【劇評】HBO《繼承之戰》橫掃艾美獎：莎士比亞式豪門家族鬥爭，角色心境全解析

兵不厭詐,這是戰爭!

HBO自製原創影集《繼承之戰》自2020年第72屆黃金時段艾美獎(Annual Primetime Emmy Awards)囊括最佳劇情類影集獎、最佳劇情類影集男主角、最佳劇情類編劇與最佳劇情類執導後,再於2022年第79屆金球獎橫掃電視劇情類最佳影集、最佳男主角以及最佳女配角三項大獎。

《繼承之戰》快狠準寫實紐約曼哈頓媒體企業的豪門恩怨與家族鬥爭,人物龐雜,八卦不斷,商業遣詞時時堆砌,編劇傑西・阿姆斯壯(Jesse Armstrong)揉雜高齡90的新聞媒體巨擘魯伯・梅鐸(Rupert Murdoch,1931-)[1]的億萬富豪傳奇,大量假藉莎士比亞(William Shakespeare)的悲劇素材,不時運用美國文化的重商主義,以及各懷鬼胎角色間的權謀互動,影射前美國總統兼房地產大亨川普(Donald Trump)政治正確的極右派傾向。

李爾王

無獨有偶地,恰恰與川普年齡相仿,七十有五的英國老牌莎劇演員布萊恩・考克斯(Brian Cox)飾演Waystar Roy.co娛樂傳媒帝國那老奸巨猾、專制獨裁、「理性瘋癲」[2]的父權至上的董事長兼大股東Logan Roy,不啻是為後現代版本的李爾王。

顯然他並不打算授權他的媒體帝國予以任何具有潛力與能力的接班人,而是分化、分裂、分割他的四位親生骨肉。2018年第一季首播〈生日慶典〉即開門見山端出當Roy家族成員盛大慶祝Logan的八十大壽之喜,壽星卻預告在場賓客,無限期擔當集團首席一職,將「延遲繼承權」的生日大禮留給傲慢、兇悍、老邁的自己。

直到家族傳統壘球比賽,Logan與長子Connor,獨女Shiv與么兒Roman討論協議條款發生爭執後,突然因腦溢血中風昏倒,緊急送至醫院急救。

看似接班在望的子女們,在年度基金晚會一觸即發的公司郵輪性侵案、家族感恩節聚會毆打兒童的意外、紐約曼哈頓遭受的恐怖威脅、墨西哥州牧場週末家庭治療的暴力爭吵、紐約秘密地下單身派對的毒癮與性交易、英國古堡婚禮的內爆婚外情與公司收購案、受迫性公路車禍謀殺案,同步頑固好勝的邪惡老父Logan逐步復原,延伸出2019年第二季與2021年第三季的高度莎士比亞悲劇性奪權風雲。

失寵的原定接班人們,在看似奢華鍍金的晚宴聚會啜飲香檳、把酒言歡,卻如同《冰與火之歌:權力遊戲》中身著華服珠寶的王公貴族們,個個無不為了自身的利益內心愁雲慘霧,步步驚心。

掄元2020年第72屆黃金時段艾美獎最佳劇情類影集男主角,與2022年第79屆金球獎電視劇情類最佳男主角的Jeremy Strong,出演媒體巨擘次子Kendall Roy,原本頭號繼承人的志得意滿,執掌集團在全球的收購與開發項目,卻與髮妻子女疏離的關係,形象神似當今川普集團副董兼電視名人小川普(Donald John Trump Jr.,1977-)。

野心勃勃、善於謀略的冷面笑將Kendall,首季甚有「弒父篡位」的陰險,卻在竭盡與時間賽跑,於董事會秘謀倒戈身心微恙的老父,卻出其不意被老謀深算的Logan一舉殲滅後,氣勢大減,空虛無力。

此第一季第六話的劇名〈選邊站?〉(Which Side Are You On? )收尾令人心碎,不少觀眾都會同情選錯邊站的繼承者,卻是《繼承之戰》進程的至要轉折點——如果精通組織謀動的次子Kendall,象徵家族企業的未來與革新,那麼當Logan開除並封鎖兒子時,可以解釋為父親拒絕隨之而來的繼承與死亡議題;就如莎劇中的李爾王,兩位呼風喚雨的父親霸權都不願意接受自我存在的局限性。

Photo Credit: 《繼承之戰》

父與子

無預警地被老父打入冷宮、心有不甘、說話不時支支吾吾的Kendell只好藉由派對、酒精與毒品麻痺自己,氣若游絲在婚禮晚宴後目睹無以回天的公路車禍,一切的忍辱負重,一夕之間即化為行屍走肉。

飾演Kendell的Jeremy Strong與飾演Roy的布萊恩・考克斯恰恰強烈的角色對比:身材結實的兒子心靈受創,病痛纏身的老父卻中氣十足、制霸全場。父子倆那既愛又恨、亦敵亦友的糾纏關係,不但隱藏了希臘羅馬神話中Icarus「超越父權」的古典悲劇元素,甚至融合了俄國小說家伊凡・屠格涅夫(Ivan Sergeyevich Turgenev,1818 –1883)發表於1862年的長篇小說《父與子》(Fathers and Sons)中犯罪與救贖的議題。

小說與《繼承之戰》中,父與子代表著兩代之間日益增長的代溝——兒子角色代表崇尚虛無主義與自由機制的「首號激進份子」,拒絕老舊的思維規則;父親角色則是凸顯父權政治正確的右翼傾向,其專制保守、金錢至上、極度精英化的民粹主義,甚至可以左右美國共和黨總統候選人出線,在在就是譏諷美國福斯電視網FOX TV的當今現實。

《繼承之戰》中老父的商業謀叛視為道德犯罪,次子Kendall的車禍意外為過失殺人刑事案件,父子雙方都曾尋求彼此的原諒與救贖,但是由於性格過於相近,進入詛咒謾罵、威脅侮辱的比狠模式迴圈,結果仍是徒勞。