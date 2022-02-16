「拉麵很貴嗎」，淺談台灣的拉麵條款

文：米支其

最近因為鷹流拉麵規定的新聞，讓我不禁重新審視一下台灣與日本拉麵之間的距離。除了地區的差異外，是不是有哪些文化層面上的東西「在地化」了。

畢竟本土料理與外國料理有著不同的經營成本，所以外國來的東西一定會比較貴，相信這一點是無庸置疑的。然而撇除價格上的不同，近幾年來我主觀的認為台灣與日本拉麵的味道是沒有差異的。

以前台灣人總是會嫌日本的拉麵又濃又鹹，吃不下口，但不知道從幾何時，台灣人的口味漸漸的被改變，開始能慢慢接受日本拉麵原本的風貌。也因為這個緣故，開始有不少台灣店家開始堅持做「道地」的日本拉麵，而非傳統迎合台灣人味覺的「台式日本拉麵」。

事實上各國的飲食習慣不同，外國料理在地化絕非少見。然而台灣的拉麵生態，我認為不只是單純的「口味改變」那麼簡單，而是店家與客人之間的主客體慢慢的產生化學變化。這樣的化學變化，便是我本次提筆撰文的原因。

鷹流台灣本店｜Photo Credit: 山路力也 / nippon.com

獨特的台灣拉麵文化

拉麵在台灣人心中是一個獨特的存在。而台灣的拉麵店的「拉麵條款」，讓吃拉麵這件事情，變成一種更加特殊的飲食文化。

舉凡：吃拉麵不要用手機、吃不完罰款1000元等這樣的規定，放在任何一間飲食店絕對都是不合理的。但在台灣「因為它是外國來的東西，所以規定跟人家不一樣是正常的。」這樣的認知，似乎也在不知不覺植入了部分人的心中，也築構起拉麵店家之間的共識，以致後期開店的拉麵店，也有樣學樣的用這樣的共識去經營。不知不覺就形成了「台灣拉麵有許多規則」這樣的文化。

舉凡以「個性」最為出名，標榜不爽不要吃的著名拉麵店「鬼金棒」便是一個最經典的例子。從它的Google評分回覆，便可感受到老闆的個性。

一般做生意，由於客人為衣食父母，所以大部分店家都是抱持著以客為尊的態度去應對客戶。但對於鬼金棒來說，我認為它所營造的氛圍是：「若客人無法遵守店家的規定，請不要來消費。」這般新型的態度。

對於這樣的經營方式，我自己沒有太多的意見，而且透過這樣的方式去篩選客人，個人覺得蠻聰明的。或許會有許多人抱不平，認為不合理，但我們其實都有選擇的權利，大不了轉身不要消費就好了。而且若大部分人都不接受，自由市場自然會淘汰掉。

那麼，拉麵貴嗎？

據我有限的了解，先不提食材本身的成本，一碗正統的拉麵所需的備料時間是相對其他料理來的久的。光是叉燒還是湯頭，至少都需要花費數小時時間去熟成及等待。

高湯的部分，若不是用粉泡的，而是用蔬菜及小魚乾等食材去帶出層次，這些材料事後都會被捨棄，不會呈現在消費者面前。而叉燒也是需要多道的程序去製作，要使用的醃料與需要廢棄的香料也不在話下。

有在做料理的人不知道會不會特別有感，看似簡單的料理，每一個配料獨立製作都需要花費許多時間與心力。眼前所看到的成品，並非只是成品本身而已，畢竟食材一定是需要經過調理，才有可能引出鮮味或是香氣。

至少在這些食材上努力的時間成本，已經是一個值得提出的重點。最後再粗略加上人事成本、租金、稅務等費用，我認為台灣市場的拉麵是正常且合理的。

曾經看到有人提出「拉麵在日本是很便宜的東西」。但是今天用不同的時空去比較兩邊的價格是不公平且沒意義的。這部分用前陣子在日本延燒許久的「珍珠奶茶熱潮」來舉例，相信可以看出明顯的差異。

在日本一杯珍珠奶茶大約是五百多日幣（等同台幣一百多元），但在台灣你可能只消40元左右就好。日本的業者透過空運或是海運等方式，想辦法複製出台灣的味道。在這邊可能會有人說，怎麼可能用這樣的方式去引進材料，但實際上，還真的是進口台灣的材料。

產品背後的隱性成本

當初熱潮剛起時，我正好就是在進行相關進口的代理商業務。當時不管是容器還是機器本身，都是從台灣運輸過去的。每個材料都還要附上特殊的文件去證明台灣產地、成分表、材質證明與相關製程。這些文件全部都必須經過翻譯，缺一不可，且有時效性。

運輸成本、翻譯費用、行政手續費、代理商手續費等，這些消費者全部都看不到。因此在大部分台灣人眼中，在日本喝珍珠奶茶是一件很盤的事情。平平花幾十塊的東西，為什麼要花到一百多元。但實際上的是如此嗎？

不同時空背景下的比較，消費者最容易忽略掉業者的隱性成本，我認為無可厚非，但是這不是一件該被默許的事情。

所以你問我拉麵貴嗎? 在略知這些隱性成本的情況下，我認為不貴。

Photo Credit: Pixabay CC0

總結

我常跟朋友開玩笑：「一間好吃的店，但態度超差，跟一間超難吃的店，可是態度超好，你會選擇哪一間？」每個人答案雖然不一樣，但我自己得到最多的答案是前者。

對於這次的新聞，我所持的立場是：我認同拉麵店部分的規則，像是排隊不許解壓縮，抑或是不要拍攝廚房等。也認同拉麵店開出的價格與理念，但對於飲食上的一些細瑣的規定，例如：吃飯時不可以用手機，或是吃不完需罰錢則覺得有些矯枉過正。

講了這麼多，其實也只是想說，對於台灣亞種的日本拉麵條款文化，不管是認同還是不認同，都不該太獨斷的做出評論。如果真的不喜歡，不需要跟自己過不去，可以選擇其他的餐點。

吃東西是一件快樂的事情，不要跟美食過不去。我們下次見！

Photo Credit: 隱家拉麵

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此