試啼聲就獲得良好的成效，未來發展出一個屬於衛武營的「熱狂之日」也不無可能。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供

展演名單中的他鄉遇故知

這次《瘋迷24舒伯特》邀請到的演出者當中，如國家交響樂團、國立臺灣交響樂團、高雄市交響樂團及台北愛樂合唱團等較具編制規模的團體，皆具有一定的知名度與號召力。

過去曾在文化中心及衛武營聽過高雄市交響樂團的演奏，還記得去年的春天藝術節，因為疫情影響而取消實體演出，改為線上直播。當時在《線上音樂廳》收看高雄市交響樂團演奏的貝多芬第七號交響曲，以及對位室內樂團的弦樂四重奏，特別喜歡楊智欽指揮帶動的情感力度，看到演出名單時，就非常期待有機會現場觀賞到高雄市交響樂團的表演。而由對位室內樂團帶來的一系列《親子音樂會》的曲目，也同樣是令人備感期待的節目之一。

比較令人感到驚喜的一件事情是，在查找演出者資訊的過程中，意外發現，原來經常在串流平台爵士樂推薦歌單中循環播放的曲子，就有一些作品是來自旅美音樂家陳若玗的專輯，以及去年曾在阿美族友人的推薦下，認識了聲線情感豐沛的男高音林健吉。

聽陳若玗的爵士鋼琴，讓我感覺到一種野性，意欲脫韁的自由氣息，而林健吉的聲音則充滿了溫柔而豐沛的情緒與生命力，聽他們的音樂，總可以想像出另一種生活的可能。

Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供 《瘋迷24舒伯特》記者會，國內眾多傑出音樂家與團體共襄盛舉。

展現不同面貌，去中心之後的可能性

這次衛武營在24小時不間斷的活動期間，除了展演活動，也必須提供民眾休憩的場所，達到某種程度上的「夜宿衛武營」，除了原本的展演廳院、都會公園等形象與定位之外，對參與的民眾而言，更多了庇護與觀照的體驗，衛武營變得不再那麼嚴肅而有距離感，同時也是可親可玩的公共資產。

周邊活動裡的公共鋼琴限定計畫，讓所有人都可以坐上去彈奏一曲舒伯特，這讓我想起，旅居日本京都時，結識了一位來自法國巴黎的爵士鼓手Pousset，因為對爵士鼓的共同喜好，於是一見如故。

他說在法國，每一年六月下旬，都會有一個音樂節，無論大街小巷，喜愛音樂的人們會隨意組成樂隊，盡情演奏高歌，他最常參與的一種形式是跟大家輪流踏上舞台，使用現場的樂器，與可能是初次見面的人jam一段音樂。雖然還沒去過Pousset所說的音樂節，但我很期待這次的公共鋼琴可以碰撞出很多有趣的火花。

Photo Credit: 中央社 衛武營榕樹廣場空間意象

預約下次歸鄉的驚喜

每次從工作的迴圈脫離，回到熟悉又陌生的高雄喘口氣，總能夠發現一些驚喜跟改變。近幾年由於交通更加便捷，產業也逐漸轉型，可以看到高雄逐步往更豐富更有活力的方向在成長，尤其以今年新春燈會的雙主場——愛河灣及衛武營為首，藝文活動越來越有生存空間與發展性，連帶提升的人文素養則在更深層的地方默默滋養這個城市。